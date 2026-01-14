Detuvieron al vecino de la ferretería Surco por el robo millonario en Río Gallegos El sospechoso fue detenido tras allanamientos realizados este miércoles 14 de enero en inmediaciones de la ferretería Surco, en el marco de la investigación por el robo millonario ocurrido en diciembre en Río Gallegos. La Policía de Santa Cruz avanzó luego del análisis de cámaras, testimonios y tareas de inteligencia que apuntaron a un vecino del comercio.

La investigación por el robo millonario a la ferretería Surco dio un paso clave este miércoles con la detención de un sospechoso, quien sería vecino del comercio asaltado, tras una serie de allanamientos realizados en la zona. El procedimiento tuvo lugar sobre calle Pasteur al 900, en inmediaciones del histórico local ubicado en Perito Moreno 485, pleno centro de Río Gallegos.

Personal policial llevó adelante allanamientos simultáneos como parte de una causa que desde mediados de diciembre mantiene en vilo a la capital santacruceña, luego de que delincuentes concretaran un audaz golpe mediante un boquete y se llevaran una suma millonaria.

Un equipo móvil de La Opinión Austral estuvo presente en el lugar durante el operativo y registró el momento en que uno de los principales sospechosos fue trasladado por la Policía.

Minutos después, se confirmó que el hombre detenido es uno de los principales apuntados por la investigación, en una causa que continúa abierta y podría derivar en nuevas medidas judiciales.

Un robo planificado que sacudió a Río Gallegos

El hecho ocurrió durante un fin de semana de diciembre, cuando delincuentes ingresaron a la ferretería Surco, uno de los comercios históricos de la ciudad. El acceso se realizó a través del techo, mediante un boquete que demandó tiempo, herramientas y conocimiento previo del lugar.

Una vez dentro, los autores del robo se dirigieron directamente a las cajas fuertes. De una de ellas sustrajeron 2,6 millones de pesos en efectivo y de otra chequeras pertenecientes a distintos bancos, lo que encendió las alarmas por un posible uso fraudulento de esa documentación bancaria.

Hubo varios allanamientos simultáneos, uno de ellos junto a la ferreteria donde fue el robo. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La ausencia de daños visibles en el frente del local y la falta de una activación inmediata de alarmas reforzaron desde el inicio la hipótesis de un golpe cuidadosamente planificado, ejecutado sin improvisaciones.

El rol clave del análisis de cámaras y testimonios

Desde los primeros días posteriores al robo, la investigación quedó en manos del Servicio Especial de la Comisaría Segunda, junto a la División de Investigaciones (DDI) Río Gallegos. Entre las medidas adoptadas se incluyó un informe vecinal, la toma de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que estos elementos fueron fundamentales para reconstruir los movimientos previos y posteriores al robo, lo que permitió orientar la pesquisa hacia el entorno cercano al comercio. En ese marco, la figura del vecino detenido comenzó a cobrar fuerza como principal sospechoso.

La hipótesis del “dato fino” y el dinero en cajas fuertes

Una de las líneas de investigación apuntó a determinar si los autores del robo contaban con información previa sobre la existencia del dinero en el interior del local. No se descarta que la suma estuviera destinada a pagos de salarios, aguinaldos o compromisos con proveedores, lo que explicaría por qué una cantidad tan importante permanecía en las cajas fuertes durante el fin de semana.

Detenido por el robo millonario en la ferretería Surco de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Las chequeras sustraídas fueron denunciadas de inmediato para evitar su utilización, mientras la Justicia analiza si el detenido actuó solo o como parte de una banda organizada.

Un antecedente que marcó a la ciudad

El robo a la ferretería Surco inevitablemente trajo a la memoria el caso de Automotores Patagonia, ocurrido en agosto de 2020, cuando delincuentes se alzaron con cerca de cuatro millones de pesos tras un golpe planificado durante un fin de semana con corte de luz.

Si bien desde las áreas investigativas remarcaron que la modalidad de ingreso presenta similitudes, también subrayaron que el resto de las circunstancias serían diferentes y evitaron, por ahora, establecer una relación directa entre ambos hechos.

Un comercio histórico

La ferretería Surco es un comercio emblemático de Río Gallegos, históricamente ligado al desarrollo de la ciudad. El local perteneció a Mario Blaser, reconocido empresario y expresidente de la Cámara de Comercio local, fallecido en 2024.

El impacto del robo no solo se midió por el monto sustraído, sino también por el valor simbólico del comercio para la comunidad, lo que profundizó la preocupación por la inseguridad en el centro de la ciudad.