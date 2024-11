Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La desaparición de Nayelly Luján García Servín (15) conmueve a toda Santa Cruz. La menor de edad fue llevada el pasado 23 de octubre por su padrastro, Juan Ignacio Esteban Apaza (32) a la salida de un instituto de inglés. Desde entonces, su paradero es un misterio.

La Justicia ha emitido un pedido de captura a través de Interpol para el hombre. Hay indicios para acusarlo de corrupción de menores, un delito gravísimo. Todas las fuerzas policiales del país han sido notificadas de la búsqueda de la joven y de la orden de detención que pesa en contra de Apaza.

(FOTO: TRUNCADO INFORMA)

Son horas angustiantes y cruciales en la investigación, que lleva adelante el juez Leonardo Cimini Hernández, con el apoyo del fiscal Matías Parajon y los jefes policiales del área investigativa de la Policía de Santa Cruz, entre ellos, Pablo Méndez, jefe de la Brigada de Investigaciones de Zona Norte.

Dejaron la provincia

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que la menor y el padrastro ya han dejado Santa Cruz hace varios días.

Según pudo conocer La Opinión Austral, cámaras de seguridad captaron el vehículo en el que se trasladaban en un puesto de control en La Pampa. Por este motivo, se presume que no solo han abandonado la provincia, sino que están fuera de la Patagonia.

La marcha del jueves en Pico Truncado pidiendo por la aparición de la menor.

FOTO: TRUNCADO INFORMA

Una arista más que importante para entender el por qué no son encontrados es que no usan telefonía celular. Esto imposibilita que sean rastreados y así evitan mostrar su locación a las autoridades, que están trabajando intensamente en ese sentido.

Además, Apaza, es un “entendido” de la tecnología y está evitando cometer ciertos errores que cualquier otro prófugo cometería en una situación como esta, con una orden de captura internacional.

Juan Ignacio Esteban Apaza.

En ese sentido, los investigadores presumen que está comunicándose con familiares o terceros que lo ayudan en su escape, mediante la aplicación WhatsApp Web, lo que imposibilita que sea rastreado.

Allanamientos

En la continuidad de la causa, el juez instruyó a la Policía realizar allanamientos en los domicilios de los familiares de Apaza, y también en su local comercial. Hubo cuatro procedimientos en Caleta Olivia y el restante fue en Pico Truncado.

Los procedimientos se realizaron para buscar indicios que puedan aportar a la causa y, principalmente, saber dónde esta la menor y el acusado. Asimismo, se les planteó a los familiares que su colaboración con la Justicia será vital para poder dar con ellos. Se cree que Apaza está en contacto con alguna persona de su núcleo familiar o que, al menos, alguien sabe el lugar al que se estaría dirigiendo con la menor.

El local comercial allanado del padrasto, en Pico Truncado.

El operativo contó con la presencia del ministro de Seguridad Pedro Prodromos. También se hizo presente el intendente de Pico Truncado Pablo Anabalón.

“Hubo 4 allanamientos en Caleta Olivia y otro en Pico Truncado, a familiares de la persona que posee a la niña a quien estamos buscando. La investigación no va a terminar hasta que aparezca la menor”, enfatizó el funcionario en declaraciones a Canal 2 – Caleta Video Cable y aseguró que “se está trabajando desde el primer día de la denuncia de desaparición. Esperamos poder acelerar los pasos y poder encontrarla”.

“Vamos a buscar en todos lados. Seguramente los allanamientos se extiendan en todo el resto del país”, añadió Prodromos y reiteró que “trabajamos y vamos a llegar hasta el final para encontrarla. No nos quedamos con solamente allanar, vamos a seguir hasta que aparezca”.

Por su parte, Pablo Méndez, jefe de la DDI Zona Norte, reiteró que toda la información indica que la menor “está con el padrastro” y que ya pesa “una orden de detención internacional” sobre él. “Todos los puestos fronterizos han sido anoticiados mediante oficio judicial del pedido de captura de este hombre”.

“En Pico Truncado allanamos un local de telefonía celular, donde trabajaba esta persona. En el lugar se encontraba un empleado. Trabajamos en el secuestro de información en la que pueda surgir a donde fue o si alguien lo ayudó en la logística”, precisó el comisario mayor.

Pablo Mendez, jefe DDI zona norte, y el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, en uno de los allanamientos.

Lo secuestrado

Según pudo conocer La Opinión Austral, en los procedimientos en Caleta Olivia se incautaron varios elementos informáticos, entre ellos: una notebook, seis pendrives, siete tarjetas micro SD, 37 tarjetas micro SD, tres computadoras y dos discos externos.

En tanto, en el local comercial de Pico Truncado, se incautó un teléfono celular, ocho tarjetas SIM, un DVR, dos notebook, un CPU y una caja de teléfono marca iPhone Pro Max.

¿Se pudo haber evitado?

La madre de la menor, Arcenia Servín, declaró en FM Las Heras 92.1, parte del Grupo La Opinión Austral, que hace aproximadamente un mes denunció ante la Justicia que encontró a Apaza y a Nayelly en una “situación comprometedora”.

“Los descubrí que andaban juntos, les pregunté qué estaba pasando, pero ellos siempre me lo negaban, así que no me quedó otra que acudir a la Justicia“, dijo la mujer, quien asegura que ambos planificaron su escape.

Arcenia Servín (izq.), madre de Nayelly, con una amiga, pidiendo por su hija.

Apaza y Servín estuvieron juntos 11 años y tuvieron 3 hijos. “Esto es muy duro para mí, no hay vuelta atrás”, lamentó y sostuvo que “ellos planearon todo y estaban esperando para escaparse. Mi marido había vendido la camioneta que teníamos y adquirió la EcoSport (NdR: que se ve en las cámaras el día de la desaparición). Ella me había sacado toda la documentación que tenía a su nombre y el 23 de octubre actuaron con total normalidad”.

Lo cierto es que Nayelly no está y hoy es intensamente buscada. ¿Autoridades judiciales sabían de esta situación? ¿las pruebas en contra de Apaza no eran suficientes para dictaminar en ese entonces su detención?

Su paradero hoy es un gran misterio, pero sería inminente la realización de allanamientos en otros puntos del país donde se presume que pueda estar junto a Apaza, su padrastro, acusado de corrupción de menores. Mientras tanto, toda Santa Cruz, en vilo.

Leé más notas de La Opinión Austral