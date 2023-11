Emerenciano Sena pidió que sea sometido a un "estudio completo" por la enfermedad que padece

Emerenciano Sena, detenido junto a su esposa y su hijo por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida desde el 2 de junio en la ciudad de Resistencia, pidió hoy que lo sometan a un "estudio de salud completo" relacionado a la enfermedad que padece con el objetivo de que le otorguen una prisión domiciliaria, y denunció al equipo forense que lo atendió en otras oportunidades al considerar que "no fue adecuadamente analizado", informaron fuentes judiciales.

El dirigente social, quien permanece detenido desde junio pasado, pidió declarar ante el Equipo Fiscal Especial (EFE), integrado por Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Jorge Gómez, quienes le imputaron a él y a su familia el "homicidio agravado" de la joven.

Sena fue trasladado desde la comisaría 3ra. en la que está alojado a bordo de un patrullero, escoltado por otros móviles y motos.

La Policía chaqueña le colocó un casco para mayor seguridad y al llegar a la sede judicial situada en avenida 9 de Julio 236, a unas 17 cuadras de la seccional, fue recibido con algunos insultos por parte de un grupo de personas.

Fuentes judiciales informaron que Emerenciano pidió en la audiencia ante el EFE que personal médico le practique un "estudio completo" debido a que aparentemente sufre un cáncer de colon.

"Desarrolló todo lo relacionado con su enfermedad solicitando que los facultativos se ocupen de hacer un estudio completo, dijo a la prensa el abogado Miguel Lukach, representante de Sena junto a Ricardo Osuna.

El letrado añadió que Emerenciano "denunció al equipo forense porque las veces que lo trasladaron a la oficina médica no fue adecuadamente analizado".

"No le hicieron los estudios de rigor para la patología que padece, que es un cáncer de colon", indicó Lukach, quien sostuvo que su estado de salud es "endeble" y que próximamente se realizará una audiencia en la que se opondrán a la negativa de un arresto domiciliario.

Respecto al hecho, el acusado no dio mayores detalles de lo ocurrido en su casa de la calle Santa María de Oro 1460, donde Cecilia fue vista por última vez con vida.

En tanto, los investigadores continúan a la espera del análisis sobre un fragmento de costilla humana con el objetivo de extraer ADN para establecer si pertenece a la joven asesinada.

El informe del Instituto de Medicinas y Ciencias Forenses (IMCiF) del Chaco -al que Télam tuvo acceso- confirmó la semana anterior los "hallazgos macroscópicos compatibles con un fragmento incompleto de costilla de 4,5 centímetros de longitud de características morfológicas humanas, con efectos de deterioro provocado por fuego".

El hallazgo ocurrió el miércoles 25 de octubre tras un operativo dispuesto por el EFE y ordenado por el juez de garantías Héctor Sandoval, en el campo ubicado en la localidad de Puerto Tirol, conocido como Campo Rossi.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el personal policial secuestró trece trozos que estaban en la superficie de la zona conocida como "quemazón".

Además, en el lugar encontraron cuatro elementos metálicos similares a "tachuelas", tres de tamaño pequeño y uno más grande.

El Superior Tribunal de Justicia de Chaco había confirmado a fines de octubre las prisiones preventivas de César Sena -esposo de Cecilia- y de cuatro colaboradores de su familia.

Las medidas quedaron confirmadas por la Sala Segunda del Superior Tribunal, que rechazó las apelaciones presentadas por las defensas de Sena hijo, Fabiana González, José Gustavo Obregón, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo.

Al momento de desechar los recursos, los magistrados consideraron que existen en esta instancia procesal elementos para considerar que el menor del clan Sena fue coautor del femicidio de su esposa -junto a sus padres, Marcela Acuña y Emerenciano-, mientras que los restantes actuaron como encubridores.

Los integrantes del Superior Tribunal avalaron además la decisión de que todos ellos permanezcan en prisión, al creer que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Acuña y su marido fueron procesados con prisión preventiva el 4 de agosto último por el juez de Garantías Héctor Sandoval, mientras que el 22 de agosto, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Chaco confirmó la prisión preventiva para Sena hijo, todos acusados por el femicidio de Cecilia.

La joven de 28 años fue vista por última vez a las 9.16 del 2 de junio último, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso, en compañía de su marido, a la casa de sus suegros, en la calle Santa María de Oro 1460, de Resistencia.

Según la acusación de los fiscales, la joven fue asesinada entre las 12.13 y las 13.01 de ese día en una de las habitaciones de la casa, aparentemente por estrangulamiento, en momentos en que se hallaba junto a César, Emerenciano Sena y Acuña.

De acuerdo con la causa, su cuerpo habría sido trasladado por Obregón -colaborador de la familia Sena- y César Sena, envuelto en una frazada a bordo de una camioneta Toyota Hilux hasta la chanchería propiedad de los principales imputados, donde habría sido calcinado.

Luego, sus restos habrían sido esparcidos en distintos sectores, entre ellos junto a uno de las márgenes del Río Tragadero, que linda con la chanchería. (Télam)