Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una vez que concluyó la jornada dedicada a los pedidos de pena y la exposición de los fundamentos, comenzaron las primeras reflexiones sobre el largo debate en torno a la valoración de penas en la causa de la ‘casa del horror’, que conmocionó a Río Gallegos y al país.

La fiscal de Cámara, Verónica Zuvic, quien realizó un contundente trabajo durante su alocución, fue entrevistada en LU12 AM680 y compartió sus primeras impresiones tanto de la jornada del lunes como de las tres jornadas anteriores de la semana pasada.

Respecto al pedido de veinte años de prisión para la pareja acusada del maltrato infantil de tres menores, explicó: “Todo esto tiene que ver con la escala penal y el bien jurídico protegido. También estaba el delito de lesiones con alevosía y amenazas. Hago una ponderación porque son tres víctimas; eso me permite un máximo de cuarenta y cinco años”, aseguró.

En el mismo sentido, la funcionaria expresó que, en caso de que el tribunal conformado por Joaquín Cabral, Eduardo López y Francisco Marinkovic dé lugar a su solicitud, “en este caso, sí podrían tener otros tipos de salidas y beneficios según la ley de Ejecución de Sentencias“.

Sobre el trabajo de los abogados que representaron a los imputados, indicó: “En primer lugar, es importante destacar y no enojarse con las defensas. No es fácil, con semejante imputación y hechos tan aberrantes, no es sencillo. Cada uno elige la teoría del caso y busca los elementos que pueden servir para esa teoría.”

Respecto a la reducción a la servidumbre de los tres hermanitos, Zuvic indicó a La Decana de la Patagonia: “¿Adónde iban a ir estos chicos? Ya no se discute si la puerta no se abre; se ha estudiado en casos de trata de personas y violencia de género. Vivían una violencia crónica diaria. Fueron muy valientes, porque realmente sentían que los mataban.”

(FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL)

En relación a lo planteado por el defensor Darío Mosso sobre el trabajo de Jorge Godoy desde un principio, Zuvic respaldó al Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, con quien trabajó codo a codo durante siete años, y expresó: “El daño que tienen los niños es por la exposición. Eso me parece un poco retrógrado. No es solo el relato de los menores; el relato viene acompañado de una pericia médica, del trabajo de los operadores, de la policía. Las psicólogas hicieron dos evaluaciones de los chicos.”

“Me parece de otra época esa defensa. El Derecho Internacional habla de otra cosa. Hoy se puede defender de otra manera a los imputados, sin cargar la responsabilidad sobre los niños o el doctor Godoy”, dijo la funcionaria.

Respecto a la falta de legislación sobre el maltrato infantil, Zuvic remarcó: “En la Argentina es una cuenta pendiente. Esta puede ser una gran motivación para avanzar en esta cuestión. Es un sinsabor que el maltrato infantil no esté tipificado; no alcanza a reflejar el dolor que sufrieron las infancias. De igual manera, el trabajo de Marcela Quintana en la instrucción fue brillante.”

“En mis siete años como defensora he visto un gran número de casos, pero ninguno como este. Es muy fuerte. Muchas veces estos casos terminan con las víctimas muertas; el hecho de que eso no haya ocurrido hace que impacte aún más: un grupo de tres hermanos, cuatro años de mucho sufrimiento. Esto es un llamado a toda la comunidad para que un profesor, un médico, una mamá comprometida. Si vemos que un niño no está bien, no hagamos la vista gorda”, instó la funcionaria