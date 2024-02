Familiares del taxista acribillado en Rosario realizarán una manifestación para exigir "justicia"

Familiares y amigos de Juan Manuel Britos, el taxista asesinado de al menos 13 balazos el jueves último frente a su familia en un barrio de la zona oeste de Rosario, realizarán mañana una manifestación para exigir "justicia" y el esclarecimiento de lo ocurrido ya que no hay detenidos ni sospechosos por el homicidio.

Según anunciaron familiares de Britos, la marcha se desarrollará mañana a partir las 19 horas en la intersección de la avenida Presidente Perón y la calle Felipe Moré.

“Marchamos en la intersección de Presidente Perón y Felipe Moré. Los convocamos a todos y todas a pedir justicia por Juan Britos, asesinado el jueves 15/02 en la puerta de su casa mientras lavaba el auto, junto a su familia”, señaló la convocatoria, difundida por las redes sociales.

El crimen ocurrió alrededor de las 20 del último jueves en la vereda de una vivienda situada en la calle Felipe Moré al 2600 del barrio Triángulo y Moderno, ubicado en la zona sudoeste de Rosario.

Según la investigación, Britos se encontraba en la vereda de su casa lavando el auto con el que trabajaba como taxista y se hallaba acompañado por su esposa Vanina y su hijo de ocho años, cuando a bordo de una moto pasaron dos hombres, quienes al identificarlo giraron en "U", volvieron y abrieron fuego en su contra sin mediar palabra.

Britos murió en el acto por los múltiples disparos que recibió y le dejaron 29 orificios de bala, mientras que su esposa e hijo resultaron ilesos.

La Policía Científica recogió de la escena del crimen al menos 13 vainas servidas disparadas por uno de los sicarios, precisaron voceros de la investigación.

La vivienda familiar había sido baleada en dos oportunidades el año pasado por desconocidos que dejaron mensajes amenazantes firmados por "la mafia", en los que le exigían que abandone la propiedad y que si no lo hacía iban a matarlo a él y a sus parientes.

El objetivo, según la investigación, era que dejara la vivienda para ser utilizada por las economías del delito ligadas al narcomenudeo.

La Fiscalía Regional Rosario investiga decenas de casos similares de amenazas y balaceras a vecinos para que abandonen sus domicilios.

“Ellos quieren que abandone mi casa. Sinceramente no sé qué hacer. Anoche los balazos atravesaron la ventana. Yo estaba durmiendo y las balas pasaron por encima de la cabeza. No mataron a alguien de milagro. No sé por qué tanta violencia. Deben querer mi casa para poner un búnker de drogas. No sé qué pensar", denunció Britos en febrero de 2023 cuando fue víctima de la segunda balacera contra el frente de la vivienda donde el jueves lo asesinaron.

Ese mismo día de febrero de 2023, tras conocer la denuncia, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, visitó al vecino para solidarizarse. (Télam)