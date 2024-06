Una joven de 22 años fue atropellada y derivada al hospital tras una pelea callejera en la madrugada del sábado en la zona de Alberdi y 9 de Julio. Cinco jóvenes fueron detenidos en relación con el incidente, dos de ellos quedaron aprehendidos.

El suceso se registró en la ciudad de Río Gallegos y, horas después del incidente, la víctima usó sus redes sociales para cargar contra los responsables.

Se trata de Nicole A., una joven madre que -en un posteo de Facebook- indicó: “Los hermanos M. y sus amigos anoche me atropellaron y se dieron a la fuga, los conozco desde la primaria, saben que soy mamá, me podían haber matado y me dejaron tirada como si nada, solo salí a festejar por mi cumpleaños y termine en el hospital, con hematomas, heridas, chichones, casi llegue a convulsionar”, expresó.

En el mismo sentido, con una serie de fotos que dan cuenta de la identidad de los sospechosos, Nicole escribió: “Conocen a mi hija, a su papá, me conocen de siempre y no les importo me dejaron tirada, no tuvieron ni la intención de frenar y ver como estaba, solo escaparon como los ratas que son, ni piensen que por ser hijos de milicos se van a salvar de esto“.

Cabe recordar que, en principio el Juzgado ordenó la aprehensión al resto de los ocupantes hasta determinar fehacientemente al conductor del vehículo; como así que se realicen extracción sanguínea; antecedentes nacionales y provinciales y planillas prontuariales. La Policía realizó las pericias y secuestraron el auto. A las 8 de la mañana aprehendieron a Agustín M. y a Andrés Marcelo M., que serían familiares.