Horacio Barrera, un vecino de Río Gallegos, compartió su experiencia de ser víctima de una sofisticada estafa. La historia tiene lugar en la tarde del 27 de septiembre y hasta el día de hoy, no tiene respuestas.

“Estaba navegando en las redes sociales y me apareció un flyer de Camuzzi Gas del Sur“, comenzó relatando. La publicidad parecía una oferta tentadora: “adhírese al subsidio para jubilados y acceda a descuentos de hasta el 50 o 70 por ciento”. Además, el mensaje incluía un enlace directo a un número de WhatsApp, lo que hizo que todo pareciera legítimo. Horacio mandó la foto de su carnet de jubilado y comenzó a dialogar con un supuesto operador de la empresa de gas.

Mientras hablaba con el timador, Barrera comenzó a notar algo extraño. “Me dijo que validaran mi identidad y me pidió que ingresara a mi caja de ahorro. No sabía que, mientras yo realizaba la operación, había una aplicación espía que monitorizaba todo lo que hacía en mi pantalla”. En ese momento, Barrera había cobrado recientemente su pensión y, en cuestión de segundos, la estafa estaba consumada. “Me sacaron toda la plata”, relató afectado.

Barrera cortó la comunicación y radicó la denuncia. “El banco me avisó rápidamente adónde se había enviado el dinero, pero lo que más me preocupó fue que, tras más de 50 días de la denuncia, no he recibido ninguna solución ni desde la comisaría ni del Juzgado de Instrucción. En Defensa al Consumidor me tomaron la denuncia pero me dijeron que tengo que seguir la vía judicial, hasta ahora no se ha hecho nada”