La comunidad de Río Turbio se solidarizó con la familia de Bárbara Belén Arce (27), la joven que el pasado 19 de diciembre se quitó la vida luego de que la Justicia fallara a favor de su expareja -a quien denunció por violencia y hostigamiento- para que tuviera la custodia de los hijos que tuvieron en común.

Decenas de vecinos se movilizaron por las principales calles de la cuenca con un solo reclamo: pedir Justicia por Belén. La marcha fue encabezada por el padre de la joven, Carlos Arce, y otros familiares, el pasado lunes por la noche.

Belén Arce tenía 27 años.

Pese al frío y al horario en que se convocó a marchar, la convocatoria fue muy grande. Varios concurrentes acudieron con velas, carteles y banderas con la leyenda “Justicia por Belén“, “fuera corruptos“ (NdR: en referencia a las dos juezas que intervinieron en la causa: Romina Roxana Frías y Betina Bustos). También, una de las pequeñas sobrinas de Belén marchó con un cartel rosado, con el siguiente escrito realizado por ella misma: “Justicia por mi tía Belén y mis primitos. Te voy a extrañar mucho“.

La familia Arce denuncia que era hostigada por su expareja, un hombre nueve años mayor que ella, quien fue señalado como posible “instigador” del lamentable desenlace que tuvo la joven.

Tal como indicara La Opinión Austral, existía un expediente que había iniciado Belén por violencia contra su expareja y padre de sus tres hijos. La misma había quedado en manos de la jueza Romina Roxana Frías, pero cuando Betina Bustos la subrogó, esta última, según denuncia la familia, en vez de brindarle una solución, la sacó de su casa y le quitó la tenencia de sus 3 hijos para dársela al padre, pese a las pericias psicológicas del acusado.

“Desde muy pequeña fue abusada, hostigada y maltratada por el que es el padre de sus hijos, PN, todos lo conocen, al igual que a su familia. Ella tenía 15 años cuando que este tipo la embarazó, en ese momento comenzó su calvario: encierros, golpes, maltratos psicológicos y de todo tipo”, había advertido su hermana, María Arce, a través de sus redes sociales.

Además, aseguró que hacía tiempo la joven buscaba la manera de escapar y no podía. “Logró separarse ya con sus 3 hijitos, pero eso no la liberó, al contrario, el hostigamiento y la violencia se hicieron mucho más grandes. No la dejaba vivir, iba a parar a la Policía dos por tres para denunciarlo y pedir que la protejieran, cosa que no sucedía”.

En su reciente visita a los estudios de radio LU12 AM680, Carlos Arce apuntó contra las juezas Frías y Bustos: “Ellas me mataron a mi hija en vida. Con sus decisiones hicieron que ella se quitara la vida“.

