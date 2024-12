Un joven ingeniero industrial de 24 años fue víctima de una feroz golpiza por parte de un grupo de cinco rugbiers, presuntamente jugadores del Marista Rugby Club, a la salida de una fiesta navideña en Mendoza. El hecho ocurrió el 25 de diciembre, en las inmediaciones de la Bodega Tierras Altas, en Luján de Cuyo, durante el evento “Open Air 24”, una de las fiestas más populares de la temporada navideña.

La víctima, Mateo Di Bari, relató que la agresión ocurrió cuando, tras la fiesta, él se quedó esperando a sus primos en la puerta del evento. De acuerdo con su versión, los atacantes lo comenzaron a golpear sin motivo alguno, luego de que uno de ellos le dijera: “¿Qué te haces el vago?”. Los rugbiers lo empujaron contra una baranda, lo rodearon y lo golpearon brutalmente hasta que logró escapar.

El joven denunció lo ocurrido ante la Fiscalía Correccional, donde el fiscal Tomás Guevara abrió una investigación bajo la carátula de “averiguación de hecho”, aunque no se descarta que el expediente pase a “lesiones leves” en los próximos días. En tanto, la madre de Mateo, Verónica Armani, expresó su indignación: “Es una agresión brutal. Se puede ver en el video. No había ninguna razón para que golpearan a mi hijo. Son personas violentas, y lo peor es que no tuvimos ni una disculpa, ni siquiera de los padres de los agresores”, aseguró.

La violencia no terminó allí. Este viernes, tanto Mateo como su madre se presentaron en el Polo Judicial para ampliar la denuncia, contra tres jóvenes T. F., F. F. y F. R.G. “Nos cruzamos con los agresores que también estaban ahí. Yo avisé y nos hicieron pasar por otra puerta. No tuvimos contacto pero fue una situación muy desagradable, a mi hijo le produjo temor”, dijo.

“Mi hijo ahora está bien, ayer fuimos a hacer una tomografía y está bien. Obviamente está muy golpeado, tiene una quebradura en la nariz, moretones en todo el cuerpo, está muy dolorido pero por suerte no pasó a mayores, gracias a Dios”, explicó Verónica.

La madre del joven golpeado sostuvo que su hijo pudo identificar a algunos de sus agresores por que “los conoce de vista”, ya que tiene amigos en el ámbito del rugby aunque confirmó que “nunca había hablado con ellos”.

Aunque en la denuncia consta que afuera no hubo un cruce previo entre víctima y victimarios, la madre del ingeniero confirmó que adentro, en la fiesta, sí hubo un intercambio de palabras entre los amigos de Mateo y los agresores aunque en esa ocasión, el joven sólo ofició de intermediario entre unos y otros

Entre los nombres está acusado un jugador de Marista RC identificado como Telmo, quien cuenta con otros antecedentes en cuanto a peleas en este ámbito. También, según testigos, habrían participado otros rugbiers identificados como Fausto y Facundo.

“Los chicos que pegaron tienen otras denuncias y nos han comentado que esos chicos viven pegando es algo habitual para ellos”, declararon los familiares de Di Bari al medio El Sol de Mendoza y aclararon que lo que buscan con la denuncia es que los agresores no repitan los hechos con otras víctimas. “No queremos nada económico, por suerte nuestro hijo está bien”.

“Tuvimos suerte, pero necesitamos que se le ponga un freno. Que alguien le ponga a un freno a estos chicos que viven pegando”, agregó la madre.