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Conmoción en Perito Moreno por una explosión con tres víctimas fatales
La localidad santacruceña se encuentra bajo tres días de duelo tras el estallido de una vivienda que se cobró la vida de un bebé y dos adultos. Las autoridades provinciales y municipales trabajan en la asistencia de los heridos mientras la Justicia investiga si el origen fue una pérdida de gas envasado.
Estado crítico de los menores trasladados al Hospital Zonal de Caleta Olivia
Cuatro niños permanecen internados con pronóstico reservado luego de ser rescatados del incendio en el complejo habitacional de Perito Moreno. Tres de los pacientes presentan quemaduras de gravedad en la mayor parte de su cuerpo y reciben cuidados intensivos especializados.
Santa Cruz registra nuevamente el costo de vida más alto de Argentina
El relevamiento del precio de la canasta básica ubica a la jurisdicción patagónica como la más cara del territorio nacional durante el último período. Esta situación profundiza la preocupación por el impacto del valor de los alimentos y servicios en la economía de las familias locales.
Avances en la investigación por el crimen del jubilado Aníbal Cepeda
La Justicia de Santa Cruz indagará hoy a Marcelo Curtti, señalado como el principal sospechoso del asesinato ocurrido recientemente. El procedimiento busca esclarecer los vínculos y las circunstancias que rodearon el violento episodio que terminó con la vida del vecino.
Detuvieron en La Pampa a una pareja acusada de estafas en Río Gallegos
Un operativo policial conjunto permitió localizar y capturar a una mujer y a su acompañante, quienes tenían pedido de captura por diversas defraudaciones cometidas en la capital provincial. Los detenidos serán trasladados en las próximas horas para comparecer ante el magistrado interviniente en la causa.
Inició la exhumación de tumbas en Comodoro Rivadavia por el caso Iván Torres
El juez federal Claudio Vázquez dirige las tareas periciales en el cementerio local con el objetivo de hallar restos que permitan avanzar en la causa de desaparición forzada. El procedimiento forma parte de las nuevas medidas dispuestas para dar respuesta a un reclamo histórico de justicia en la región.
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