Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Más de 100 agentes y efectivos de organismos provinciales y nacionales participan del operativo para localizar a los dos hermanos de 10 y 12 años desaparecidos en Palermo Aike. El despliegue reúne personal especializado y recursos destinados a las tareas de rastrillaje en el río y sus alrededores, además de equipos encargados de brindar asistencia y contención a los familiares.

La Opinión Austral realiza una cobertura completa del procedimiento, que cuenta con la participación de 25 efectivos de Bomberos, 30 de Policía Caminera, 10 de Seguridad DOR, 6 de Investigaciones, 4 agentes del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, 15 integrantes de Protección Civil, 6 profesionales de Psicología y Trabajo Social del Hospital Regional Río Gallegos, 8 efectivos de Prefectura Naval Argentina, 10 de Gendarmería Nacional y 6 integrantes de Incendios Forestales.

Los equipos de emergencia mantienen las tareas de rastrillaje en Palermo Aike, con recorridos por la costa y procedimientos de búsqueda en el agua. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

En total, 120 personas trabajan de manera coordinada para dar continuidad a la búsqueda y acompañar a las familias durante la emergencia.

Desde el Gobierno provincial precisaron que Claudio Vidal sigue de cerca el desarrollo del operativo y se mantiene informado sobre las tareas que llevan adelante los distintos organismos.

Intensa búsqueda

La búsqueda comenzó este domingo 25 de octubre, pasadas las 16:00, luego de que las autoridades tomaran conocimiento del accidente ocurrido en el sector conocido como La Toma, en Palermo Aike. Desde entonces, equipos de emergencia se desplegaron en el lugar para intervenir en el río y recorrer las zonas cercanas.

Durante la noche, se mantuvo una guardia en tierra para garantizar la continuidad de las tareas y la presencia del personal en el área. De acuerdo con los protocolos de seguridad, los trabajos en el agua se reanudaron hoy lunes a las 5:30, mientras se mantuvieron los recorridos a pie y en cuatriciclos por la costa.

Drones y equipos especializados de Protección Civil forman parte de los recursos utilizados para ampliar el reconocimiento del terreno en la zona de búsqueda. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El dispositivo incluye equipos especializados en rescate y salvamento, personal de buceo, rastrillajes por ambas márgenes del río y recursos de Protección Civil, entre ellos drones que permiten ampliar el reconocimiento del terreno.

Asistencia y acompañamiento a las familias

En paralelo, profesionales de la salud y agentes de Desarrollo Social brindan contención a los familiares de los niños. La intervención contempla asistencia psicológica y social para acompañarlos ante la complejidad de la situación.

Este abordaje integral comprende tanto las acciones operativas como el cuidado de las personas afectadas y el acompañamiento al personal que participa del despliegue. El procedimiento se desarrolla de manera articulada entre las áreas de Seguridad, Salud y Ambiente, Desarrollo Social, Igualdad e Integración y Protección Civil, junto con fuerzas nacionales y otros organismos especializados.

El Gobierno de Santa Cruz seguirá destinando personal y recursos para sostener las tareas de búsqueda, con el objetivo de localizar a los dos niños y garantizar el acompañamiento a sus familias.

1 de 15 | El despliegue incluye tareas de rescate, salvamento y reconocimiento del terreno, con la participación coordinada de fuerzas provinciales y nacionales. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 2 de 15 | El despliegue incluye tareas de rescate, salvamento y reconocimiento del terreno, con la participación coordinada de fuerzas provinciales y nacionales. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 3 de 15 | El despliegue incluye tareas de rescate, salvamento y reconocimiento del terreno, con la participación coordinada de fuerzas provinciales y nacionales. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 4 de 15 | El despliegue incluye tareas de rescate, salvamento y reconocimiento del terreno, con la participación coordinada de fuerzas provinciales y nacionales. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 5 de 15 | El despliegue incluye tareas de rescate, salvamento y reconocimiento del terreno, con la participación coordinada de fuerzas provinciales y nacionales. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 6 de 15 | El despliegue incluye tareas de rescate, salvamento y reconocimiento del terreno, con la participación coordinada de fuerzas provinciales y nacionales. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 7 de 15 | El despliegue incluye tareas de rescate, salvamento y reconocimiento del terreno, con la participación coordinada de fuerzas provinciales y nacionales. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 8 de 15 | El despliegue incluye tareas de rescate, salvamento y reconocimiento del terreno, con la participación coordinada de fuerzas provinciales y nacionales. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 9 de 15 | El despliegue incluye tareas de rescate, salvamento y reconocimiento del terreno, con la participación coordinada de fuerzas provinciales y nacionales. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 10 de 15 | El despliegue incluye tareas de rescate, salvamento y reconocimiento del terreno, con la participación coordinada de fuerzas provinciales y nacionales. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 11 de 15 | El despliegue incluye tareas de rescate, salvamento y reconocimiento del terreno, con la participación coordinada de fuerzas provinciales y nacionales. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 12 de 15 | El despliegue incluye tareas de rescate, salvamento y reconocimiento del terreno, con la participación coordinada de fuerzas provinciales y nacionales. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 13 de 15 | El despliegue incluye tareas de rescate, salvamento y reconocimiento del terreno, con la participación coordinada de fuerzas provinciales y nacionales. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 14 de 15 | El despliegue incluye tareas de rescate, salvamento y reconocimiento del terreno, con la participación coordinada de fuerzas provinciales y nacionales. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 15 de 15 |

Leé más notas de La Opinión Austral