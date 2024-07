Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El 29 de agosto de 2019, Fabiana Cruz se quedó en la casa de Puerto Madryn a cargo de Agustina Quispe, una niña de 4 años, hija de su novia Ana, quien había ido a comprar unos perfumes para revender. Pero en lugar de cuidarla la mató a golpes.

Cuando Ana Quispe regresó los vecinos le contaron que a su hija la llevaron inconsciente y ensangrentada al hospital. “Se cayó”, le mintió su novia Fabiana. Desde la vivienda del barrio Nahuel Huapi partieron al Hospital Isola donde descubrieron que la niña tenía golpes en varias partes del cuerpo y un severo traumatismo de cráneo. La pequeña fue trasladada de urgencia a la terapia intensiva del Hospital Zonal de Trelew pero no resistió. Ese mismo día murió.

La autopsia reveló evidencias contundentes de maltrato infantil, con golpes en 16 partes del cuerpo y lesiones previas, como tenía Lucio Dupuy. En el juicio Fabiana Cruz admitió el crimen y en el alegato trató de que le atenúen la pena por emoción violenta. Dijo que discutieron con Ana Quispe porque descubrió que su pareja había quedado embarazada producto de una infidelidad y “explotó” contra su hija.

Fabiana Cruz tenía 21 años cuando recibió cadena perpetua por matar a su hijastra.

A los 21 años, Fabiana Cruz fue condenada a prisión perpetua por el crimen de Agustina. La causa llegó al Superior Tribunal de Justicia de Chubut, que en abril de 2023, ratificó la prisión perpetua.

Mientras apelaba su causa en tribunales, Fabiana conoció por redes sociales a Luis Almonacid, que también estaba detenido en el Instituto Penitenciario Provincial N°1 de Chubut por homicidio.

Luis Iván Almonacid está condenado a 15 años de prisión por asesinar a Eliberto Santos Ramos, un jubilado de Puerto Madryn que fue atacado por él y su cómplice, Isaac Jhonston, para robarle dinero, celular y las llaves de la camioneta. Lo mataron a golpes. “Una de las víctimas es una mujer mayor y Santos Ramos era un hombre de contextura pequeña, de 59 años de edad, que era tomado por los costados y por la espalda, mientras era atacado”, explicó el fiscal. El perito dijo que la víctima presentaba múltiples fracturas en el cráneo y la boca.

Fabiana y Luis se pusieron de novios y se casaron. Según consta en el acta que ellos presentaron para casarse en el Juzgado de Paz N° 1 de Trelew, su relación comenzó a mediados de 2022 y a finales de ese año contrajeron matrimonio. Durante el noviazgo tenían problemas para verse. Según publicó Infobae, el 23 de diciembre de 2022, cinco días antes del casamiento por civil, un jefe de seguridad del Instituto Penitenciario contó que Fabiana Cruz había pedido una visita íntima con Luis Almonacid y se la negaron por no tener un vínculo constatado. “Gordo hijo de puta, vos no te vas hasta que me autorices mi visita”, le espetó Cruz y golpeó con uno de sus puños el vidrio del aula donde estaba, lo que provocó que la sancionen.

Instituto Penitenciario de Chubut, donde se conocieron Fabiana Cruz y Luis Almonacid.

Luego del casamiento, y con los encuentros íntimos allanados, Fabiana Cruz quedó embarazada. La mujer pidió el arresto domiciliario porque consideró que la penitenciaría no es adecuada para atravesar el embarazo. Presentó un informe psicológico y otro de la penitenciaria donde referencia si la mujer sigue siendo peligrosa. La solicitud fue rechazada pero la Justicia le dio la opción de su traslado a un instituto del Servicio Penitenciario Nacional en Salta. Pero ahora Fabiana insistió en salir de la cárcel y pidió al juez de Ejecución Penal, Daniel Yanguela, que le permita irse a vivir a la casa de sus padres.

Leé más notas de La Opinión Austral