La fría e inusual jornada del sábado sembró la tragedia en la ciudad de Río Gallegos, cuando se conoció que una mujer había perdido la vida en las aguas de la costanera.

Se trató de un suceso impactante para toda la comunidad que, más allá del fallecimiento, quisieron conocer la identidad de la víctima y las circunstancias en las que se produjo la muerte que es siendo investigada por la Justicia y las fuerzas de seguridad federales y provinciales.

Este sábado fue particular respecto de las condiciones climáticas. Con temperaturas muy bajas para esta época de año y con varias precipitaciones que incluyeron hasta granizo, no parecería una jornada óptima para adentrarse en las gélidas aguas de la costanera.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de diversas fuentes judiciales, policiales y hasta federales, se pudo establecer, en principio como fue el rescate y las labores posteriores. En el medio las averiguaciones sobre como la vecina terminó falleciendo en la costanera.

Todo ocurrió cerca de las dos de la tarde cuando pescadores combatían las ráfagas de viento y notaron que, en el agua, había una mujer que -aparentemente- estaba haciendo la “plancha” y en un momento dado notaron que la corriente comenzó a llevársela en dirección al este.

Para ubicarse, la zona del suceso fue en proximidades del complejo Rio Chico. Si bien los acontecimientos son materia de investigación, según las primeras informaciones habría una versión que indicaría que la mujer se encontraría realizando una actividad deportiva acuática en el sector, indicaron desde la Jefatura de Policía; todavía no se pudo establecer si la vecina estaba nadando o practicando kayak. Esto último porque no apareció ninguna embarcación en el perímetro.

La víctima, una mujer de mediana edad y de contextura robusta hasta entrada la noche del sábado no había podido ser identificada. Altas fuentes de la cúpula de la Institución Policial indicaron que no hubo denuncias por personas desaparecidas en ninguna dependencia y la mujer no contaba con documentación que pueda servir para poder determinar quien era.

Más allá de eso, tras haber sacado sus restos del agua, las autoridades trasladaron el cuerpo a la Morgue Judicial ubicada en la calle Kennedy, donde el director de Policía Científica aguardaba por novedades de la ficha de la víctima.

En relación al rescate de la víctima, se pudo establecer que fue a la altura del muelle aproximadamente. Ahí habían llegado los botes de Bomberos y de Prefectura, la mujer ya estaba sin vida. Levantaron los restos, primero la subieron al de la fuerza de seguridad provincial pero luego trasladado al de la federal debido a las dimensiones.

En el requerimiento trabajaron agentes del Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS) de la Superintendencia de Bomberos, de Prefectura Naval Argentina (PNA), de la Comisaría Segunda de Policía, del área del Gabinete de Criminalística además de los profesionales del Cuerpo Médico Forense.

Además de la identidad, el Juzgado de Instrucción de turno este mes dispuso que se realice la autopsia al cuerpo de la víctima