Perros pitbulls volvieron a atacar nuevamente en la localidad de Caleta Olivia. Santiago, un vecino del barrio Parque, fue acorralado y mordido por los canes de su vecino. Medioambiente ya se encuentra trabajando en el caso con el apoyo de la Policía de Santa Cruz. Hasta el momento, el Juzgado de Faltas no tomó intervención en el caso, pero se esperan medidas. En marzo, dos perros de la misma raza fueron sometido a eutanasia debido a que habían asesinado a un callejero en el barrio 25 de Mayo.

El propietario de los perros ya tenía dos infracciones, según manifestó el subsecretario de Gestión Ambiental y Zoonosis, David Acosta, a La Opinión Austral. A dos días del ataque, desde el área se acercaron al domicilio del dueño de los canes para notificarlo de la nueva infracción, pero no recibieron respuestas. Vecinos de la zona le dijeron a este medio que cuando Santiago se fue al Hospital Zonal, llegó una camioneta al lugar, cargaron a los perros y se fueron.

Sobre el ataque, es necesario recordar que ocurrió en la calle Buenos Aires del barrio Parque. En ese momento, Santiago se encontraba en la vereda, dado a que estaba haciéndole algunos arreglos a su auto. Cuando finalizó se dispuso a guardar las herramientas y, en un instante, fue sorprendido los canes. Daniela, la pareja del hombre, informó que “los perros no estaban en la calle y, de un momento a otro, lo acorralaron y lo atacaron“.

“Él retrocedió, lo mordieron y lo arrastraron una cuadra completa, le causaron heridas en los brazos, manos y en el pecho, lo querían atacar en el cuello, y mi marido se defendió como pudo, pobrecito”, relató la mujer, y agradeció que “dos vecinos se dieron cuenta y salieron a ayudarlo, le salvaron la vida, si no fuera por ellos, mi marido no la estaría contando hoy, porque esos perros querían matarlo”. Las personas que asistieron a Santiago usaron palos y palas para ahuyentar a los perros.

Lo mordieron en brazos, manos y pecho.

“Mucho dolor”

En una nueva entrevista con La Opinión Austral, Daniela dio a conocer que su pareja se encuentra con mucho dolor debido a las mordeduras que sufrió el domingo pasado a horas de la tarde. “Ya se le pasó la anestesia y ahora quedó con mucho dolor, está tomando muchos medicamentos, muchos antibióticos y le está cayendo muy pesado al estómago”, comento. Santiago tiene boleta médica en su trabajo por 10 días y tiene que asistir a las curaciones por cinco días.

Asimismo, contó que Ambiente de la Municipalidad de Caleta Olivia, en conjunto con la Policía de Santa Cruz, fue a hablar con ellos el lunes pasado. “También intentaron hablar con el dueño, pero no los atendió nadie. La casa es como que está abandonada, no hay nadie, no entra ni sale nadie, no se ve a nadie. Lo que sí, una vecina nos dijo que cuando fuimos al centro de salud vieron que a los perros se los llevaron en una camioneta y hasta hoy no hay movimiento”.

Finalmente, a mujer le relató a este medio que, desde que ocurrió el ataque a su pareja y se llevaron a los canes, las cosas cambiaron en el barrio: “Los vecinos ahora pueden salir y regresar a la casa, y por la calle volvió a circular gente, algo que antes no se podía porque los perros no dejaban pasar a nadie y querían morder a la gente, tenemos más libertad para movilizarnos y pude llevar a mi hija a la escuela”.