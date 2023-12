Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La fría e inusual jornada del sábado sembró la tragedia en la ciudad de Río Gallegos, cuando se conoció que una mujer había perdido la vida en las aguas de la costanera.

Se trató de un suceso impactante para toda la comunidad. Este sábado fue particular respecto de las condiciones climáticas. Con temperaturas muy bajas para esta época de año y con varias precipitaciones que incluyeron hasta granizo, no parecería una jornada óptima para adentrarse en las gélidas aguas de la costanera.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de diversas fuentes judiciales, policiales y hasta federales, se pudo establecer, en principio como fue el rescate y las labores posteriores. En el medio las averiguaciones sobre como la vecina terminó falleciendo en el estuario de Río Gallegos.

Todo ocurrió cerca de las dos de la tarde cuando pescadores combatían las ráfagas de viento y notaron que, en el agua, había una mujer que -aparentemente- estaba haciendo la “plancha” y en un momento dado notaron que la corriente comenzó a llevársela en dirección al este.

Para ubicarse, la zona del suceso fue en proximidades del Club Náutico CEMA de Río Gallegos y el complejo Río Chico. Si bien los acontecimientos son materia de investigación, según las primeras informaciones habría una versión que indicaría que la mujer se encontraría realizando una actividad deportiva acuática en el sector, indicaron desde la Jefatura de Policía; todavía no se pudo establecer si la vecina estaba nadando o practicando kayak. Esto último porque no apareció ninguna embarcación en el perímetro por lo que la hipótesis más fuerte es que ella se metió a nadar.

Hasta entrada la tarde del sábado, la victimas no había podido ser identificada y todo era un misterio. Altas fuentes de la cúpula de la Institución Policial indicaron que no hubo denuncias por personas desaparecidas en ninguna dependencia y la mujer no contaba con documentación que pueda servir para poder determinar quien era.

Finalmente luego de las 20 horas, La Opinión Austral pudo saber que la mujer tenía 67 años y se llamaba Maria Nelly Andrade Vera. Fuentes policiales informaron más tarde que vivía en una vivienda de la calle Levalle al 500 de Río Gallegos, en línea recta al monumento a las víctimas del ARA San Juan. La misma fuentes dijeron en potencial que “habría dejado una carta de despedida en su domicilio”.

Tras haber sacado sus restos del agua, las autoridades trasladaron el cuerpo a la Morgue Judicial ubicada en la calle Kennedy, donde el director de Policía Científica aguardaba por novedades de la ficha de la víctima.

En relación al rescate de la víctima, se pudo establecer que fue a la altura del muelle aproximadamente. Ahí habían llegado los botes de Bomberos y de Prefectura, la mujer ya estaba sin vida. Levantaron los restos, primero la subieron al de la fuerza de seguridad provincial pero luego trasladado al de la federal debido a las dimensiones.

En el requerimiento trabajaron agentes del Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS) de la Superintendencia de Bomberos, de Prefectura Naval Argentina (PNA), de la Comisaría Segunda de Policía, del área del Gabinete de Criminalística además de los profesionales del Cuerpo Médico Forense.

El Juzgado de Instrucción de turno este mes dispuso que se realice la autopsia al cuerpo de la víctima.

En tanto funcionarios de la Comisaría Segunda prosiguieron con los avances investigativos con recepción de testimonios a personas que se encontraban en el estuario como así también tareas del servicio especial de esa división en conjunto con personal de la División Investigaciones a los fines de lograr identificar a la mujer fallecida; siendo que mediante el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad, la mujer fue debidamente identificada.

Posteriormente, los funcionarios de la Comisaría Segunda se dirigieron al presunto domicilio obtenido donde entrevistaron al propietario, un hombre de 67 años y constataron la existencia en el recinto de una carta escrita de despedida.

La situación fue informada al Magistrado de turno y asentada en el cuerpo sumarial llevado adelante por la dependencia instructora, prosiguiéndose con las tareas para esclarecer las circunstancias del hecho.