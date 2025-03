Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un hecho que conmocionó a la comunidad de Río Gallegos, un joven de 16 años fue atropellado por un utilitario que se dio a la fuga. Lionel Romero, un deportista multifacético, sufrió graves lesiones mientras se dirigía a una práctica.

Su padre, Walter Romero, habló con el móvil de exteriores de LU12 AM680 este lunes y brindó los detalles del incidente haciendo un llamado a la solidaridad vecinal para encontrar al responsable. La historia de Lionel expuso la vulnerabilidad de los jóvenes en la vía pública y también la importancia de la responsabilidad ciudadana.

Tal como lo informó La Opinión Austral y laopinionaustral.com.ar, el pasado sábado 1 de marzo, alrededor de las 13:30 horas, la vida de Lionel Romero, un joven de 16 años, cambió drásticamente. Mientras circulaba en su moto por la esquina de Santa Fe y Entre Ríos, en el corazón del barrio Fátima de la capital de Santa Cruz, fue embestido por un utilitario Renault Kangoo que, tras el impacto, huyó del lugar sin prestar asistencia. El hecho, ocurrido en una zona céntrica y transitada, dejó al adolescente con una fractura de húmero y otras lesiones que requieren implantes quirúrgicos.

Walter Romero, padre de Lionel, no ocultó su indignación al relatar lo sucedido. En diálogo con LU12 AM680, expresó: “Lionel sufrió una fractura de húmero y se separó el hueso del hombro. El miércoles tenemos que presentar todo en la obra social para que lleguen los implantes que le deberán colocar”. Además, destacó que su hijo, desde pequeño, ha sido un apasionado del deporte, practicando vóley en el club Fénix y hockey en el Boxing Club. “Él estaba yendo a practicar, se lo autorizó para que se vaya en la moto para que se desplace”, explicó en una entrevista y transmisión en vivo que se encuentra disponible en laopinionaustral.com.ar y en las redes sociales de la Decana de la Patagonia.

El estado en el que quedó la moto de Lionel. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

El padre desmintió versiones malintencionadas que circularon en redes sociales, asegurando que Lionel no estaba realizando picadas ni circulando por el centro de manera irresponsable. “Hubo comentarios malintencionados, que dijeron que estaba haciendo picadas, que lo vieron por el centro, eso es mentira, incluso dijeron que se junta con otros chicos que andan en moto en la costanera. Él (por su hijo) sale a limpiar patios, junta la plata, había terminado de arreglar su moto con la plata que hizo en las vacaciones. Él la usa para hacer deportes”, afirmó Walter, quien además destacó que le enseñó a su hijo los valores del trabajo y la responsabilidad.

El llamado a la solidaridad vecinal es uno de los pilares en la búsqueda de justicia. Walter Romero pidió a los vecinos que revisen cámaras de seguridad en las calles cercanas al lugar del hecho, como Mariano Moreno, Urquiza, la autovía 17 de Octubre y los pasajes que salen de Corrientes o Estrada. “Buscamos cámaras de las calles cercanas a Entre Ríos. Nadie pudo ver si se fue en dirección a la autovía. También pedimos a la Municipalidad si tienen la cámara del parque de dinosaurios”, detalló sobre las posibles arterias en las que podría haber escapado el utilitario del que solo se sabe que es color blanco.

El padre no busca venganza, sino responsabilidad. “No tratamos de encontrar a la persona para que pague los arreglos, lo buscamos por una cuestión ética y moral para que se haga cargo de lo que hizo. Si él no tenía los papeles pero se quedaba a ayudar, era lo que íbamos a valorar”, afirmó. Y agregó: “Si se hubiese quedado, ni hubiéramos hecho una causa judicial contra esa persona. No sabemos si esa persona puede volver a hacerlo”.

La solidaridad de una vecina fue clave en los primeros momentos. “Si esta mujer no ayudaba a Lionel, nadie iba a hacer”, reconoció Walter, refiriéndose a la propietaria de una ferretería cercana que alertó al Hospital Regional (HRRG) y brindó los primeros auxilios.

El caso de Lionel Romero expuso, nuevamente, la falta de responsabilidad de quienes cometen actos de esta naturaleza, como también la importancia de la solidaridad y la acción rápida de los vecinos. Mientras Lionel se recupera de sus lesiones en su casa, su familia espera que el responsable del atropello se presente y asuma las consecuencias de sus actos. La historia de este joven deportista sirvió como recordatorio de que, más allá de las canchas y los gimnasios, la vida también se juega en las calles. Y en esa cancha, la responsabilidad y la ética son valores que no pueden faltar.

Aquellos que tengan datos sobre el vehículo o el conductor pueden comunicarse al 2996633909. Cualquier imagen o detalle, por mínimo que sea, podría ser crucial para resolver este caso. “Le pedimos a la gente que por favor revise las cámaras” concluyó Walter