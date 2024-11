Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Si no me da la plata, yo le corto el dedo a su hijo y se lo mando” fue la amenazada que un extorsionador le hizo a una vecina de Río Gallegos esta semana, diciendo que tenía a un familiar secuestrado y que tomaría medidas drásticas respecto de la integridad del joven si ella no entregaba dinero.

La frase fue dicha por Yonatan Esteban de 29 años de edad, oriundo de Misiones quien cuenta con un cuantioso prontuario criminal en el norte del país por delitos similares e incluso mucho peores, que van desde daños, pasando por el no pago de honorarios a abogados y otros más graves que hasta involucran armas de fuego y un familiar “reconocido” por ser uno de los autores de uno de los robos con toma de rehenes más recordados en la provincia antes mencionada.

Esteban fue detenido este jueves en el camino que une a Río Gallegos con Piedra Buena, tras intentar huir con una importante cantidad de dólares y joyas, pero ¿por qué Esteban llegó al sur del país? Fuentes consultadas por La Opinión Austral indicaron que se encontraba en la provincia para despedir a una familiar que había fallecido días atrás en nuestra capital. Como es sabido, la tradición de la comunidad zíngara, cuando una mujer fallece, integrantes viajan desde todas partes de la región y hasta del mundo para darle el último adiós.

Cuando Esteban fue detenido por estafas telefónicas.

Esteban, aprovechando la oportunidad, hizo de las suyas y realizó un “secuestro extorsivo” antes de abandonar la provincia. Para desgracia de él, la División de Investigaciones (DDI) de Río Gallegos ya cuenta con experiencia por este tipo de delitos, tal como lo han demostrado años atrás cuando desbarataron unos hechos similares en la provincia de Neuquén, donde los damnificados eran víctimas de nuestra ciudad capital.

Gracias al trabajo de campo y de cámaras de seguridad, los agentes individualizaron a Esteban que había pasado por Güer Aike y fue interceptado antes de que llegara a Piedra Buena. En la jornada del viernes, fue trasladado a la sede del Juzgado de Instrucción que lleva adelante su causa y el juez Fernando Zanetta determinó que continúe tras las rejas hasta el potencial procesamiento por el delito de extorsión.

La Opinión Austral pudo saber alguno de los antecedentes de Esteban en el norte del país. Por ejemplo, en el 2017 él, durante un juicio por estafas, reconoció ser integrante de una banda que cometía esos delitos junto a a otras personas que eran de Buenos Aires.

El estado en el que quedaron los vehículos tras el choque casi fatal, en Posadas.

Otro de los hechos por los que es recordado en Posadas, es haber protagonizado un violento incidente vial en estado de ebriedad en la avenida Tulo Llamosas de esa localidad, con 1,37 gramos de alcohol en sangre y al mando de un Renault Fluence, cruzó el semáforo en rojo y según el peritaje a 124 k/h de velocidad atropelló primero a un hombre de 33 años, que intentó atravesar la calzada manejando una moto que era conducida por Machado; luego a un Chevrolet Astra que iba detrás, al mando de una mujer de 56, y finalmente se incrustó en una casa. Encontraron debajo del asiento del conductor dos armas, sin registros y sin municiones.

Momento en el que le llevan detenido al gitano que causo el accidente en Posadas. Publicado por El Misionero Diario Digital en Viernes, 24 de mayo de 2019