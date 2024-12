Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante el acto de cierre del primer año de gestión, el Gobierno de Santa Cruz entregó material a las fuerzas de seguridad, incluyendo camionetas, drones y equipos informáticos. El evento, encabezado por el mandatario provincial Claudio Vidal, tuvo lugar este viernes en el auditorio de la Iglesia Bet-El de Río Gallegos.

Según informaron, a través del Ministerio de Seguridad, se adquirieron 40 vehículos Toyota pick-up, modelo 4×4, 0 km. Cada unidad automotriz, está equipada con extintor, kit de seguridad y de protección de batería, botiquín, barral lumínico y destelladores, ploteo institucional, film antivandálico, rejas de protección en ópticas delanteras, traseras, luneta y mampara.

Zona Norte

Koluel kaike.

Los Antiguos.

Lago Posadas.

Fitz Roy.

Seccional segunda de Caleta Olivia.

Policía caminera de Tehuelches.-Policía caminera de Ramon Santos.

División unidad operativa cabo (pm) Fernando Linares de Perito Moreno

Unidad de bomberos de Las Heras.

División investigaciones de Pico Truncado.

División investigaciones de Puerto Deseado.

División operaciones rurales de Puerto Deseado.

Grupo operaciones motorizadas de Caleta Olivia.

División canes de Pico Truncado.

División narcóticos de Cañadón Seco.

Zona Centro

Comandante Luis Piedra Buena.

Puerto Santa Cruz.

Policía caminera de Tres Cerros.

Unidad de bomberos de Gobernador Gregores.

Zona Sudoeste

Comisaria de yacimientos Río Turbio.

Comisaria de 28 de Noviembre.

Tres Lagos.

División investigaciones de El Calafate.

Comisaria El Calafate.

Unidad de bomberos de El Chaltén.

Zona Sur

Comisaria sexta de Río Gallegos.

Comisaria séptima de Río Gallegos.

División investigaciones Río Gallegos.

División custodia gubernamental.

Servicio Penitenciario Provincial

Unidad 1 de Pico Truncado

Unidad de detención de Puerto San Julián.

Sub dirección de traslado de Río Gallegos.

Dirección general de administración de Río Gallegos.

Además, se realizó la entrega de camperas de abrigo impermeable para el uniforme policial. Entre sus características, son 100 por ciento gore-tex, con dos capas de peso intermedio de alta resistencia a la abrasión y desgarro. Garantiza protección contra viento, nieve, lluvia y frio. En cuanto al aislamiento térmico está compuesto de primaloft que atrapa el calor corporal y bloquea el frio, manteniendo al usuario abrigado en condiciones extremas.

Superintendencia de Bomberos

Se obtuvieron 50 equipos de comunicación Baofeng, modelo UV82 dual banda de 10 watts, destinados a las zonas operativas de la provincia. Su objetivo es garantizar comunicaciones efectivas en tareas de emergencia y operativos.

En cuanto al equipamiento informático, se incorporaron 30 computadoras portátiles con discos de almacenamiento, pantallas y sistemas operativos Windows 11, además de una computadora All in One de la marca HP.

También se adquirieron herramientas específicas para operaciones de rescate, entre ellas cuatro trajes de neoprene de 4 mm húmedos, diseñados para brindar seguridad y comodidad al personal en ambientes acuáticos.

Adicionalmente, se sumaron tres drones con una autonomía de vuelo de 46 minutos y cámaras de alta resolución, ideales para tareas técnicas y búsquedas en terrenos abiertos. El lote incluye 60 overoles ignífugos marca ITC con protección retardante al fuego, destinados a agentes especializados en intervenciones críticas.

Asimismo, se entregó una cámara réflex Nikon D7500 al área técnica científica de la superintendencia, facilitando la obtención de imágenes de alta calidad para documentar procedimientos relevantes. Por último, el gobernador hizo entrega de un cachorro de Rottweiler para su adiestramiento y futura labor como perro de servicio.

Ministerio de Salud y Ambiente

Mediante la empresa Pan American Energy, se concretó la donación de un mamógrafo que ya se encuentra instalado y en funcionamiento en el Hospital Distrital “Pedro Tardivo” de Caleta Olivia. Además, el Gobierno Provincial firmó el acta de aceptación correspondiente.

Por otro lado, la empresa Crown Point donó un escáner de tomografía computarizada helicoidal multicorte Activion. Este equipo, con tecnología de 16 cortes, permite exploraciones de cuerpo entero y genera un mínimo de 32 imágenes en solo 1,5 segundos gracias a su detector de múltiples filas con espesores de corte seleccionables. Es importante destacar que este avanzado dispositivo médico será destinado al Hospital “Doctor José Alberto Sánchez” de Río Turbio.

Fomicruz

Se entregó una ambulancia Iveco Daily 35515 de 10 metros cúbicos, equipada con refuerzos metálicos interiores para la fijación de mobiliarios, soporte de tubo de oxígeno, buitana, camilla y baulera. Todos los refuerzos están protegidos contra la oxidación. Este modelo 2024 está destinado al Hospital Distrital de Gobernador Gregores, con el propósito de brindar asistencia médica y social a las distintas comunidades.

En tanto, Fomicruz y la Comisión de Fomento de Tres Lagos firmaron un convenio marco de cooperación. Mediante este acuerdo, la empresa estatal se encargará de la adquisición de equipos necesarios para que el personal de la comisión realice de manera sustentable el corte de rocas, que serán utilizadas en la industria de la construcción.

Se trata de mesas cortadoras para rocas de aplicación de alto rendimiento. operación en seco/húmedo y carro transportador con superficie antideslizante. De igual forma, se llevó a cabo la entrega de copias de escritura por la venta de inmuebles ubicados en la localidad de Lago Posadas.

Consejo Provincial de Educación

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, invirtió más de 2.500 millones de pesos en 2024 para el mantenimiento escolar, incluyendo la adquisición de más de 70 equipos de calefacción de diversas potencias.

La inversión en equipos de calefacción superó los 450 millones de pesos, con el objetivo de garantizar un entorno educativo adecuado y seguro para niños, niñas, adolescentes y adultos. Las tareas de mantenimiento y refacción escolar atendieron situaciones emergentes y de demanda constante, y continuarán durante el periodo vacacional de 2025.

La inversión total de 2.500 millones de pesos se destinó a la recuperación y mejora de los sistemas eléctricos, calefacción por aire y agua caliente, agua potable y saneamiento, además de la reparación y recambio de aberturas, limpieza periódica de tanques de agua potable, reacondicionamiento de techos, cambio de vidrios, pintura interior y exterior, refacciones de mampostería y pisos, y reparación de rampas de acceso a los edificios escolares, entre otras tareas.

Igualmente, el Gobierno provincial firmó un convenio marco de cooperación con la mayoría de los municipios y comisiones de fomento de la provincia para atender la crítica situación de los edificios escolares.

El mismo, vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, fue suscrito por los municipios de Caleta Olivia, Las Heras, Pico Truncado, Puerto Deseado, Los Antiguos, Gobernador Gregores, Perito Moreno, Puerto Santa Cruz, Comandante Luis Piedra Buena, El Chaltén y Río Turbio. También se sumaron las comisiones de fomento de Jaramillo, Fitz Roy, Lago Posadas, Cañadón Seco, Tres Lagos y Koluel Kaike.

Ministerio de la Producción, Comercio e Industria

Desde la secretaría de Comercio e Industria, del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, se gestionan las siguientes líneas de crédito:

Línea de recuperación productiva diseñada para atender las caídas que presento el sector productivo y de la industria manufacturera. Para poder lograr su permanencia en el mercado, se están atendiendo a más de 60 productores y elaboradores para asistirlos

Dicha herramienta ofrece importes de hasta 10 millones de pesos a una tasa fija del 25 % anual, en un plazo de hasta 48 meses y con entre 3 y 6 meses de gracia según el importe solicitado.

Línea de cadena de valor CFI diseñada para las actividades productivas tanto para obras civiles, bienes de capital o capital de trabajo, que ofrece importes de hasta 150 millones de pesos con plazos de hasta 48 meses y hasta 6 meses de gracia y con tasa variable.

Asistencia a 35 pymes (pequeñas y medianas empresas) que se encuentran tramitando esta línea.

Colaboración con el Consejo Agrario Provincial para el sector ganadero a través de la disposición de un lote de 13 paquetes de una línea de hasta 3 millones de pesos para la compra de toros reproductores durante el remate realizado en Lago Argentino.

Consejo Agrario Provincial

El Gobierno de la Provincia, por intermedio del Consejo Agrario Provincia, anunció que se procedió al llamado a licitación pública Nro 2/2024 para la compra de maquinaria y se adquirieron dos enfardadoras, tres segadoras de pasto, dos rastrillos de entrega lateral y dos hojas niveladoras de arrastre, contándose además con los cursos de capacitación sobre uso, mantenimiento y reparación. Están en condiciones de ser entregadas en las delegaciones de Gobernadores Gregores, Los Antiguos, Perito Moreno y Lago Posadas.

Se adquirieron semillas forrajeras y fertilizantes para distribuir en las zonas de chacras de la región.

Se avanzó con el proyecto vitivinícola en Lago Posadas, financiado a través del convenio con el Consejo Federal de Inversiones, lo que permitió adquirir mediante licitación pública 01/2024, un tractor viñatero y de igual manera las plantas de vid, los materiales para el cercado perimetral, el sistema de riego y las espalderas, contratándose a personal calificado para dichas tareas.

A través del programa “fortalecimiento institucional de bosques”, se adquirió una casilla de dos ejes que cuenta con dos ambientes, cocina-comedor y habitación para dos personas.

Se logró reparar a nuevo y poner en funcionamiento un tractor John Deere 2140, el cual será destinado a la delegación del Consejo Agrario Provincial en la localidad de Perito Moreno.

Vialidad Provincial

Con el propósito de continuar mejorando pavimentos y rutas en toda la provincia hasta el final de la gestión, el Gobierno, a través de la Administración General de Vialidad Provincial, efectuó inversiones para fortalecer el parque automotor y optimizar las tareas de mantenimiento vial, tanto en invierno como en verano.

4 motoniveladoras marca New Holland, modelo rg 1708 con una potencia de 190 hp, con un ancho de trabajo hoja) de 3,92 metros las cuales fueron adquiridas y financiados por el fondo unirse.

Cargadora frontal marca lianyong modelo 820 con una potencia de 80 hp, con capacidad de levante de 1500 kg/1 metro cubico aproximadamente y un camión volcador marca Volkswagen 4 x 2 modelo constellation 17.230 con capacidad de 4,5 metros cúbicos de carga.

Estos equipos prestarán servicio en el mantenimiento de banquinas, movimientos de suelo, nivelado, perfilado y otros trabajos en los distritos de Río Gallegos, abarcando su zona de influencia y la Cuenca Carbonífera, así como en la delegación 28 de Noviembre, puestos fijos de La Esperanza, Tapi Aike, El Cerrito y Puente Blanco, en tareas sobre la Ruta Nacional N°40, Ruta N°11, Ruta N°5, Ruta Complementaria N°20 y Ruta N°2.

El Calafate, abarcando la delegación El Chaltén, Ruta Nacional N°40, Ruta N°11, Ruta N°7 y Ruta N°41.

Gobernador Gregores, con trabajos sobre la Ruta Nacional N°40, Ruta N°25, Ruta N°27, Ruta N°12 y Ruta N°41.

Perito Moreno con su zona de influencia, puesto fijo Lago Posadas, localidad de Los Antiguos, Ruta Nacional N°40, Ruta N°43, Ruta N°41 y Ruta N°39.

Cabe mencionar que se hará el llamado a licitación para la compra de 20 camionetas Toyota, que se destinarán a reforzar la logística en los siete distritos y dos delegaciones de Vialidad Provincial, asegurando así una cobertura integral en el interior de Santa Cruz. Cada distrito y delegación recibirá dos unidades.

Distrigas SA

Compra de 2500 medidores que representa la normalización de la prestación del servicio en las localidades de Caleta Olivia, Río Gallegos, Pico Truncado y El Calafate.

Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV)

Finalmente, el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), celebró distintos convenios con el Servicio Penitenciario Provincial, Consejo Provincial de Educación y Consejo Agrario Provincial.

Evaluación de obras en ejecución (municipios y Comisiones de Fomento).

Se trabajó en el análisis de las obras en ejecución; realizando una inspección desde el sector de obras de cada una, y una evaluación integral del estado general de las mismas en lo referente a porcentaje de avance, pagos adeudados, certificaciones pendientes y costo de finalización de las mismas. Luego de este análisis de definieron las obras a continuar, a rescindir y a neutralizar.

A lo largo del año, se trabajó en identificar las necesidades de infraestructura y mantenimiento de los establecimientos educativos; posterior a esto se realizaron las intervenciones necesarias, dando respuesta a las necesidades básicas de cada institución en lo que hace a instalación eléctrica, instalación sanitaria, sistema de calefacción y mantenimiento edilicio.

Normalización y agilización en la entrega de títulos de viviendas para aquellas personas que tenían viviendas canceladas desde 2019 o incluso antes.

