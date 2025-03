SALARIOS VS INFLACIÓN

La respuesta de ADOSAC a la decisión del Gobierno de descontar los días de huelga no se hizo esperar. Mientras se llevaba adelante el acto en conmemoración del 49° aniversario del golpe cívico-militar que se instaló en Argentina en marzo de 1976, el secretario general de ADOSAC Río Gallegos, Juan Manuel Valentín, rechazó la medida y pidió al Gobierno que sigan las negociaciones salariales.

“Esta fecha nos encuentra en un contexto complicado a nivel nacional y provincial, los jubilados son maltratados cuando reclaman por que no pueden vivir con salarios de pobreza y lo mismo sucede con los docentes en Santa Cruz“, marcó que es “llamativo que el Gobierno ataque constantemente a quienes luchan por recuperar el salario“.

Observó que “hace mucho que un Gobierno plantea un 24 de marzo que se descontarán los días a quienes luchan por salir de la pobreza”, “el problema grave es que no se escucha el reclamo por una mejor educación. Intentan amedrentar con conciliaciones, aumentos por decreto y siempre yendo para atrás”.

Asimismo, se quejó de la “insensibilidad del Gobierno, en esta fecha se reivindica a los trabajadores que salieron a luchar en la Dictadura por sus derechos“, “hoy los docentes defienden sus derechos salariales y que los hijos de los santacruceños estudien en edificios escolares en condiciones”.

Movilización

El congreso docente definió movilizar hasta la sede del CPE en Río Gallegos. “Nos instalaremos desde las 15:00 a esperar una respuesta del Gobierno en la paritaria”, “la medida de fuerza de 96 horas es en respuesta a la ausencia de oferta en la última audiencia”, describió.

En esta línea, Valentín lanzó que “exigirán que el Gobierno solucione el conflicto de una vez por todas, no queremos realizar paros de 48 horas cada semana. Tomaremos una medida contundente para que los alumnos estén en las aulas y se pueda transitar de manera normal el ciclo lectivo”.

Más adelante, el dirigente de ADOSAC aseguró que “está en manos del Gobierno poner fin al conflicto“, “todo el Gobierno está en pleno conocimiento de los reclamos nuestros desde el tres de enero pasado, si querían ya podrían haber dado las respuestas que eviten este conflicto”.

Agregó que en la última paritaria “se solicitó que se den respuesta a las demandas laborales, fueron a un cuarto intermedio y cuando regresaron dijeron que esperemos hasta este próximo encuentro“, “eso es generar un conflicto, si tenían respuesta a lo laboral y si dejaban el compromiso de presentar una nueva oferta, el paro no se hacía esta semana pero la presidenta de Educación impulsó que haya medidas esta semana”.

Del proyecto en diputados que promueve el presentismo, dijo que “El diputado Pedro Luxen dijo que no está bien el proyecto, además el gobierno no tendría el dinero para pagarlo, ahora si tiene plata para pagar un plus de $130 mil por docente que lo sumen al básico y se termina el conflicto”.