La ADOSAC (Asociación Docentes de Santa Cruz) advirtió este martes el incumplimiento por parte del gobierno provincial del acto paritaria firmada semanas atrás. César Alegre, secretario general de ese gremio, indicó que “el gobierno no quiere cumplir, no sabemos por qué”, lo cual “nos resulta muy grave“, afirmó. Entrevistado en LU12 AM680, el gremialista manifestó que no sólo se está comprometiendo lo escrito sino la palabra dada en las diez reuniones paritarias que se realizaron este año. “Para ADOSAC fue muy importante el resguardo laboral, que tiene que ver con el no cierre de salas, que es el principio del acuerdo (en paritaria), donde dice no al cierre de salas ni secciones“, afirmó.

Como hay secciones o cursos que tienen 10, 12 o 8 alumnos, “los quieren unificar en 25 alumnos y sabemos que podemos mejorar la calidad educativa con menos alumnos”. En ese sentido, manifestó: “Sobre lo que queremos discutir es sobre el Acuerdo 134 del año 92′ que especifica cuántos son los mínimos y los máximos pero no se tiene en cuenta las dimensiones”. En ese aspecto, afirmó que hay otras salas donde están hacinados. “Pedíamos que se desdoblen algunos cursos porque había algunos colegios que tenían 45 o 50 alumnos“. “El problema acá es la discusión sobre la matrícula y otro problema es que en el nivel secundario hace 13 años que no hay titularizaciones“, por lo que recordó que la comisión directiva anterior de ese gremio también lo pedía. Cuando “por ley tiene que haber cada dos años“, mencionó.

CÉSAR ALEGRE, SECRETARIO GENERAL DE ADOSAC, EN LU12 AM680. (FOTO: JUAN PALACIOS).

Alegre señaló que esto lleva a una precarización laboral. Pero también apuntó que si no se empieza a trabajar en esto, si no se hace con tiempo, el año que viene van a estar en una situación igual o peor debido a factores como la matrícula y la caída de la natalidad de los últimos años. “Para ADOSAC sabiendo que la propuesta salarial es insuficiente, necesitábamos un 50%, en 1.400.000 está la canasta“, por lo que, “llegar a un acuerdo en la parte laboral fue muy importante“, algo que se está incumpliendo.

Cabe destacar que este potencia nuevo conflicto entre el gremio mayoritario de los docentes y el gobierno fue visto con pesimismo por parte de la sociedad santacruceña. A través de las redes sociales del Grupo La Opinión Austral, algunos padres se manifestaron respecto a cómo impactan las medidas de fuerza en sus familias.

“Sé que es su derecho a reclamar. Pero mi hijo concurre a escuela especial, esto lo perjudica en el comportamiento y aprendizaje, porque lo que aprende, luego hay que rever todo nuevamente“, manifestó uno de ellos.

“Los docentes deberían buscar otra forma de hacer sus reclamos durante años no se han cumplido ningún calendario educativo y los chicos fueron rehén de los trabajadores y gobernantes. Ellos sufrieron el mal trato perdiendo parte de su futuro y enseñanza perdida que nunca más la van a recuperar”, expresó otro de los lectores.