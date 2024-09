Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación, evitó profundizar sobre los posibles cambios en el régimen laboral minero en Santa Cruz, pero fue claro al advertir que cualquier aumento de costos podría tener un impacto negativo sobre la vida útil de las minas. En el marco del AmCham Forum Energy 2024, Lucero participó de una entrevista con La Opinión Austral en la que, aunque eludió pronunciarse sobre “decisiones intraprovinciales”, abordó temas clave para la industria.

Lucero destacó el buen momento que atraviesa el precio del oro, que ha alcanzado un récord histórico, y lamentó la falta de nuevos proyectos en Argentina, con excepción de uno en Río Negro que avanza en su etapa preliminar. “Los proyectos que tenemos, muchos de ellos con décadas de operación, están llegando al final de su vida útil, a menos que haya exploración para alargar su operatividad”, señaló. Para Lucero, “sería deseable tener proyectos con una vida útil más larga, ya que eso evitaría la pérdida de puestos de trabajo”.

Consultado sobre el posible impacto de modificar las condiciones laborales en la provincia de Santa Cruz, Lucero evitó dar una opinión directa, pero insistió ante el movil de La Opinión Austral en el AmCham Forum Energy 2024, que “cualquier incremento de costos acorta la vida de la mina”, en sintonía con lo que opinan en voz baja los empresarios del sector minero.

“En líneas generales, siempre es deseable que las leyes cambien lo menos posible. Esa es mi convicción personal, basada en 40 años de experiencia en derecho, y no es una idea exclusivamente mía. La estabilidad legal es crucial para el sector. Esto no significa que las leyes no deban mejorar, pero los cambios constantes afectan los cálculos financieros y económicos de las compañías, ya sea para bien o para mal. El empresario, especialmente aquel que está llegando al final de la vida útil de su proyecto, necesita estabilidad. Cualquier incremento en los costos acorta la vida útil de una mina, es así de sencillo. La economía minera es muy clara: lo que incrementa costos reduce la vida útil de una mina, ya sea por un factor relacionado con el gobierno provincial o no”, expresó el secretario de Minería de la Nación.

Semanas atrás, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, propuso cambiar los diagramas de trabajo minero en la provincia de 14 por 14 para pasarlos a 7 por 7. “Va a haber un nuevo diagrama de trabajo que va a ser de 7×7, eso va a permitir que los trabajadores vivan en Santa Cruz y que el salario de esos trabajadores se vuelque en las localidades, en toda nuestra provincia en sí”, anunció Vidal en declaraciones periodísticas.

La medida se concretó a través de la Resolución Nº 351 del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz, que lleva la firma del ministro Julio Gutiérrez y el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena.

Todo al RIGI

Respecto a la posibilidad de incentivar nuevas exploraciones a través de otros beneficios, el Secretario afirmó que los incentivos actualmente se concentran en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). “El costo fiscal de los beneficios del RIGI está orientado a impulsar la producción de proyectos que puedan entrar en operaciones en el corto plazo”, explicó, agregando que por el momento no se prevé la implementación de nuevos esquemas de apoyo. “Ojalá hubiese proyectos que puedan aprovechar esos beneficios y ponerse en producción en poco tiempo. Otro tipo de medidas no están en carpeta en este momento”.

Mesa del cobre a Londres

En cuanto a la participación en misiones internacionales, Lucero confirmó que viajará a Londres junto a gobernadores provinciales para participar en la Mesa del Cobre. “Argentina es un país con recursos mineros ricos, y es fundamental presentarnos como un destino confiable para las inversiones”, comentó.

