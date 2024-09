Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de La Libertad Avanza en Santa Cruz y director regional del PAMI, Jairo Guzmán, se refirió al armado político de ese partido a nivel provincial y hasta opinó de los diputados radicales que apoyaron el veto del presidente Javier Milei a la movilidad jubilatoria. En una entrevista en Radio LU12 AM680, confirmó -para empezar- la designación del nuevo responsable de Migraciones a nivel local, Jorge Ibarra.

“La responsabilidad que me han dado el Gobierno nacional y el presidente es poder gestionar los diferentes entes nacionales en la provincia y armar una estructura partidaria con vistas a lo que debemos hacer en todo el país, que es gestionar y armar una estructura partidaria con vistas a lo que queremos hacer en todo el país, que es gestionar lo público con una cierta visión y bueno, en base eso se ha hecho esta designación”, expresó.

En ese sentido, subrayó: “Nosotros bajamos las mismas políticas que hay a nivel nacional a todo lo que nos corresponde a nosotros como gestión de gobierno acá en la provincia“. Y remarcó: “Las elecciones mostraron que la mayoría de los santacruceños queríamos este cambio y hoy vemos que eso no ha cambiado, que sigue teniendo este mismo apoyo y la gente se acerca; algunos se acercarán quizás buscando algún favor político porque venimos de una cultura que la política se usó para eso, pero la gran mayoría entiende que el que se acerca de esa manera a nuestro espacio político está equivocado“.

Guzmán, presidente de la Libertad Avanza Santa Cruz. Foto: José Silva/La Opinión Austral.

“Nosotros tenemos una ventaja, hemos hecho un trabajo bastante interesante el año pasado, cuando empezamos a trabajar en política sin buscar ningún cargo electivo; eso hizo que se depurara mucho la gente que acompañó al espacio” porque “nadie tenía expectativas de que Javier Milei ganara; entonces la gente que buscaba trabajar en este espacio, lo hacía con una verdadera voluntad y tampoco tenía expectativa de conseguir un trabajo, ni de un puesto político, ni de nada, era realmente por una voluntad de cambio“.

Veto a movilidad jubilatoria

Sobre el acercamiento de dirigentes políticos de otros espacios, respondió: “Si realmente lo hacen con una verdadera intención de sumar a este espacio y entienden cuáles son las ideas que nosotros planteamos del liberalismo y coinciden que esas ideas, son los que va a hacer que esta provincia se desarrolle y crezca, son bienvenidos; no el que se acerca de la boca para afuera a decir que está de acuerdo en tal o cual cosa, porque lo que nosotros estamos planteando de acá a futuro no solamente para la provincia, sino para todo el país, es que los dirigentes que surjan desde el espacio de La Libertad Avanza realmente estén convencidos de que el camino para el éxito de este país son ideas liberales“.

El asado de Milei con los diputados que mantuvieron el veto a la movilidad jubilatoria.

En ese aspecto, sostuvo: “Mucha gente se acercó a ciertos partidos políticos tradicionales como el radicalismo, porque era la única opción que tenía en su momento; pero hoy estamos viendo que no tienen una identidad partidaria, no tienen principios morales sólidos; te encontrás un tipo que te dice que defiende el aborto y el otro que te dice que no lo defiende, y los dos están dentro de un mismo espacio político. No saben dónde están parados“.

En otro orden de cosas, sobre los diputados radicales que cambiaron su voto en la movilidad jubilatoria, respondió: “Yo no puedo opinar sobre un espacio político que no es el mío; son libres de hacer con su espacio político lo que quieran“. Y en referencia a las posibles sanciones de ese partido, señaló: “Habría que analizar un poco ese pensamiento un poco totalitario de querer que todos piensen igual; vengo de un espacio liberal, tenemos la libertad de expresar lo que nosotros pensamos”. Y resumió: “Son estrategias políticas que tiene cada espacio político y cada actor político”.

Críticas a la emergencia petrolera

El dirigente Jairo Guzmán cuestionó la situación de la provincia y hasta hizo referencia al proyecto de ley de emergencia petrolera y al cambio del régimen laboral en las actividades mineras y petroleras. “Tenés un 70 de la población que depende de lo público. ¿Por culpa de quién?”, comenzó el presidente de LLA de Santa Cruz. Más adelante sostuvo: “Hay un Gobierno provincial que se eligió con unas expectativas; tendrá que hacer las políticas necesarias para gestionar inversiones del sector privado que lo que hagan sea drenar esa gente o drenar todo ese volumen activo en lo laboral hacia el sector privado y achicar el Estado. Es así de simple”.

Incluso recordó que el presidente Javier Milei dijo que “ahora les toca a las provincias hacer el ajuste necesario”. Y dijo: “Tenemos que ver que esas políticas las haga el Gobierno provincial; hoy no estamos viendo eso; yo veo una provincia que está profundizando un modelo que vino haciendo el kirchnerismo durante un montón de años; ahora se viene a profundizar de una manera para mí un poco peligrosa porque, por ejemplo, tomar una decisión unilateral desde el Estado para cambiar un régimen laboral, prohibir despidos, crear una empresa estatal que puede abarcar todo el sector privado. ¿Qué empresa? ¿Vos pondrías un almacén en Santa Cruz si a vos te prohíben por despedir a la gente? ¿Qué seguridad tenés vos de que la persona que tomás te va a cumplir las expectativas que vos tenés para tu empresa? Y si de entrada ya llegás a un lugar donde el Estado te está prohibiendo tomar ciertas decisiones, ¿qué es lo que busca esa ley, atraer inversiones o ahuyentar las inversiones?