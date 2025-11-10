Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes, se llevó adelante un acto encabezado por el vicegobernador de Santa Cruz Fabián Leguizamón, en Casa de Gobierno, en el que la empresa estatal FOMICRUZ S.E. realizó la firma de contratos de la cesión de diez áreas de explotación y sus respectivas concesiones de transporte, otorgadas a seis firmas que presentaron sus propuestas económicas y técnicas dentro de los plazos establecidos.

Junto al vicegobernador se encuentra el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez y el presidente de Fomicruz Oscar Vera. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El próximo 18 de noviembre, el gobernador Claudio Vidal llevará adelante la firma del decreto que ratificará esta firma de contratos de cesión de derechos a las empresas adjudicatarias.

Estuvieron presentes en la ceremonia, de las empresas adjudicatarias participan: Inés Moronta de Quintana Energy Investments SA e Quintana E&p Argentina SRL, Matías Eduardo Rodríguez de Brest SA, Santiago Egurza de Azruge SA, Juan Ignacio González Pedroso de Clear Petroleum SRL, Gustavo Albrecht y Silvana Lorena Chacra de Roch Proyectos SAU, y Gustavo Salerno de Patagonia Resources SA.

El procedimiento se enmarca en el acuerdo suscripto con el gobernador Claudio Vidal en el contexto del Plan Andes, una iniciativa que busca impulsar la producción, atraer inversiones y garantizar el empleo local en los yacimientos maduros del norte provincial.

Jaime Alvarez se dirigió a los presentes y remarcó el trabajo en equipo realizado: “Es un reconocimientos a todos los técnicos del ministerio y de FOMICRUZ y de otras áreas que han trabajado en este proceso. Fue un trabajo abarcativo. Fue un año y medio de trabajo coordinado por el jefe de gabinete Daniel Alvarez. El gobernador ratificar por decreto estos actos con lo que se culminará este proceso”.

Jaime Álvarez dirigiendo unas palabras a los presentes. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

“En el año 2014 se hace la primera perforación por parte de YPF en Vaca Muerta, en un convenio con Chevron en ese momento, y empieza una fuerte campaña de perforaciones no convencionales en Vaca Muerta. Perforaciones no convencionales que tienen una rama horizontal con fracturas múltiples, y que más allá de que son muy potentes esas inversiones, los beneficios generados por esa actividad son muy superiores al hidrocarburo convencional, y más aún cuando esos hidrocarburos convencionales son maduros”, recordó Álvarez.

Por otra parte, el ministro destacó cómo se realizarán la recuperación de los pasivos ambientales que dejó YPF: “Se hizo cargo, como correspondía, primera vez en la historia de la Argentina, de una empresa que se retira en vez de decirle te vendo las áreas y te dejo los pasivos ambientales, se hizo cargo de YPF. Cuestión que ya comienzan a trabajar para el estudio de cuáles son los relevamientos de los pasivos que hay que sanear, lo va a hacer la Universidad de Buenos Aires. 100% estatal, prestigiosa a nivel internacional, con los mejores laboratorios técnicos y científicos nacionales y pueda hacer un informe completo de cuáles son la totalidad de los pasivos existentes. Una etapa de saneamiento de esos pasivos que va a durar 5 años”.

De derecha a izquierda, el equipo de Brest: Norberto Castello, Mauricio Janut, Maximiliano Duarte, Matías Rodríguez presidente, Matías Rodriguez.

Tras el acto en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, empresarios de las seis petroleras, más las autoridades de Fomicruz y el ministro de Energía y Mineria, Jaime Álvarez, se trasladaron al Salón Gregores donde brindaron una conferencia de prensa y luego firmaron cada uno de los folios de los contratos.