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La consulta del padrón electoral provisorio para las elecciones nacionales de 2027 ya está habilitada y la Secretaría Electoral de Santa Cruz llamó a la ciudadanía a verificar sus datos con anticipación. María Monserrat Campos, secretaria del Juzgado Electoral Federal, explicó cómo realizar la consulta, qué información aparece en esta primera publicación y cuáles son los trámites que deben tener en cuenta quienes votarán por primera vez.

En diálogo con Radio LU12 AM680, Campos explicó que la publicación anticipada fue dispuesta por la Cámara Nacional Electoral para que los ciudadanos puedan comprobar su situación registral antes del próximo proceso electoral.

FOTOS: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

“Para nosotros este es un año no electoral, pero la Cámara Nacional Electoral dispuso una publicación anticipada de padrón para que la ciudadanía pueda consultar justamente cuál es su situación frente al padrón electoral y frente a las elecciones del año que viene”, señaló.

La consulta se realiza a través del sitio www.padron.gob.ar, el mismo utilizado en elecciones anteriores. Allí los electores pueden comprobar si están incorporados y si sus datos personales son correctos.

Qué información aparece en el padrón provisorio

Campos hizo una aclaración importante para evitar confusiones: en esta instancia todavía no figura el domicilio de los electores ni el establecimiento donde deberán votar. El registro permite consultar el nombre, apellido, número de DNI, distrito, sección electoral y circuito o localidad.

“Quiero aclarar que como esto es un padrón anticipado, un padrón provisorio, no van a poder consultar el domicilio en particular. Pero eso está bien”, explicó.

La funcionaria también pidió prestar atención al tipo de ejemplar del documento nacional de identidad, ya que una actualización puede modificar el circuito electoral asignado y, por lo tanto, el lugar de votación.

En ese sentido, mencionó la situación de Río Gallegos, que actualmente se encuentra dividida en seis circuitos electorales. “Puede ser que con un cambio de ejemplar cambien de un circuito al otro y con ello el lugar de votación”, advirtió.

Por ese motivo, recomendó revisar los datos con tiempo y no esperar a la publicación del padrón definitivo para detectar posibles inconvenientes.

Cómo reclamar si hay errores o no aparecés

La secretaria electoral indicó que quienes encuentren errores en sus datos o directamente no figuren en el registro pueden presentar un reclamo para solicitar la corrección o inclusión correspondiente.

La secretaria María Monserrat Campos Álvarez muestra cómo se ingresa la boleta a la urna. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

Además del sitio oficial, invitó a seguir la cuenta de Instagram Secretaría Electoral Santa Cruz, donde se publican las novedades y se encuentra el acceso al sistema de consultas y reclamos.

“Ese reclamo, a través de ese link, nos llega a nosotros directamente a la Secretaría y nosotros actuamos enseguida, tratando de arreglar los datos que estén mal o incorporando las inclusiones al padrón”, explicó.

Campos destacó que actualmente el intercambio de información con el Registro Civil permite procesar las modificaciones de manera rápida. “Hoy tenemos un sistema súper ágil: alguien cambia de domicilio o hace una actualización y a los poquitos días ya lo tenemos y lo procesamos. Tenemos las novedades totalmente al día”, afirmó.

La consulta del padrón provisorio estará habilitada hasta el 30 de noviembre inclusive, por lo que la funcionaria insistió en la importancia de aprovechar este período para verificar la información y realizar los reclamos necesarios.

Voto joven: la importancia de actualizar el DNI a los 14 años

Uno de los puntos en los que Campos puso mayor énfasis fue la situación de los adolescentes que participarán por primera vez en las elecciones nacionales de 2027.

La funcionaria pidió especialmente a los padres y familiares que comprueben si los jóvenes que ya cumplieron 14 años realizaron la actualización del DNI en el Registro Civil. Se trata de un trámite indispensable para que sus datos sean remitidos y puedan ser incorporados al padrón electoral.

“Los chicos que ya hayan cumplido 14 años tienen que tener en cuenta que deben ir a actualizar su DNI al Registro Civil, porque ese es el paso previo necesario para que nosotros después lo incorporemos en el padrón. Si no está eso, no van a poder votar el año que viene”, advirtió.

También recomendó consultar los requisitos de cada trámite en la página oficial de Argentina.gob.ar, donde se detalla la documentación necesaria. En caso de que corresponda realizar una presentación ante la Secretaría Electoral, allí también se puede conocer qué documentación debe acompañarse.

Sobre la edad mínima para participar, Campos aclaró que podrán votar quienes cumplan 16 años hasta el día de la elección general, inclusive. La fecha prevista para los comicios nacionales de 2027 sería el 24 de octubre, aunque todavía no existe una convocatoria oficial.

“Basta incorporar en padrón a todo aquel ciudadano que cumpla 16 años hasta el día de la elección general. Por eso pasa que en las PASO muchos chicos tienen 15 años y cumplen 16 hasta el día mismo de la elección”, explicó.

En ese sentido, volvió a remarcar que la actualización del documento es una condición necesaria para que el sistema pueda incorporar a los nuevos electores.

“Votar es un derecho y también un deber”

Durante la entrevista, Campos también hizo una aclaración sobre la participación de los jóvenes de 16 y 17 años. Señaló que, aunque la legislación no contempla sanciones para quienes no concurran a votar dentro de ese rango de edad, eso no significa que el sufragio deje de ser un derecho y un deber cívico.

“Yo escucho y leo en los diarios que dicen que, si bien no es obligatorio el voto, votar es un derecho y es una obligación para todos los ciudadanos que estén en condiciones de votar”, expresó.

Y explicó: “La diferencia es que desde los 16 a los 18 años no está prevista por la ley ninguna sanción a quien no vota, que no es lo mismo que no sea obligatorio”.

La funcionaria consideró que los jóvenes deben comenzar a tomar conciencia de su participación ciudadana y de la importancia de ejercer ese derecho.

FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

“Todos tenemos un deber, que es votar, y un derecho, que es votar. La diferencia es que no hay sanción prevista. Los chicos tienen que empezar a tomar conciencia también de eso, de su derecho y ejercerlo”, remarcó.

La boleta única y las elecciones provinciales

Otro de los temas abordados fue la implementación de la boleta única de papel en Santa Cruz y el debate legislativo sobre el sistema que se utilizará en los próximos comicios provinciales.

Campos aclaró que la organización de las elecciones provinciales no corresponde al Juzgado Electoral Federal, sino que es competencia de las autoridades electorales de la provincia.

“Todo lo que es provincial no es de competencia del Juzgado Federal. Eso es netamente provincial”, precisó. También explicó que las elecciones nacionales y provinciales pueden realizarse de manera simultánea o separada y utilizar distintos sistemas de votación.

Sin embargo, al ser consultada por su experiencia con la boleta única, valoró positivamente su implementación en Santa Cruz. Recordó que antes de su utilización se realizaron capacitaciones, simulacros y actividades informativas en las escuelas.

“Fue ágil. Hicimos un montón de capacitaciones, la verdad que por todos lados salió en la televisión con simulacro, fuimos a las escuelas. La gente votó excelentemente bien en cuanto a que fue ágil: llegó, marcó”, sostuvo.

Además, consideró que el sistema permitió resolver algunos inconvenientes habituales durante las jornadas electorales, especialmente los relacionados con la reposición y la falta de boletas.

“Evitó un montón de circunstancias que había alrededor del comicio con respecto a la reposición de boletas. Todo ese problema ya se zanjó con esto. Así que eso fue muy bueno, yo creo que sí, que funcionó muy bien”, evaluó.

Un denominador común en casi todos los proyectos de ley es la inclusión de la Boleta Única de Papel.

De cara a 2027, explicó que todavía resta saber si los comicios nacionales coincidirán con los provinciales y municipales. En caso de que se realicen de manera simultánea, podrían utilizarse instrumentos de votación diferentes para cada categoría.

“Acá se elige presidente y vicepresidente de la Nación, diputados nacionales, y veremos si las elecciones son simultáneas o no. Con lo cual puede haber una boleta para las categorías nacionales y después para las provinciales y, a su vez, otra para las municipales”, señaló.

Finalmente, Campos reiteró la invitación a consultar el padrón provisorio y seguir los canales oficiales de la Secretaría Electoral para mantenerse informados. Su principal recomendación fue no dejar los trámites para último momento, especialmente en el caso de los jóvenes que todavía deben actualizar su documento.

“Tienen un montón de tiempo: revisen si ya hicieron la actualización y, si no la hicieron, vayan al Registro Civil”, concluyó.