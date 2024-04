El gobernador Claudio Vidal tomó dejó la presidencia del partido SER Santa Cruz para abocarse de lleno a la gestión. Lo hizo luego de recordar los 5 años de fundación de este espacio político que ostenta, además, varias intendencias.

“Hubo un tiempo donde compañeros y amigos, trabajadores de la actividad petrolera y otros no, cansados, molestos, disconformes de vivir en una provincia donde las cosas no cambiaban nunca, nos dijimos: ‘¿Qué hacemos?’, y nos planteamos la idea de crear un partido”, comenzó en un posteo subido a redes sociales.

“Participamos en las legislativas de 2021, la gente decidió acompañarnos con el voto y logramos una banca en el Congreso de la Nación. Desde ahí seguimos trabajando para participar en las elecciones de agosto del año pasado y la gente nos dio la posibilidad de gobernar. Y de golpe, me di cuenta de que era secretario general de un gremio, presidente de una mutual y un partido, diputado nacional y gobernador electo. Siempre supe que el pulpo Vidal no existe, así que fui tomando decisiones, porque no podemos ser lo mismo que fueron otros y no tenemos que operar desde el individualismo”, dijo.

Y comentó que presidirá el partido el exdiputado Hernán Elorrieta. “Yo voy a estar siempre, pero me tengo que dedicar a sacar esta provincia adelante”, explicó.