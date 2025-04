Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Daniel Roquel realizó un balance de lo que sucedió en la Convención provincial de la UCR, la primera luego del quiebre partidario en las elecciones de 2023. El presidente de la UCR consideró que se “perdió una oportunidad” en este encuentro de hablar a calzón quitado, “siempre con respeto”, en la búsqueda de dejar atrás las fisuras y malos entendidos que llevaron a la UCR a la situación actual.

“Las decisiones tomadas han llevado a que el partido se fracture. Es momento de que quienes generaron esta situación tomen la responsabilidad de arreglarlo“, afirmó Roquel, en declaraciones a Radio Al Sur, repartiendo esa responsabilidad en ambos lados y enfatizó la importancia de escuchar a todos los sectores involucrados.

Falta de diálogo

Roquel expresó su preocupación por la ausencia de un debate abierto durante la convención. “Pensé que habría discusiones acaloradas, necesarias para avanzar. Sin embargo, faltó la voz de quienes tenían razones válidas para opinar“, lamentó. Esta falta de diálogo, según él, impide que se aborden los problemas subyacentes que afectan al partido.

El exponente radical también hizo hincapié en que no se puede atribuir la crisis únicamente a un sector. “Cada parte tiene sus motivos, y es fundamental que se expresen. No podemos seguir ignorando las diferencias“, advirtió, lamentando la ausencia de los convencionales que responden al vicegobernador Fabián Leguizamón. “No se cuáles habrán sido sus razones, pero la Convención era el lugar para que todos pudieran expresarse” reiteró.

“Hubo muchos convencionales que no estuvieron y yo quiero escuchar qué es lo que piensan los convencionales de Piedra buena, el convencional de Puerto Santa Cruz, los de Río Turbio, porque es una situación que que nos preocupa a todos” insitió.

Desafío electoral

Con la mirada puesta en las elecciones venideras, Roquel subrayó la urgencia de establecer un plan estratégico. “El calendario electoral nos apremia. Debemos ser proactivos en la construcción de un frente sólido que represente a todo el partido“, señaló.

Si bien se acordó formar una mesa de trabajo para abordar estas cuestiones, no se estableció una fecha concreta para su primera reunión. “La falta de un cronograma claro puede ser perjudicial. La clave está en avanzar rápidamente“, indicó Roquel.

La dirigencia eligió presidente de la Convención al intendente Juan Raúl “Pirri” Martínez.

El rol de los intendentes

La elección de Juan Martínez como presidente de la Convención fue interpretada por algunos como un triunfo del sector costista. Sin embargo, Roquel cuestionó la lógica detrás de dicha afirmación, “yo no soy parte del sector de Eduardo, ni estuve en la rosca de ninguno de los sectores, pero él (por Costa) no estuvo en la Convención, ni se siquiera, si estaba en Río Gallegos”.

Volviendo a la designación de Martínez, reveló que él (Roquel) hubiera preferido otra figura, “más neutral“, teniendo en cuenta que el actual intendente de Puerto Deseado, estaba al frente de la Convención cuando se produjo la ruptura.

El desafío, según Roquel, es encontrar un liderazgo que represente y unifique las diversas corrientes dentro del partido. “Es fundamental que todos se sientan incluidos, de lo contrario, seguiremos estancados en viejos conflictos“, concluyó.

Mirando hacia el futuro

A medida que la UCR se enfrenta a un contexto electoral desafiante, la invitación de Roquel es clara: abrir espacios de diálogo y construir consensos. “No podemos permitir que las ambiciones personales prevalezcan sobre el bienestar del partido. La unidad es la única forma de avanzar”, concluyó.

“Y remarcó: “Si nadie quiere ceder sus ambiciones personales y la pelea es por un cargo, nos vamos a quedar siempre en el mismo lugar, y si es así, es una lástima” concluyó. La pregunta que queda en el aire es si podrán superar sus diferencias y trabajar juntos hacia un objetivo común.

EL DILEMA RADICAL DE CARA A LAS ELECCIONES DE OCTUBRE

La ruptura de la UCR en 2023 se debió a la imposibilidad de consensuar una posición frente a la estrategia electoral y con quién hacer alianzas. Un sector importante rechazó la decisión que había impuesto el oficialismo partidario de ir con una parte de quiénes habían sido sus aliados de siempre, manteniendo el nombre de Cambia Santa Cruz, y decidió cerrar filas con el SER de Claudio Vidal, frente que, a la postre, terminó ganando la elección.

Dos de los cuatro intendentes radicales que ganaron la elección dentro de Por Santa Cruz, son parte de la nueva conducción de la Convención Radical. Para algunos podría marcar un alejamiento del oficialismo, sin embargo, Daniel Roquel, presidente de la UCR lo relativizó: “Yo lo escuche decir a Martínez que ‘los intendentes estamos todos dentro de este gobierno y la Unión Cívica Radical tiene que estar toda dentro del gobierno.”

Pero, el titular del partido recordó que en octubre “se eligen diputados nacionales”, por lo que no se pueden evaluar las alianzas “con la mirada de tu Municipio, porque acá la estrategia electoral será la misma para toda la Provincia, no importa si en uno hay un intendente radical y si en el otro no lo es, la estrategia de la UCR tiene que ser una sola para toda la provincia”.

De allí que el primer desafío a resolver por parte de la UCR será su esquema de alianzas, si mantendrán su independencia o se amalgamaran con el oficialismo provincial, algo por lo que abogan, al menos, una parte de los intendentes que este sábado se quedaron con al conducción del máximo órgano partidario.