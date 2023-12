Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La votación para seleccionar las autoridades del Concejo Deliberante de Río Gallegos, llevada a cabo el sábado pasado, se vio envuelta en una intensa controversia, desencadenando posteriormente acciones judiciales tras la presentación realizada por el bloque “Por Santa Cruz”. Este amparo fue tramitado ante el juez Francisco Marinkovic.

Daniela D’Amico concejala reelecta, pasó por los estudios de LU12 AM680 y habló acerca de la situación vivida el pasado sábado: “Sorprendida desde lo personal principalmente. Creo que a la hora de votación, en el bloque SER no votaron como tenían pactado y dos de los cuatro concejales terminaron votando en abstención. Lo que le dio el empate a Martin Chávez”, hecho que generó revuelo en la sesión.

Según fundamenta el bloque, la votación -que derivó en la presidencia del concejal Martín Chávez (Unión por la Patria)- estuvo teñida de varias irregularidades y se dio por fuera del reglamento.

Daniela D´Amico, la concejal en LU12 AM 680 Concejo Deliberante: la Justicia anuló la designación de la presidencia de Martín Chávez Publicado por LU12 AM680 en Martes, 19 de diciembre de 2023

Ante esta situación, “yo traté de hablar con los concejales, con la que más pude hablar fue con Victoria Ojeda. Los demás se encerraron en la oficina de Julio Aravena, él no quería que nadie entre y no pudimos dialogar. En estos 4 años, cuando hubo una diferencia se juntó el cuerpo y debatió, aquí no pasó. Los concejales se encerraron en un box y no salieron más. Después de esperar 40 minutos decidimos retomar la sesión”.

“Yo creo que como vieron que no había vuelta atrás en la votación fueron a la justicia”, indica la concejal. Que contó se les presentó, para prever que esto suceda, el antecedente de la votación de Emilio Maldonado, “una de las cosas que se cuestiona es que la sesión no fue nominal, pero ya teníamos antecedentes de esto para mí entonces no era raro que no hubiese sido así”.

La concejal se manifestó en relación con los dichos del abogado del bloque SER, Sergio Luis Macagno, quien, “por momentos planteaba hasta incluso una asociación ilícita, yo decía, pero que acusación tan fuerte. Hablamos de concejales en su función”.

“Una de las cuestiones que tomo en el amparo que hace Macagno, yo como abogada, soy mi propia abogada patrocinante e hice mi descargo. Y me sorprendió que el juez Marinkovic tomó los dichos de Macagno como propios míos, pero no los míos como propios”, indica la concejal. Que se expresó sobre la tarea del juez Marinkovic, “creo debe plantearse si es el juez adecuado para estar en este tipo de juicios. Habló de una elección provisoria y ni dio las pautas de como se debe hacer. A mi me genera muchas dudas, me hubiera gustado también que el juez nos hubiese llamado, nos hubiese escuchado. No me sentí oída por la justicia“.

Sobre el abogado del bloque SER: “No entiendo como un abogado como el, tiene la simpleza o el tupé de hablar de esa manera de sus pares. Pares con los que incluso ha compartido, como es en mi caso, y sabe que somos personas de bien elegidas por el ciudadano”. Y agregó en la misma línea, “a veces hay que hacerse cargo de las cosas que se hicieron mal o no se debían. Hay que perder una elección con 4 concejales de tu lado“, sentenció D’Amico.