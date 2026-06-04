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El conflicto docente en Santa Cruz sumó este jueves un nuevo capítulo luego de que afiliados a la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) realizaran una protesta frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos, donde quemaron cubiertas y ratificaron un paro de 48 horas en rechazo a los descuentos salariales aplicados sobre los haberes correspondientes a junio.

La manifestación se desarrolló en el marco de una medida de fuerza anunciada previamente por el gremio, que había advertido que, si se concretaban descuentos por los días de huelga, avanzaría con nuevas acciones sindicales.

La protesta ocurrió a cuatro días de la paritaria del sector Educación, prevista para el lunes 8 de junio, en el marco del cronograma de negociaciones salariales anunciado por el Gobierno provincial.

Quema de cubiertas frente a Casa de Gobierno

La movilización partió al mediodía desde la sede de ADOSAC provincial, pasó por la Avenida San Martín y los docentes, la mayoría con pecheras, se concentraron frente a la sede gubernamental provincial. En el lugar encendieron cubiertas sobre la vereda apoyadas contra la reja de ingreso mientras reclamaban la devolución de los descuentos y la reapertura de las negociaciones salariales.

Docentes quemaron cubiertas frente a casa de Gobierno. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Las llamas alcanzaron la zona cercana a un árbol ubicado en el sector, situación que fue advertida durante el desarrollo de la manifestación.

La movilización se realizó en coincidencia con el cumpleaños del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien este 4 de junio cumplió 46 años. “Hoy es el cumpleaños del gobernador. Acá le le trajimos para que apague las velitas”, dijeron con sorna los docentes en medio de la protesta.

Docentes quemaron cubiertas frente a casa de Gobierno. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

ADOSAC ratificó el paro de 48 horas

Horas antes de la movilización, ADOSAC había difundido un comunicado provincial en el que confirmó la continuidad de las medidas de fuerza.

“ADOSAC ratifica el paro de 48 horas frente a los descuentos que el Gobierno ya aplicó en las escuelas públicas de gestión privada”, expresó la organización sindical.

La medida alcanza las jornadas del jueves 4 y viernes 5 de junio y se suma a una serie de acciones gremiales que el sindicato viene desarrollando desde el inicio del ciclo lectivo.

Días atrás, durante su Congreso Provincial, el gremio había resuelto llegar sin medidas de fuerza a la paritaria del 8 de junio, aunque condicionó esa decisión a que no se efectuaran descuentos sobre los salarios de los trabajadores que participaron de los paros.

“Han descontado más de un millón o dos millones de pesos” César Alegre, titular de ADOSAC

En el marco de la protesta, el secretario general de ADOSAC, César Alegre, explicó los motivos de la movilización y cuestionó los descuentos realizados sobre los haberes docentes.

“Estamos muy enojados porque nuestros compañeros se quedaron sin salario”, sostuvo. Además, afirmó que existen docentes que recibieron descuentos de gran magnitud.

“Han descontado más de un millón o dos millones de pesos. Hay compañeros que no tienen nada en las cuentas”, expresó.

El dirigente señaló que algunos trabajadores se acercaron al sindicato para plantear dificultades económicas derivadas de los descuentos y reiteró el pedido de apertura de una negociación salarial. “Hace meses que venimos pidiendo que se abra la paritaria y que se solucionen los problemas”, manifestó.

Devolución de los descuentos

La devolución de los descuentos salariales se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto entre ADOSAC y el Gobierno provincial.

El pasado 1 de junio, mediante una nota presentada al gobernador Claudio Vidal, el sindicato solicitó formalmente que no se avanzara con las quitas salariales y consideró que esa decisión dificultaba el proceso de negociación.

Docentes quemaron cubiertas frente a casa de Gobierno. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En aquel documento, la organización gremial pidió además que cesaran las medidas que considera discriminatorias contra el sector docente y reiteró su reclamo por una recomposición salarial.

La conducción sindical también cuestionó recientemente la decisión del Consejo Provincial de Educación de avanzar sobre las licencias gremiales con goce de haberes.

La paritaria docente será el lunes 8 de junio

Pese a la escalada del conflicto, el Gobierno provincial mantiene vigente la convocatoria a la negociación colectiva para el próximo lunes 8 de junio.

La reunión forma parte del cronograma anunciado por el Ejecutivo para distintos sectores de la administración pública. Este jueves se realizó la primera audiencia paritaria con los trabajadores de las Administración Central (ATE, APAP y UPCN), en donde los funcionarios escucharon los reclamos gremiales.

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El viernes 5 de junio será el turno de Salud, mientras que el lunes 8 de junio le tocará a los docentes. La rueda de paritarias por sector continuará el martes con Vialidad y el miércoles con el Consejo del Salario de la Policía. Desde el Gobierno provincial señalaron que el objetivo es avanzar tanto en cuestiones salariales como laborales.

El debate sobre salarios y las condiciones económicas

En la previa de las negociaciones, el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, sostuvo a La Opinión Austral que la administración provincial busca continuar con el fortalecimiento de los ingresos de los trabajadores estatales.

El funcionario indicó que las mesas paritarias no estarán centradas únicamente en los porcentajes de aumento, sino también en otros aspectos vinculados a las condiciones laborales.

Asimismo, vinculó la discusión salarial con el proyecto de financiamiento por hasta 600 millones de dólares que actualmente analiza la Legislatura provincial, al considerar que permitiría liberar partidas presupuestarias destinadas a obras públicas.