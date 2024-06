Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un aparente conflicto de poderes se desató este jueves en el recinto de la Cámara de Diputados de Santa Cruz. En el inicio de la sesión ordinaria, la oposición en la voz del presidente del bloque de Unión por la Patria, Eloy Echazú, planteó que era inconstitucional que el vicegobernador Fabián Leguizamón ocupara la presidencia ya que debía estar a cargo del Poder Ejecutivo porque el gobernador Claudio Vidal se encuentra fuera de la provincia.

En respuesta a esta situación, el vicegobernador indicó que no tenía ningún instrumento legal que lo dejara en esa posición, por lo que debía cumplir su rol de presidente de la legislatura sin ningún inconveniente. Pero, a través de las redes sociales fue contundente: “Acostumbrados a boicotear la representación democrática, la minoría kirchnerista utilizó tecnicismos según su propia conveniencia con la clara intención de dejar a los diputados de Por Santa Cruz en minoría parlamentaria”, expresó.

No obstante, desde Unión por la Patria alertaron que el vicegobernador transgredió las reglas y hasta lo acusaron de autoboicotear la sesión porque al oficialismo no le daban las manos en el recinto. “Lo que paso es ilógico, el vicegobernador no puede presidir la sesión porque no está el gobernador en la provincia, es algo fehaciente, él mismo (Leguizamón) lo reconoció” pero, además, “dijo que no había instrumento legal y eso es mentira”, afirmó Echazú a La Opinión Austral.

Asimismo, manifestó que “es inconstitucional, el vicegobernador no puede estar presidiendo, lo mismo la diputada Iris Rasgido, no puede estar sentada en su banca”, pero “lo más importante es que el vicegobernador está incurriendo contra el artículo 117 y 115 de la Constitución Provincial”, subrayó.

Pero como si esto fuera poco, se cortó la luz en gran parte de la ciudad capital y desde Unión por la Patria denunciaron que la presidencia de la Cámara decidió enviar a los empleados de la legislatura a sus casas. “El vicegobernador nos acusa de boicotear la sesión, pero pareciera más bien que fue un autoboicot, porque sabían que la sesión era ilegal, se iba a judicializar y no tenían las manos suficientes en el recinto”, indicó uno de los diputados de la oposición a este medio.

Los diputados Carlos Godoy y diputada Lorena Ponce (Unión por la Patria).

Sin embargo, como señalábamos, Leguizamón acusó a la oposición por el levantamiento de la sesión: “El kirchnerismo no quiere tratar el proyecto que permitirá armonizar y ajustar la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas (donde atornillados a las sillas archivan las causas de corrupción kirchnerista), el decreto de emergencia climática para preservar la salud pública (los diputados de la minoría no han querido reunirse con autoridades especialistas en el tema), e impedir la creación de ‘Santa Cruz Puede S.A‘ (que también rechazaron rotundamente en comisiones como los anteriormente mencionados)”, expresó en la red social Facebook.

“Repudiamos el ataque disfrazado de constitucionalidad sufrido por la diputada Iris Rasgido, electa por el pueblo. La aceptación de su renuncia se encuentra en la justicia aunque han rechazado el mismo procedimiento que utilizó Pablo González siendo presidente de la Cámara de Diputados” y añadió: “Una provincia decente es imposible con los impresentables de siempre. Necesitamos funcionarios decentes, que breguen por los intereses de los santacruceños y entiendan que ya no pueden llenarse los bolsillos a costa del trabajo del pueblo”.

Mientras todo esto sucedía, los diputados de Unión por la Patria permanecían en sus bancas denunciando que no había ningún instrumento legal que informara que la sesión se había levantado.