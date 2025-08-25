Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó este domingo los actos por un nuevo aniversario de Comandante Luis Piedra Buena. Acompañado por la intendenta Analía Farías, el vicegobernador Fabián Leguizamón, el jefe de Ministros Daniel Álvarez, la senadora nacional Natalia Gadano, ministros, autoridades religiosas, policiales y de las Fuerzas Armadas, Vidal brindó un discurso cargado de definiciones sobre la situación provincial y el rumbo de su gestión.

La intendenta de Piedra Buena, Analía Farías, junto al jefe de Gabinete provincial, Daniel Álvarez.

“Quiero transmitir un mensaje claro: este gobierno va a estar siempre acompañando a las comunidades, sin importar la dificultad del momento. No vamos a bajar los brazos, no vamos a retroceder jamás. Con trabajo y unidad vamos a sacar adelante a Santa Cruz”, aseguró el mandatario.

El saludo del gobernador Claudio Vidal con una vecina de la localidad.

Un diagnóstico complejo

En su intervención, Vidal remarcó que la provincia atraviesa un escenario económico delicado, agravado por decisiones del Gobierno Nacional. “Se eliminaron programas educativos, de salud y también la obra pública. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero no esperábamos semejante recorte. A eso se suma una herencia pesada de años de corrupción y mala administración de los fondos públicos”, señaló.

Claudio Vidal encabezó el acto, acompañado de su Gabinete, junto a la intendenta Analía Farías.

El gobernador recordó que los problemas de infraestructura que hoy se enfrentan “tienen un responsable, un nombre y un apellido: fueron décadas de abandono y de obras inconclusas”.

Tapa de La Opinión Austral, 25 de agosto de 2025.

Obras para revertir años de atraso

En contraposición, Vidal destacó que su gestión está enfocada en resolver los problemas estructurales de fondo. “Estamos trabajando con nuevos gasoductos, nuevas redes de agua, instalaciones eléctricas. Son obras que atacan problemas de 10, 15 o 20 años, que nunca se hicieron y que hoy estamos poniendo en marcha”, expresó.

El palco de autoridades durante el acto realizado el domingo al mediodía.

El mandatario insistió en que la clave es la administración responsable y transparente de los recursos. “Santa Cruz perdió los mejores años de ingresos económicos de la Nación. No se ven reflejados en infraestructura. Hoy nos toca hacernos cargo, pero lo vamos a hacer con prioridades claras, sin despilfarrar y escuchando a nuestra gente”, subrayó.

La intendenta Analía Farias aplaudiendo junto al gobernador Claudio Vidal. (FOTO: GOBIERNO)

Unidad y compromiso

Durante el acto, Vidal también pidió acompañamiento para la gestión local. “Les pido que ayuden a esta mujer de buen corazón que trabaja todos los días por su pueblo, con aciertos o errores, como todos los que estamos en esto. Pero siempre de frente, siempre trabajando”, afirmó en referencia a la intendenta Farías.

El gobernador Claudio Vidal acompañado de Fabián Leguizamón (vicegobernador), Natalia Gadano (senadora) y Daniel Álvarez (jefe de gabinete provincial y candidato a diputado nacional).

Finalmente, el gobernador agradeció la presencia de autoridades comunales, legisladores y vecinos, y dejó un mensaje de esperanza: “Santa Cruz es una provincia hermosa. Con el tiempo, con buena administración y con el compromiso de cada uno de nosotros, vamos a sacarla adelante. Depende de todos. Feliz aniversario Piedra Buena”.

Los niños, protagonistas del desfile realizado por el aniversario de su ciudad.

Inversión en obras para la localidad

En el marco del aniversario, se anunció la concreción de importantes obras de infraestructura:

Red Cloacal: 2.302 metros de cañería PVC, 16 bocas de registro, 171 familias beneficiadas. Inversión: $130.061.116,85.

Red Eléctrica y Alumbrado Público: 500 metros de línea de baja tensión, 16 artefactos de alumbrado público. Inversión: $63.609.921,12.

Red de Agua Potable: 833 metros de cañería PVC, 1 hidrante, 64 familias beneficiadas. Inversión: $30.526.599,57.

Inversión total en Piedra Buena: $224.197.637,54.

Leé más notas de La Opinión Austral