El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó este domingo los actos por un nuevo aniversario de Comandante Luis Piedra Buena. Acompañado por la intendenta Analía Farías, el vicegobernador Fabián Leguizamón, el jefe de Ministros Daniel Álvarez, la senadora nacional Natalia Gadano, ministros, autoridades religiosas, policiales y de las Fuerzas Armadas, Vidal brindó un discurso cargado de definiciones sobre la situación provincial y el rumbo de su gestión.
“Quiero transmitir un mensaje claro: este gobierno va a estar siempre acompañando a las comunidades, sin importar la dificultad del momento. No vamos a bajar los brazos, no vamos a retroceder jamás. Con trabajo y unidad vamos a sacar adelante a Santa Cruz”, aseguró el mandatario.
Un diagnóstico complejo
En su intervención, Vidal remarcó que la provincia atraviesa un escenario económico delicado, agravado por decisiones del Gobierno Nacional. “Se eliminaron programas educativos, de salud y también la obra pública. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero no esperábamos semejante recorte. A eso se suma una herencia pesada de años de corrupción y mala administración de los fondos públicos”, señaló.
El gobernador recordó que los problemas de infraestructura que hoy se enfrentan “tienen un responsable, un nombre y un apellido: fueron décadas de abandono y de obras inconclusas”.
Obras para revertir años de atraso
En contraposición, Vidal destacó que su gestión está enfocada en resolver los problemas estructurales de fondo. “Estamos trabajando con nuevos gasoductos, nuevas redes de agua, instalaciones eléctricas. Son obras que atacan problemas de 10, 15 o 20 años, que nunca se hicieron y que hoy estamos poniendo en marcha”, expresó.
El mandatario insistió en que la clave es la administración responsable y transparente de los recursos. “Santa Cruz perdió los mejores años de ingresos económicos de la Nación. No se ven reflejados en infraestructura. Hoy nos toca hacernos cargo, pero lo vamos a hacer con prioridades claras, sin despilfarrar y escuchando a nuestra gente”, subrayó.
Unidad y compromiso
Durante el acto, Vidal también pidió acompañamiento para la gestión local. “Les pido que ayuden a esta mujer de buen corazón que trabaja todos los días por su pueblo, con aciertos o errores, como todos los que estamos en esto. Pero siempre de frente, siempre trabajando”, afirmó en referencia a la intendenta Farías.
Finalmente, el gobernador agradeció la presencia de autoridades comunales, legisladores y vecinos, y dejó un mensaje de esperanza: “Santa Cruz es una provincia hermosa. Con el tiempo, con buena administración y con el compromiso de cada uno de nosotros, vamos a sacarla adelante. Depende de todos. Feliz aniversario Piedra Buena”.
Inversión en obras para la localidad
En el marco del aniversario, se anunció la concreción de importantes obras de infraestructura:
Red Cloacal: 2.302 metros de cañería PVC, 16 bocas de registro, 171 familias beneficiadas. Inversión: $130.061.116,85.
Red Eléctrica y Alumbrado Público: 500 metros de línea de baja tensión, 16 artefactos de alumbrado público. Inversión: $63.609.921,12.
Red de Agua Potable: 833 metros de cañería PVC, 1 hidrante, 64 familias beneficiadas. Inversión: $30.526.599,57.
Inversión total en Piedra Buena: $224.197.637,54.
