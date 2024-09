Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Largas esperas, pocas respuestas, vagas explicaciones, pagar o pagar, gente descompuesta, descontento y mucha preocupación. Ese es el triste paisaje que mostró la oficina de atención al público de la distribuidora de gas –Camuzzi Gas del Sur– en Río Gallegos.

La mañana estuvo marcada por el reclamo de muchos consumidores que fueron a buscar una salida viable a la doble facturación que emitió la compañía asestando un duro golpe al bolsillo de quienes previamente ya cuentan con grandes dificultades para llegar a fin de mes.

Ana María, Barrio 240 de Río Gallegos. “Tengo bronca, pagué una boleta de 28 mil pesos y ayer (lunes) me mandaron otra boleta que vence el mismo día que la primera con un monto de 83 mil pesos“, “quiero que me expliquen porqué hay tanto aumento y porqué debo pagar do boletas el mismo día. Es como un 300% de incremento lo que tengo”, se quejó al dialogar con La Opinión Austral.

En esta línea, recordó que la última facturación del periodo actual fue de 12 mil pesos, “la suba se siente de manera escalonada pero impacta fuerte y la única explicación que dieron es que hay que pagar las boletas”.

Es jubilada nacional y sus ingresos rondan los 264 mil pesos mensuales -de gas debe pagar en un mismo mes 111 mil pesos– al ser jubilada de ama de casa. “Estoy muy preocupada, dicen que la luz vendrá igual con mucho aumento”, se quejó.

“Me genera bronca e impotencia, a los jubilados no nos aumentan y esto se va por las nubes”, “no sé en que privarme para poder llegar y ahora se suman estas boletas. Encima vence el 19 de este mes y no puedo pagar”, dijo.

Asimismo, dijo que pidieron por la presencia del gerente de Camuzzi pero “no apareció, la gente estaba muy enojada”. Luego aseguró que no sabía cómo resolver esta obligación, “lo único que dijeron es que esperarán hasta fin de mes para cortar el servicio pero sí o sí hay que pagarla. No hay mucho que pensar”.

Elena, otra jubilada que fue a reclamar a la distribuidora de gas. FOTO: LEANDRO FRANCO/LOA

Elena, vecina del centro de Río Gallegos, precisó que se acercó a las oficinas por recibir una doble factura en un mismo periodo. “Tengo los mismos inconvenientes que todas las personas que están aquí”, “vengo a reclamar, también soy jubilada de Nación“. “Percibo la mínima y es un golpe tremendo, tengo que pagar montos por encima de 80 mil pesos“, “dan plazo hasta fin de mes para abonar“, señaló a La Opinión Austral.

Aseguró no tener miedo que el servicio sea interrumpido, “no creo que corten pero desde la gerencia insistieron que hay que pagar”, “tenemos que tener un subsidio, es una necesidad y no hay empatía del Gobierno”.

Laura, otra vecina del centro, observó a La Opinión Austral que le llegó una boleta que venció la semana pasada con un consumo de 38 mil pesos. “Ahora ingresó otra boleta que vence el 19 de este mes por 75 mil pesos“, describió.

Se quejó por la doble facturación de parte de Camuzzi Gas del Sur, “quiero saber cómo tengo que hacer, si efectivamente tengo que abonarla ahora o puedo hacerlo por fin de mes”, observó.

¿Cómo fue su reacción?, consultó La Opinión Austral. “mal, muy mal hasta que llegó la segunda boleta podía abonar, pero ahora se complicó, además que hay que pagar los otros servicios”.

Más adelante, explicó que “seguramente hay que pagar las facturas pero no puede ser que sea todo en el mismo mes“, “tengo que esperar cobrar -soy jubilada- caso contrario solicitaré un plan de pago“.

Alberto muestra la factura con las subas, además tiene un hijo con discapacidad. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Alberto, barrio 2 de Abril de Río Gallegos, contó que “tengo un gasto con un total de 161 mil pesos entre julio y agosto“, “pregunté cuál es el porcentaje de incremento y no supieron decirme“.

“Soy jubilado, hoy puedo pagarlo, pero le mes que viene no sé si podré abonarlo”, recalcó.

En esta línea, precisó que “todos los meses estuve pagando mi factura, ellos me indican que ahora tengo una deuda por que dicen que no facturaron un mes, entonces dónde está la plata que pagué. Aquí hay una trampa”.

