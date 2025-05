Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El congreso provincial del Partido Justicialista dio para hablar tanto hacia dentro como fuera de ese sector político. Las cuatro expulsiones definidas el sábado, todas ellas de afiliados que se pasaron al gobierno provincial generaron repercusiones de todo tipo. Desde SER Santa Cruz, su presidente Hernán Elorrieta elaboró un documento con el título “Amnesia selectiva: lo que el Congreso del PJ no quiere recordar”, para dar una respuesta a la oposición.

Este lunes, entrevistado por LU12 AM680, Elorrieta profundizó en su análisis sobre lo ocurrido este fin de semana en el PJ. Argumentó que su respuesta fue al comunicado que difundió el peronismo, donde responsabilizan al actual gobierno provincial de “varios males dejados por la gestión anterior“.

“Por eso decidimos salir a responderles, no solamente por esta persecución que tienen con sus afiliados que es común, lamentablemente” y agregó: “Hace años que se vienen manejando así, buscando siempre culpables y sin hacerse responsables con las faltas que han tenido durante muchísimos años en el PJ; se han quedado sordos claramente”.

En ese sentido, amplió: “Hablan de la falta de defensa de los recursos naturales, de salud, y empezaron a poner un montón de cuestiones que las padecemos gracias a lo que ha pasado durante un montón de años culpa del kirchnerismo, que nos dejó una provincia devastada que se está reconstruyendo y que va a llevar mucho tiempo porque son muchos años de desidia”.

Al respecto, insistió: “Me parece que realmente no se quieren hace cargo de nada, de todo el daño que le hicieron los santacruceños; son el kirchnerismo que hizo pedazos el partido”.

Responsables

Más adelante, Hernán Elorrieta recordó que viene del sector petrolero. “Cuando decidimos empezar a trabajar en política fue por el desastre que estaban haciendo; firmaban acuerdos (concesiones) a 30 años sin poner en la balanza la defensa de los puestos de trabajo, el valor agregado, la parte ambiental”. Y señaló: “En esa mesa que se sentaban a negociar el futuro de los santacruceños, nunca estaban los que tenían que después defender a los compañeros que se quedaban sin trabajo”.

Incluso el presidente del partido SER fue más allá y puntualizó que “ese desastre” también “lo hicieron en la parte de energía” y recordó años atrás se le entregó la obra de las represas a la nación y “no pusieron ni veedores”. “Y hoy quieren buscar culpables en los que quieren cambiar la historia, en los que están trabajando, que están reconstruyendo una provincia que quedó devastada”.

Asimismo, subrayó: “Lo hemos visto en lo que nos pasó en el petróleo, lo que pasó en represas, lo que pasó en educación, lo que pasó en la salud…La verdad que estamos en esta reconstrucción que cuesta mucho, en una época muy complicada a nivel nacional y para la provincia” y añadió: “No nos cansamos decir que es una provincia rica que está empobrecida por las malas decisiones que tomó la política”.

Abordado sobre si le sorprendió las sanciones a los cuatro dirigentes que se pasaron al oficialismo, respondió: “Nosotros ya estábamos acostumbrados. El kirchnerismo siempre buscó culpables, nunca se hicieron cargo, se encerraron siempre los mismos y sabíamos que esto podía suceder”.

Sobre el documento del PJ, mencionó que señalaron muchas falencias del gobierno nacional con “puntualmente cosas que nos dejaron ellos, no se hacen cargo de nada, se creen que la gente no toma nota, por eso hablé de la amnesia que tienen”. Entre otras cosas, Elorrieta manifestó: “Ellos no se dan cuenta que fueron los culpables de todo el desastre que pasó ¿Qué está pasando en el país? Me parece que ya la gente ha dicho basta. Se tiene que terminar esto de no ser serio, de no ser responsables, realmente nos está costando mucho que vengan a invertir en Santa Cruz, porque Santa Cruz hace mucho que los empresarios no confían porque eran todos negociados para 5 o 6 vivos”.