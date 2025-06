Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La interna de la Unión Cívica Radical (UCR) de Santa Cruz estalló en un escándalo. En la noche de este domingo, mientras se cruzaban avales para oficializar candidaturas para las elecciones legislativas, el presidente de la Junta Electoral Provincial, Roger Ojeda, se retiró del Comité con documentación clave de ambas listas: la de Gisella Martínez, propuesta por el vicegobernador Fabián Leguizamón, y la de la concejal Daniela D’Amico, quien había decidido retirar su postulación.

Según confirmaron a La Opinión Austral, Ojeda —ligado políticamente a D’Amico— sustrajo los documentos de las listas y condicionó su devolución a que se asentara en el acta que la edil capitalina no había presentado lista, algo que en los hechos sí ocurrió aunque sin cumplir los requisitos mínimos para competir.

A su vez, desde ese sector pidieron la expulsión inmediata de Roger Ojeda de la Junta Electoral, acusándolo de maniobras extorsivas y de actuar en connivencia con sectores que se niegan a aceptar el resultado de la interna.

La respuesta de Ojeda tras la denuncia

“Lo que realmente ocurrió es muy simple: en el marco del proceso de presentación de listas para la interna partidaria, detectamos algunas observaciones técnicas en la Lista Roja -algo habitual en cualquier elección interna- y, puntualmente, una irregularidad grave: el certificado de libre deuda partidaria de una candidata de Las Heras era apócrifo. Fue emitido por alguien sin atribuciones para hacerlo, y el propio presidente del Comité de Las Heras confirmó que dicha libre deuda no existía, ya que la interesada mantenía una gran deuda con el comité local”, argumentó el presidente de la Junta Electoral en un escrito al que accedió La Opinión Austral.

Dijo, en ese sentido, que “al registrar esa situación me sentí amedrentado por el sector de Leguizamón, y para mi seguridad personal decidí protegerme. Como presidente de la Junta, y cumpliendo con mis responsabilidades, procedí a resguardar la documentación, tal como indica el reglamento, y me retiré del lugar para redactar el acta correspondiente. En ningún momento hubo ocultamiento ni sustracción. Actué con total transparencia y dentro de mis atribuciones”.

Asimismo, contó que, “luego de haberme retirado, me entero por redes sociales que el secretario general de la Cámara Diego Castro y el asesor de Presidencia Fabian Perez que trabajan bajo el mando del vicegobernador Leguizamón fueron a la comisaría a denunciarme penalmente. Por decisión propia me presenté de inmediato ante la policía para aclarar la situación. Tras tomar contacto con el juzgado, las autoridades me informaron que no hay delito alguno. Me invitaron a retirarme sin más”, agregó.

Para finalizar, sostuvo que se trata de “un papelón político armado para victimizarse y deslegitimar un proceso democrático normal, que seguramente derivara en la proclamación de la Lista Roja como ganadora”.

“Acusar sin pruebas, denunciar a quien cumple su función, difamar por redes y pretender manipular a la Justicia son maniobras desesperadas que no hacen más que dañar la institucionalidad del radicalismo. Lamento profundamente que se utilicen estos métodos. Yo sigo firme en mi deber: garantizar una interna clara, legal y transparente, como merece toda la militancia radical”, concluyó.

La tensión venía escalando tras la decisión de la convención radical de integrar el frente oficialista “Por Santa Cruz”, alianza encabezada por el partido SER. Esa decisión, que se impuso por apenas 16 votos contra 14, fue duramente cuestionada por D’Amico, el presidente del Comité Provincia Daniel Roquel, y la diputada nacional Roxana Reyes.

Con la baja de D’Amico, la única lista presentada y oficializada es la que encabeza Gisella Martínez, una abogada de 35 años de Río Gallegos, con formación en la Universidad Nacional de Córdoba y militancia en Franja Morada. La acompaña una lista “federal”, integrada por dirigentes de distintas localidades de la provincia, entre ellos Jorge Lacrouts, Candela Pitaccolo, Juan Acuña Kunz, Marcela Padrón y Juan Ulloa.

Desde Radicales por Santa Cruz destacan que la propuesta refleja una construcción amplia, con “referentes jóvenes y la experiencia necesaria para los desafíos de la provincia”.

Leé más notas de La Opinión Austral