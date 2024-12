Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La bandera LGBTIQNB+ ardiendo es la imagen que Jairo Henoch Guzmán consideró apropiado publicar en Instagram y Facebook.

FOTOS: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

La bandera representa a lesbianas, gays, travestis/trans, bisexuales, queer, no binarias y más personas que, por su identidad de género y/u orientación sexual, han sido excluidas de su hogar, discriminadas en los establecimientos educativos, marginadas del acceso a la salud y al trabajo, insultadas, humilladas, golpeadas, tratadas de “degeneradas” o “enfermas” e inclusive asesinadas por existir. Esa bandera, que representa la identidad, la lucha y la supervivencia, es la que el presidente del partido La Libertad Avanza en Santa Cruz y director de PAMI Santa Cruz eligió mostrar en llamas.

Buscó la imagen, la publicó y le anexó el mensaje “En Argentina solo la celeste y blanca“. Horas después la imagen desapareció, pero en declaraciones en Radio Energía se ocupó de aclarar que “no tenía ninguna intención de bajar la publicación“, sino que Meta la eliminó porque esta fue denunciada.

En las redes, la zona de confort de la LLA, llegaron los repudios. En las calles, las diversidades se organizaron y se movilizaron, en las mismas en las que mujeres y disidencias han marchado una y otra vez pidiendo justicia o conquistando derechos.

Con bajas temperaturas y llovizna, este lunes concentraron en la plaza El Gaucho, a metros de la delegación de la obra social de jubilados/as y pensionados/as, y marcharon al grito de “¡Señor, señora, no sea indiferente, matan a las travestis en la cara de la gente!“.

Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

Hubo varios cánticos. Cortito y al pie, el que se escuchó más fuerte fue: “¡Fuera, fuera, fuera, Jairo fuera!“. En Río Gallegos, las banderas no ardieron, flamearon. También se gritó “¿Dónde está Tehuel?” y “¡Marcela Chocobar, presente!“.

Un poquito de protocolo

Durante la permanencia afuera de la delegación de PAMI, se acercó personal de la Policía de Santa Cruz que pidió hablar con “un delegado”, dado que, según señalaron, había reclamos por el “corte“ de calle.

Cabe recordar que hace un año la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció su protocolo para impedir con represión la protesta social que afecte la circulación del tránsito.

Las diversidades se ubicaron sobre la vereda de la delegación nacional y parcialmente sobre la calle, lo que incluso permitía la circulación vehicular.

Sin éxito para suspender la convocatoria, el personal policial se retiró.

Qué dijeron

“El odio nos da fuerzas, que el odio no nos vuelva a meter a nuestras casas. El odio no es una opinión, el odio es lo que enciende todas nuestras alarmas. No volvemos a dar un paso atrás, nunca más, por los que perdimos y por los que nos acompañan acá“, manifestó Viviana Caballero, mujer trans a cargo de la Dirección de Políticas de Género del Municipio.

“Separación del cargo”, uno de los pedidos. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

“Jairo, queremos tus disculpas; Jairo, queremos que te vayas, y Jairo, aprendé de esta organización que no deja a nadie afuera, que a todos los convoca y que cuando hay odio, nos une el amor y el respeto por nuestros compañeros, nuestras compañeras y nuestros compañeres. Por una Río Gallegos y una Santa Cruz que no admite la discriminación y el odio”, sumó.

Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

“Sabemos desde el día 1 que las diversidades somos el blanco de este gobierno, fue claro con el cierre de los ministerios y del INADI, los despidos por el cupo laboral (trans), ahora vienen por el DNI no binario”, repasó Rodrigo Ordóñez, jefe del Departamento de Diversidad.

“El fuego es muy simbólico, sabemos que él no prendió la bandera, pero nos quiere prender fuego. Dicen que somos una ideología de género, la ideología son ellos y es la ideología del odio. Nosotros hacemos desde el amor, desde la empatía, pero también desde la lucha, desde hace décadas que venimos luchando como comunidad. Queremos que se vaya“, dijo.

“El discurso de odio no es aceptable en ningún grado”, otro de los mensajes. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

Este lunes por la mañana, Ordóñez y Caballero se presentaron en el Tribunal Superior de Justicia para formalizar la denuncia “por incitación a la violencia y discursos de odio contra el colectivo LGBTIQ+“, que desde el Municipio se había anunciado el viernes.

En el escrito, que consta de 10 páginas, se solicita un pedido de disculpas público por parte del funcionario nacional, que se le ordene asistir al taller de masculinidades que brinda el municipio y que asista a la capacitación de la Ley Micaela del Poder Judicial.

La directora de Políticas de Género, Viviana Caballero, y el jefe del Dpto. de Diversidad, Rodrigo Ordóñez, realizaron la denuncia.

“Me conmueve, esos colores no son ideología, para nosotros han representado justicia, poder luchar, marchar por derechos y leyes”, expresó Judith Chocobar, hermana de Marcela, mujer trans asesinada en Río Gallegos. En 2025 se cumplirán 10 años de su transfemicidio y su cuerpo sigue sin aparecer.

Después de casi 60 minutos, la manifestación concluyó. ¿Estaba Jairo Henoch Guzmán en el PAMI? Si estaba, no se asomó.

Leé más notas de Belén Manquepi Gómez