Después de la publicación realizada en redes sociales por el presidente de la Libertad Avanza Santa Cruz y director ejecutivo de PAMI Santa Cruz, Jairo Guzmán, que mostraba la quema de una bandera del orgullo LGBTIQ+ y el texto “en Argentina solo la celeste y blanca”, este viernes se conoció que la Dirección de Políticas de Género del Municipio de Río Gallegos lo denunciará ante la justicia.

La Opinión Austral pudo saber que la demanda civil será por “discriminación e incitación a la violencia y odio” y se presentará este lunes.

En el escrito, elaborado por la abogada de la Dirección, Andrea Parolín, se argumenta las consecuencias que este tipo de discursos tiene sobre quienes son objeto de estos señalamientos.

El mensaje mediante el cual se hostiga a un colectivo históricamente discriminado y excluido es una de las formas de avalar actos de segregación que luego migra de la virtualidad a los espacios públicos, e incluso es una forma de habilitar la violencia física, en tiempos de discursos que pretenden hacer retroceder derechos consagrados por ley como la nacional 23.592, antidiscriminatoria; 26743, de Identidad de Género; la provincial 3724, Integral de Reconocimiento y Reparación Histórica de Derechos de las Personas Trans, entre otras normas.

La presentación lleva las firmas del jefe de Departamento de Diversidad, Rodrigo Ordoñez, quien además es un artista drag queen de la escena local, y de Viviana Caballero, mujer trans a cargo de la dirección, aunque no se descarta una invitación a adherir a todas las personas que se hayan sentido señaladas por el mensaje de odio del funcionario nacional.

La acción tiene en su centralidad el pedido de disculpas público al colectivo de la diversidad y que Guzmán deba cumplir con asistencia a espacios de nuevas masculinidades.

Además, coordinado por la Mesa Provincial Permanente por los Derechos LGBTI y la Mesa Feminista Independiente, este lunes a las 11:30 desde la Plaza “El gaucho” habrá una movilización a la delegación de PAMI.

Por otro lado, en declaraciones a Radio Energía, Guzmán indicó que “no di de baja ninguna publicación. Me la dieron de baja porque el grupo pacifista que se vio molesto por lo que publiqué, la denunciaron”.

Aseguró que “no tenía ninguna intención de bajarla” y amplió que realizó la publicación porque “estoy cansado de ver que se está tratando de inducir a la juventud, a los niños, a la sociedad sobre ideología de género que no estoy de acuerdo. No es un problema personal con quienes tengan algún tipo de orientación sexual, cada uno es libre de hacer lo que quiera y los que me conocen personalmente saben de la amplitud que tengo en eso“.

“Irresponsabilidad”

Este viernes, la Secretaría de Estado de Políticas de Igualdad e Integración de Santa Cruz, mediante un comunicado, expresó su repudio considerando que “estas publicaciones son una manifestación de odio e incentivo a la violencia que ha causado mucho daño a la sociedad. Además, es una irresponsabilidad institucional y política, ya que el autor de las publicaciones es una persona que ocupa un cargo público y es representante de un partido político“.

Por último, señalaron que la Secretaría de Estado “refuerza su acompañamiento y solidaridad con el colectivo LGBTI+ y se pone a disposición para acompañar a toda persona que se haya sentido vulnerada por estas publicaciones“.