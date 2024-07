Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes, un grupo de afiliados a la Caja de Servicios Sociales, acompañado por gremios estatales como el docente ADOSAC, llegó a la sede de la obra social para reclamar por el recorte en el vademécum (base de medicamentos ambulatorios) y exigirle al presidente de esa entidad, Sergio Pérez Soruco, que retrotraiga la medida. Con carteles en mano, los afiliados, mayormente jubilados, hicieron saber su enojo por esta decisión que, además, aducen no fue informada ni a ellos ni a las farmacias, lo que ha ocasionado una serie de dificultades para acceder a algunos medicamentos.

Ante esto, la CSS, a través de la nueva Gerencia Médica, informó que -a partir del 1° de julio– se dispuso, por parte del Estado nacional, de manera obligatoria implementar la receta electrónica. Para ello, “la obra social provincial, adhiriéndose a esta medida, trabajó arduamente con todos los actores para implementar la misma y un listado de principios activos (vademécum), el cual contempla una amplia cobertura sobre los medicamentos destinados a las diversas patologías ambulatorias, como enfermedades estacionales y de alta frecuencia, para facilitar su prescripción”, expresaron.

Aclararon que la patología crónica, oncológica, los planes especiales y discapacidad no se encuentran afectados por esta medida. Asimismo, indicaron que por disposición de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), muchos principios farmacéuticos fueron recatalogados como de venta libre. E insistieron en que en ningún caso la CSS ha modificado las coberturas, por lo que sigue otorgando el 50%, 70%, 90% y 100%, según corresponda.

“Solicitamos vuestra colaboración para que de existir algún medicamento que no figure en la lista, a fin de dar pronta solución, se comuniquen a través de los canales que ya son de público conocimiento o consultando el medicamento recetado en la página web https://css.gov.ar/, donde dice: Vademécum“, explicaron. En cuanto a los crónicos, la CSS dijo que ha comunicado desde enero 2024 que se debe estar empadronado para la mayor cobertura en medicamentos crónicos.

Palabra de Robles

Por su parte, La Opinión Austral consultó al jefe de Gabinete de Río Gallegos, Diego Robles, ya que uno de los motivos que en su momento esgrimió la CSS para hacer ajustes era la deuda de los municipios con la obra social. Al respecto, Robles expresó que “hay una realidad que es histórica y no es de ahora, y es que los municipios, no solamente los de Río Gallegos, históricamente no han hecho los aportes a la Caja y eso nunca fue causal de que la Caja no pudiera dar la cobertura de medicamentos que históricamente dio“.

“Lo que se hizo fue migrar hacia un vademécum cerrado de determinadas drogas, donde dejan otras afuera, que es lo que nos manifiestan todos los afiliados que vienen a quejarse” y hasta mencionó: “Tenemos vecinos que han venido a pedir asistencia financiera y subsidios porque medicamentos que venían consumiendo, algunos de enfermedades poco frecuentes y otros de venta libre que tenían cobertura y ahora no la tienen, de golpe se han encontrado con una realidad que, sumada a las tarifas de luz, al incremento del gas y los precios, ahora se licúan aún más los aumentos que recibieron porque el importe que tenían para pagar los medicamentos ahora es mucho mayor“. Finalmente, dijo que “hay que saber reconocer los errores y retrotraer esta medida”.

Asimismo, Robles fue categórico: “Si pretenden producir un ahorro dentro de la estructura de la Caja y verla solamente como un compartimiento estanco, y no entender que la CSS es parte de una estructura, lo que uno pueda ahorrar en una ventanilla, lo vas a perder en la otra“, porque “un paciente que no puede tener acceso a un medicamento, o va a tener que restringir otras cuestiones o no lo compra y después tiene un agravamiento de su patología, ocupando una cama y un gasto de internación a cargo del Estado”.

“Ajuste brutal”

Esta situación llevó a que también se expresara el presidente de la UCR Santa Cruz, Daniel Roquel, quien pidió al Gobierno provincial que retrotraiga la medida de “ajuste” y “recorte” en la obra social provincial. Roquel remarcó: “Este ajuste es brutal y afecta directamente a los vecinos” y añadió: “Es una medida inconsulta que no genera beneficios. Se está dejando sin cobertura ni medicamentos a pacientes que llevan mucho tiempo en tratamiento y se pretende dejarlos sin cobertura”, afirmó.

“Este tipo de recortes perjudica a los trabajadores, reduce sus derechos y daña el tejido social. No hay ninguna justificación para tomar esta medida; la provincia tiene ingresos suficientes para sostener la Caja de Servicios, han aumentado los recursos que recibimos por coparticipación y por regalías petroleras, por lo que no existen razones para tomar una medida tan drástica que afecta tanto a los cientos de afiliados de la Caja”, remarcó Roquel.

Incluso desde Encuentro Ciudadano, aliado político del Gobierno en las últimas elecciones, se pronunciaron sobre este tema. La diputada (mandato cumplido) Gabriela Mestelán indicó: “Desde Encuentro Ciudadano vemos con profunda preocupación las decisiones inconsultas y graves que está tomando el presidente de la Caja de Servicios Sociales”, sostuvo y aclaró: “Acompañamos el reclamo que se realizó en la jornada en la sede de la Caja” y “solicitamos que de manera urgente se retrotraiga la medida“.