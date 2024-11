Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la Expo Patagonia Minera 2024, el evento más importante de la industria en la región y organizado integralmente por la Asociación Obrera Minera Argentina Seccional Santa Cruz (AOMA), su titular, Javier Castro, habló con Radio LU12 AM680 para analizar la realidad del sector y reflexionar acerca de qué es lo que viene.

En primer término, subrayó que la expo es un evento “ya instalado en la región, con dos días intensos de participación y encuentro”, valorando su realización en Perito Moreno, “con todo lo que esto conlleva para la región noroeste”. El gran evento contó este año con los shows de MYA y Valentino Merlo.

Jorge Castro, titular de AOMA Santa Cruz, durante el acto inaugural de la expo minera.

Consultado respecto a la realidad que atraviesa hoy la minería, dijo que si bien pertenecen a un sector “con paritarias que han superado la inflación, no estamos ajenos a lo que se vive alrededor”, lamentando que “no se vislumbra un horizonte a corto plazo de mucha continuidad“.

“Hoy -agregó- la tenemos por factores externos ajenos a la minería en sí, que hacen posible que se siga desarrollando, pero no podemos tener un escenario de incertidumbre cuando no hay definidas políticas de Estado y no se ha encontrado un equilibrio que avance en la exploración que garantice la continuidad de la actividad”.

En ese sentido, respecto al rol del Gobierno de Santa Cruz, a poco de cumplirse un año de gestión, analizó que “aún no han encontrado un punto de encuentro y equilibrio entre el sector empresario y estatal que permita generar lineamientos reales y coherentes” y arremetió: “Veo muchas noticias rimbombantes y funcionarios más preocupados en salir en una tapa de diario y generar títulos explosivos, que en generar trabajo serio y responsable“.

En ese mismo tono, sostuvo que “cada uno se hará cargo de lo que toca y el tiempo que desperdicia y la posibilidades que dejan pasar. La minería hay que entenderla de raíz”. Y lamentó que “hace 15 años que en Santa Cruz no se genera ningún yacimiento, porque hemos destrozado la parte exploratoria y no encontramos un esquema de trabajo que permita trabajar seriamente y que la actividad tenga continuidad”.

Marcó, entonces, que los funcionarios provinciales en algún momento tendrán “que hacerse un replanteo ante la sociedad, ver qué hicieron bien, mal, o lo que no hicieron, que es lo peor de todo”.

Inversiones y RIGI

Consultado respecto a las posibles inversiones que puedan llegar a la provincia, manifestó que somos “muy contradictorios”, ya que “tenemos a la secretaria de Minería (NdR: por Nadia Ricci) con dudas con el RIGI, y a los diputados (NdR: por José Luis Garrido y Sergio Acevedo, del bloque SER) que presionan para votarlo a favor… si no se pone de acuerdo el Gobierno de la misma bandería política, es difícil que un inversor venga. Sin las reglas de juego claras, es complicado”.

No obstante, subrayó que “siempre somos optimistas y esperanzados” y que como AOMA “ponemos lo que nos toca y a disposición, al diálogo y contribuir en lo que podamos para que las cosas funcionen”.

En ese marco, dijo que si bien no han tenido reuniones con el Ejecutivo provincial de manera formal, sino sólo encuentros “aislados”, valoró que “hace poco empezamos a tener contacto con el gobernador (Claudio Vidal). Feliz de poder hacerlo y tener un diálogo, por ahí no nos ponemos de acuerdo, pero es muy importante”.

Régimen laboral

Por último, consultado sobre el intento que hubo meses atrás de pretender cambiar el régimen laboral de 14 días laborales y 14 de descanso a uno de 7 y 7, recordó que como AOMA “teníamos nuestros serios cuestionamientos. Lamentablemente no fuimos informados en tiempo y forma. No creo sea bueno, máxime cuando se quieren tener canales de diálogo, querer imponer estas cosas. Hay que ver los pros y contras”.

“En todo lo que sea para beneficio de Santa Cruz estamos de acuerdo y si dentro de los deseos del Gobierno está esto, habría que intentarlo de una manera más coherente y responsable“, dijo para cerrar y sostuvo que “hay que cuidar un poco más esta actividad”.

Leé más notas de La Opinión Austral