El objetivo de conseguir la aprobación de la reforma laboral antes de marzo, no responde sólo a que el gobierno de Javier Milei podría anotarse otra contundente victoria política, sino a que cuanto más la oposición férrea del peronismo y la izquierda logren dilatar los tiempos, más crece la conversación pública sobre el proyecto y las polémicas por artículos como el de las licencias por enfermedad con pago parcial del salario que perjudican al trabajador.

Es una de las propuestas del Gobierno que generó fuerte debate en redes sociales y ahogó la celebración que bien merecida se tenía la mesa política del Presidente, tras conseguir 42 votos en el Senado (contaban 44 con las dos terminales de Santa Cruz que le responden al gobernador Claudio Vidal y que finalmente votaron en contra) y la media sanción del texto con algunas modificaciones claves.

Se trata de una primera línea de funcionarios que desplazó la dinámica del triángulo de hierro para articular el trabajo del Poder Ejecutivo Nacional y canalizar los conflictos internos. Por ahora y a la luz de los resultados, está funcionando acertadamente.

La encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la integran el asesor presidencial, Santiago Caputo; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el de Interior, Diego Santilli; la titular del bloque en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el el armador Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Los alfiles de La Libertad Avanza cedieron al reclamo de los gobernadores por el impuesto coparticipable de Ganancias, también con sindicatos por la cuota social. Pero le proporcionaron a Milei un importante y pragmático triunfo parlamentario que no hace más que acrecentar el respeto/temor de opositores aliados y dialoguistas ante su figura.

Con un ala no violeta pero afín casi rendida a sus pies, en los minutos siguientes a la exitosa votación para el oficialismo se daba por cerrada la discusión en los pasillos de la Casa Rosada: no sólo primó la confianza sobre los votos para la Cámara baja, sino que apuraron un decreto para extender las sesiones extraordinarias y, al filo de febrero, en el marco del reglamento, estimaron la nueva sesión para la media sanción que falta.

En principio, la cita sería el miércoles 25 en el Congreso Nacional y desde la mesa política hicieron saber a los bloques acuerdistas que no habrá cambios. Así fue consensuado incluso antes del tratamiento de la reforma laboral en el Senado y todos parecían estar a bordo.

Una reacción inesperada sobre licencias por enfermedad

Pero, una reacción pública inesperada para el gobierno de Milei sobre licencias por enfermedad de los trabajadores modificó incipientemente la ecuación de poder y los esfuerzos volverán a concentrarse en acelerar los tiempos.

Para el líder de La Libertad Avanza la reforma laboral no se trata únicamente de demostrar una flexibilización del mercado laboral hacia los socios en el exterior -principalmente el FMI con el programa vigente de deuda y los Estados Unidos y el acuerdo recíproco comercial y de inversiones de sus empresas en el país-; sino también de ganar la “batalla cultural” en la que envuelve la discusión.

La polémica mediática y en redes sociales, tanto como la del boca en boca, por los detalles de los cambios que implica la reforma en la vida de los trabajadores, conspiran contra los objetivos de Milei.

Y es justamente lo que pasó después que el Senado apruebe el proyecto. No ocurrió en la previa con la iniciativa que contaba con dictamen de mayoría, tampoco ante las advertencias de la oposición férrea, claramente dañada en su prestigio y que viene de perder las elecciones legislativas con los violetas a nivel nacional.

Tampoco generó impacto la protesta callejera de la CGT del último jueves-tal cual lo tienen medido en la Casa Rosada- ni la movilización de partidos políticos del peronismo y la izquierda. Lo mismo con agrupaciones sociales.

La bala entró cuando entre las filas mediáticas y parlamentarias aliadas del gobierno de Milei registraron como insoslayable cierto clima de rechazo social al artículo 44 de la reforma laboral.

Qué dice el artículo 44 sobre licencias y la defensa del Gobierno

El 44 del proyecto de “Modernización” laboral modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Establece que ante enfermedad o accidente no laboral el trabajador cobrará el 50% del sueldo. Si el impedimento deriva de una actividad de riesgo conocida, percibirá el 75%.

Representa un cambio radical en la relación empleador – empleado con tema sensible como la salud no solo de quien está en relación de dependencia, sino también de su familia.

Hay otros puntos que concentran cuestionamientos por su efecto en la vida social o en el bolsillo: como los cambios en las indemnizaciones por despido que podrán ser en cuotas para algunas empresas o al Fondo de Asistencia Laboral (FAL); o la habilitación del pago de salarios en especie, es decir, que una parte del sueldo pueda pagarse con bienes o servicios en lugar de dinero; la creación de un “banco de horas” que permite suplantar el pago de horas extras por compensación de horas en otro momento; la acuerdos mutuo para fraccionar las vacaciones; entre otros.

El conflicto parte de los derechos y obligaciones de los trabajadores y la puja histórica sobre la igualdad de condiciones con quien los contrata, sea un individuo o una empresa. Para algunos ficticia esa igualdad por el innegable poder de los dueños del capital sobre los que aportan su trabajo y perciben un salario. Para otros, viable en un marco de ponderar la libertad individual y, por ende, la menor regulación, tal cual lo propone Milei.

La particularidad de la época es que esa discusión se da en el marco de la formalidad, un sector que incluye a la mitad de la masa laboral del país. La otra mitad, en la informalidad, no cuenta con los derechos que garantiza la relación de dependencia, más allá de una parte de este universo puede conseguir individualmente mejores tratos que si estuviera registrado.

Desde el gobierno evitaron apuntarse internamente por el artículo de la polémica, aunque ya figuraba en el texto original. Fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger quien argumentó esta semana a favor del 44.

“Se busca terminar con los abusos“, aseguró el funcionario con despacho en la Casa Rosada y continuó: “Cuando tenés una enfermedad, por supuesto que si es una enfermedad que te sobrevino y no tenés nada que ver, el empleador tiene que seguir pagándote el sueldo, pero en un 75% y no al 100% como hasta ahora“.

Y graficó: “Si te lastimaste jugando al fútbol, algo en lo cual vos tomaste una acción activa y el empleador no tiene nada que ver al respecto, y te incapacitaste del trabajo por un tiempo, el sueldo se reduce al 50%“.

El rol clave de Provincias Unidas en el debate que viene

La bancada de Provincias Unidas que acaba de completar esta semana al asumir su banca el exgobernador cordobés del peronismo no kirchnerista, Juan Schiaretti, tiene 18 voluntades y ya dejó trascender que parte del proyecto le resulta inviable, con foco en el FAL y en las licencias.

Desde el PRO anticipan que exigirán cambios para que las billeteras virtuales puedan pagar los sueldos. La respuesta del Gobierno ya fue “no” en el Senado. En la actualidad, sólo los bancos ofrecen cuenta sueldo y es gratuita para el trabajador.

Desde La Libertad Avanza en la Cámara baja aseguraron que no habrá lugar a cambios y que el proyecto sale “como está”. Si la oposición consigue dilatar los tiempos y la reforma laboral queda para marzo, el revés para Milei será proporcional al éxito de esta semana.

El Presidente quiere abrir el período de sesiones ordinarias el 1° de marzo con un discurso en el prime time televisivo desde el Congreso enfocado en el avance de su “batalla cultural” y la aprobación de la reforma laboral sería una prueba irrefutable, la base desde donde arrancará la carrera más importante hacia el 2027.

