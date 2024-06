Los senadores por Santa Cruz José María Carambia y Natalia Gadano votaron en contra del proyecto de Ley Bases y del paquete fiscal, que había llegado al recinto con la media sanción de al Cámara de Diputados. Sin embargo, en el momento de votar las iniciativas en forma particular (artículo por artículo) ambos legisladores se ausentaron.

Los santacruceños había sido noticia escasas horas antes de iniciada la maratónica sesión de este miércoles -e incluso hasta la habían puesto en duda- al convocar a no dar quórum. “Queremos contarle la gran trampa legislativa que tiene la Ley Bases y el Paquete Fiscal“, había iniciado diciendo el senador del frente Por Santa Cruz a través de un video publicado en sus redes sociales y explicó: “Hace una semana, el Gobierno Nacional necesitaba los dictámenes para poder tratar las leyes. En ese momento, nosotros acordamos firmar en disidencia, es decir firmar por más que estemos en contra de la Ley, para que se pueda tratar. A cambio de eso acordamos con el Ejecutivo que se incorpore un artículo que permita a las provincias cobrar más regalías mineras, pero hoy lamentablemente ya lo quieren cambiar“, señaló.

“Esto nos da a pensar que todos los cambios que hagamos los Senadores en favor del pueblo, mañana no van a ser respetado”, apuntó Carambia.

Además, el legislador aseguró que hace varios días él y su compañera están “sufriendo presiones del gobierno nacional” respecto a esto y que este lunes “la fueron a ver a Natalia para decir que había una intensión de cambiar el artículo. Sabemos que el lobby minero es muy grande, que las empresas mineras deben estar intentando manipular el voto de los senadores y quieren cambiar el artículo que habíamos hablado”.

“Desde nuestro bloque creemos que hoy la prioridad no es la Ley Bases. Hoy la prioridad son los jubilados y entendemos que primero debemos tratar el tema de jubilados con el Paquete Fiscal para que en el eventual caso que el paquete fiscal sea a probado, el Gobierno Nacional no tenga ninguna escusa para pagarle a nuestros jubilados. Por eso le pedimos a los senadores, a nuestros compañeros, que mañana no demos quórum. Es la única forma que tenemos de saber que el Gobierno Nacional va a cumplir con los eventuales cambios de una ley”, cerró.

Ausentes sin aviso, pero con permiso

No fue lo que ocurrió. Finalmente ambos legisladores bajaron al recinto para dar quórum y tratar las iniciativas enviadas por el Ejecutivo. En los dos casos, tanto Carambia como Gadano votaron en contra. Sin embargo, en la votación en particular se ausentaron propiciando -de algún modo- la aprobación del articulado clave.

En la nómina de artículos que los senadores santacruceños no votaron y resultaron afirmativas se encuentran el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), facultades delegadas, impuestos al tabaco y el paquete de privatizaciones.

El RIGI fue acompañado, inclusive, por tres senadores de Unión por la Patria: Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Mendoza). Por lo tanto, el oficialismo alcanzó los 38 votos positivos. De la mayoría que había consolidado el oficialismo, con 36 voluntades, no acompañó en este punto el senador Edgardo Kueider (Entre Ríos). En este contexto, la minoría quedó con 32 votos negativos.

En facultades delegadas, los senadores radicales Martín Lousteau y Maximiliano Abad votaron en contra, pero los santacruceños Carambia y Gadano fueron la garantía para el oficialismo al levantarse de sus bancas y propiciar la aprobación. De esta manera, la votación quedó 35 a 35 y volvió a desempatar la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, como en la votación en general, ya que Lousteau y Abad quedaron del lado del kirchnerismo que aglomera 33 escaños.

La misma maniobra replicaron Carambia y Gadano durante la votación del paquete de empresas a sujetas a privatizar o de privatización parcial. Si bien en los primeros minutos del debate, el oficialismo anunció que estaba dispuesto a modificar el artículo 7 de la Ley Bases para quitar de las empresas “sujetas a privatización” Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA); sujeta a privatización parcial quedó Yacimientos Carboníferos De Río Turbio (YCRT), para la que se propone que se deberá “organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin; e incorporar la participación del capital privado, debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social”.

Paquete fiscal

El Senado de la Nación aprobó el paquete fiscal con 37 votos afirmativos y 35 votos negativos. Los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano votaron de manera negativa y se plegaron a los 33 senadores de Unión por la Patria.

En la votación en particular, la Cámara de senadores eliminó los capítulos de Bienes Personales y la restitución del impuesto a las Ganancias, que eran puntos centrales del Paquete Fiscal que promovía el Gobierno Nacional.

Tras aprobar por unanimidad el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, más el blanqueo de capitales, el título de bienes personales del dictamen de mayoría fue rechazado con 37 votos contra 35 positivos.

La restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias ya tenía como destino la derrota. Fue por 41 votos negativos contra 31 positivos. Al oficialismo no le alcanzó con la exención del 22 por ciento dispuesta para las provincias de la Patagonia para obtener más voluntades.