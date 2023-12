Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El extenso decreto de necesidad y urgencia anunciado por el presidente Javier Milei implica una serie de puntos, un “plan de estabilización de shock”, derogando múltiples leyes y normativas hasta hoy vigentes.

Entre ellas, la Ley de Alquileres en la que Milei aboga por la “libertad entre partes”. Su derogación estipula, entre otros puntos, volver a los dos años de contratos, acordar en cualquier moneda y actualizar los valores bajo cualquier índice y arreglos de la vivienda como obligación de los inquilinos.

“Es una reforma criminal que nos lleva a suspensiones de pago, desalojos y una guerra de todos contra todos. No hay sociedad que se desarrolle en paz cuando nos lanzan a la boca de los leones”, anunció Inquilinos Agrupados. ¿Cómo visualizan el panorama las inmobiliarias? La Opinión Austral dialogó con referentes de Río Gallegos y Caleta Olivia para conocer las primeras impresiones.

Pedro Uribe, titular de la inmobiliaria Uribe, señaló en primera instancia que “la modificación de la Ley de Alquileres realmente ha sido nefasta para la actividad, ha determinado que en muchas localidades del país se retengan propiedades de alquiler, que haya faltante y, en consecuencia, aumenten mucho los valores”.

El titular de Uribe señaló que “a la larga será beneficioso”, pero lo consideró “inoportuno”. FOTO: FRANCO VELLIO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Sostuvo que esta “desregulación, a la larga, “va a beneficiar a la actividad y a la gente en general, pudiendo negociar en forma directa los valores”. Sin embargo, aseguró: “No sé si es oportuna, en un momento que estamos viviendo una hiperinflación, que tenemos la sociedad en general convulsionada, porque realmente no hay ingresos que alcancen, entonces no sé si es el mejor momento para la regulación”. En otro tramo, analizó, “creo que va a aumentar la oferta, se había retraído, hay mucha gente que no alquila, que tiene inmuebles ociosos esperando venderlos, que en otros momentos se alquilaban”.

Desde Bienes Raíces, su titular aseguró que “la derogación va a abrir el mercado”.

Héctor Villegas, titular de la inmobiliaria Aval de Caleta Olivia, señaló sobre el DNU y la derogación: “El propietario va a poder pedir otra vez dos meses de depósito. Acá no nos sucede eso, pero en las ciudades grandes sí sucede que te piden mucho para ingresar. O sea que el impacto para el inquilino creo yo que va a ser negativo“.

Desde Aval, Villegas señaló que “estas medidas no benefician al inquilino”.

Seguidamente, analizó el panorama: “Vamos a ver qué coherencia mantienen los propietarios a la hora de exigirles a los inquilinos el dinero para ingresar. Y el otro tema es que ya no es solamente en pesos, que los incrementos los resuelven las partes. Hasta que esta dinámica y este ejercicio sean de uso común, creo que mucha gente la va a pasar mal“. Luego señaló: “Lamentablemente estas idas y vueltas jamás benefician a nadie y mucho menos al inquilino”.

En contraparte y con más optimismo, Néstor Vizgarra de Bienes Raíces aseguró que “la derogación va a abrir el mercado y la oferta y la demanda van a ser las que manden sobre los precios”. Sin embargo, resaltó que “las cartas que se están poniendo en este momento sobre la mesa van a llevar a un acomodamiento“, pero marcó que “va a ser positivo“.