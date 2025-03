Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres abre en la Legislatura el período de sesiones ordinarias este viernes por la tarde, en un acto que marca el inicio formal de la actividad legislativa en Chubut para este 2025.

Con una primera fila marcada por la presencia de los brigadistas que combatieron los incendios forestales que afectaron a la región durante el verano, se espera que Torres haga un reconocimiento a su labor y destaque la importancia del trabajo coordinado entre los distintos organismos para enfrentar emergencias ambientales.

En su discurso, el mandatario provincial realizará un repaso de los objetivos alcanzados a lo largo del primer año de su gestión, poniendo énfasis en las políticas implementadas en materia de educación, salud, seguridad e infraestructura. Asimismo, se prevé que anuncie nuevas medidas y lineamientos para el año en curso, con el foco puesto en el desarrollo económico, la generación de empleo y el fortalecimiento del sistema productivo provincial.

La apertura de sesiones se lleva a cabo en el recinto legislativo ante la presencia de funcionarios del gabinete, legisladores provinciales, representantes de distintos sectores de la sociedad y dirigentes sindicales y empresariales.

“En apenas un año logramos un desendeudamiento histórico, salir de la clandestinidad financiera, de estar últimos en transparencia fiscal a estar sobre la media nacional y hoy podemos decir con orgullo que somos una provincia reconocida por su transparencia, calidad institucional, previsibilidad y cerrando el 2024 sin haber emitido un solo peso de deuda para cubrir gasto corriente”, resumió Torres en un tramo de su discurso, luego de haber enumerado los principales logros de la gestión en el Gobierno.

Previamente, luego de haber ingresado a la Legislatura entre aplausos, reconoció a los brigadistas y bomberos de Chubut por su labor en los incendios. Pidió a todos los legisladores y presentes que se pusieran de pie y dieran un merecido aplauso en reconocimiento a su trabajo. Luego, saludó uno por uno.

“A Chubut no la va salvar ninguna fuerza del cielo”

Más tarde en su discurso, al seguir enumerando los objetivos alcanzados de la gestión, puso en valor el trabajo en conjunto con distintas organizaciones privadas y públicas. Entre estas, destacó la labor junto a las cámaras de Comercio, Industria, de Servicios Petrleros, pidiendo un aplauso para todos, y dijo: “Y esto no es chicana, pero a la provincia no la va a salvar ninguna fuerza del cielo, sino la fuerza del trabajo, de la industria y producción. Los trabajadores, y una agenda inteligente de desarrollo”. Declaración que tuvo como respuesta más aplausos de los presentes.

“La macroeconomía no resuelve todos los problemas por osmosis mágicamente, se debe tener una agenda de la micro, porque hay muchos cuello de botella que atentan contra el desarrollo de la provincia y país, y como provincia y municipios también podemos hacer mucho para avanzar”, analizó.

Infraestructura

“En materia de infraestructura en 2024 invertimos más de 18 mil millones de pesos en obra pública para un total de 119 obras”, precisó más tarde, y agregó: “En este mismo recinto, al asumir, dije que cada peso que podamos invertir en gasto de capital, iba tener como prioridad la educación. Más allá de haber heredado la peor tragedia educativa de nuestra historia, en materia de infraestructura escolar la provincia estaba en situación crítica, y de esas 119 obras, 108 fueron obras de refacción, mantenimiento y construcción de escuelas. Después de 6 años, se construyó una escuela de manera integral, la 704 Biología Marina de Comodoro Rivadavia, con inversión de más de 3 mil millones”, destacó Torres.

Salud y más obras

“En paralelo avanzamos en obras fundamentales en Salud como el hospital rural de Puyén, centro de atención de salud en Puerto Madryn, muro de contención en Hospital Alvear de Comodoro, y sumando obras no menores como el gimnasio N° 2 de Rawson, comisaría barrio Solanas de Puerto Madryn, Casa de Gobierno de Rawson, que la semana que viene inauguraremos”, sumó.

“Dimos inicio a una obra emblemática, una obra que fue mucho tiempo símbolo de la desidia y corrupción. Se la robaron más de cinco veces y se cobró muchísimas vidas: ayer dimos inicio a la obra de la doble trocha Trelew – Puerto Madryn“, dijo en otro tramo de discurso, obteniendo como respuesta -otra vez- el aplauso de todos los presentes.

La obra mas importante

Casi en el cierre de su discurso, “Nacho” Torres habló de “la obra más importante que vamos a realizar durante mi gestión”. “Para mí lo es, porque no es solamente la decisión de hacer una obra, sino producto de todos los obstaculos sorteados en el principio cuando nos tocó asumir, que muchos decían que era imposible. Son las que los políticos no quieren hacer, porque están enterradas. No se ven. Y es algo tan esencial como el acceso el agua, en una localidad de las mas ricas de Argentina, Comodoro Rivadavia, donde todavía hoy hay serios problemas de acceso al agua”.

“Conseguimos después de mucho trabajo el financiamiento de más de 160 millones de dólares para terminar ese bendito acueducto y darle una solución definitiva al problema de agua en Comodoro Rivadavia“, enfatizó entre aplausos, entre ellos el del intendente de Comodoro, Othar Macharashvili, uno de los invitados especiales a la sesión.

