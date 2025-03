Raúl “Tato” Cereseto tras el Foro PescAR: “Estaba la necesidad de construir una agenda en común” El Foro PescAR reunió a más de 700 participantes en Puerto Madryn para debatir el futuro de la industria pesquera en Chubut. El evento consolidó un espacio de diálogo clave entre empresarios, gremialistas, políticos y académicos.

Con más de 700 participantes y una agenda cargada de debates, propuestas y proyecciones, el Foro PescAR se consolidó como un espacio clave para el desarrollo de la industria pesquera en Chubut. Raúl “Tato” Cereseto, referente del sector, destacó la importancia de este encuentro para visibilizar desafíos y construir una agenda común hacia el futuro. Puerto Madryn, corazón de la actividad pesquera patagónica, fue el escenario perfecto para este evento que busca fortalecer una de las economías más vitales de la región.

El Foro PescAR, celebrado en Puerto Madryn, marcó un antes y un después en la manera de abordar los desafíos y oportunidades de la industria pesquera en Chubut. Con más de 700 inscriptos, el evento se transformó en un espacio de diálogo y construcción colectiva, donde empresarios, gremialistas, políticos, científicos y académicos compartieron sus visiones y propuestas para el sector.

Raúl “Tato” Cereseto, uno de los principales referentes de la pesca en la provincia y miembro de la comisión organizadora del foro, no ocultó su satisfacción por el éxito del encuentro. “Estamos muy contentos con el resultado. Hemos trabajado muy bien y la participación de 700 inscriptos demuestra que logramos una agenda atractiva“, afirmó. Cereseto subrayó que el foro no sólo sirvió para discutir los problemas actuales, sino también para proyectar el futuro del sector. “Lo que se ha manifestado aquí es la necesidad de juntarnos, debatir y, sobre todo, construir una agenda en común que no sólo se enfoque en lo que sucede hoy, sino en lo que haremos a partir de mañana”, agregó.

Por su parte, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, expresó su orgullo por haber sido la ciudad anfitriona del foro. “Para nosotros como madrynenses es un orgullo que este evento se lleve a cabo aquí. La pesca representa muchísimo para la ciudad, es una de nuestras principales economías, y entre todos debemos aunar esfuerzos para sortear momentos de crisis, como lo hemos hecho alguna vez, y para potenciar la importancia que tiene y sobre todo la repercusión de estas actividades en Madryn y su sociedad”, afirmó. Sastre también destacó el compromiso de su gestión para acompañar al sector privado y generar sinergias que beneficien a toda la comunidad.

