De cara a las elecciones legislativas del domingo, la subsecretaria de Asuntos Registrales de Santa Cruz, Soledad Boggio, explicó el operativo que se desplegará este domingo en las instalaciones que dependen de su área en toda la provincia.

“El Registro Civil de Río Gallegos y Caleta Olivia abrirá de 10 a 15 horas, mientras que en el resto de las localidades de la provincia —incluido San Benito— la atención será de 10 a 14 horas”, precisó en diálogo con Radio LU12 AM680 Río Gallegos

Boggio señaló que el objetivo es garantizar que los santacruceños puedan ejercer su derecho al voto sin inconvenientes por falta de documentación:

“Sabemos que hay personas que, por trabajo u obligaciones, no prestan atención hasta el mismo día del sufragio. Por eso decidimos abrir también el domingo, para que todos tengan la posibilidad de retirar su DNI y votar”.

Más de 1.200 DNI en resguardo

La funcionaria precisó que, tras un relevamiento realizado hace veinte días, se detectaron 1.256 documentos nacionales de identidad en resguardo en distintas seccionales de la provincia.

“En Caleta Olivia el número bajó casi un 50%, pero aún tenemos una gran cantidad pendiente. Estimamos que queda alrededor del 60% de los DNI por retirar”, señaló.

Boggio explicó que estos documentos regresan al Registro cuando el correo no logra entregarlos tras dos visitas reglamentarias. “En algunos casos hay DNI que están en resguardo hace más de un año”, indicó, y aclaró que por normativa deben mantenerse durante ese tiempo antes de ser destruidos.

“Invitamos a todos a acercarse, incluso el mismo domingo, porque si en el padrón figura el último ejemplar emitido y no lo tienen en su poder, podrían no poder votar”, advirtió.

Qué documento se utiliza para votar

La subsecretaria también recordó que solo se puede votar con el último ejemplar emitido del DNI, sea en formato libreta o tarjeta.

“Siempre es el último que se emitió. Si una persona todavía conserva su libreta cívica o de enrolamiento, y esa es la última que figura en el padrón, puede votar con ella. Lo importante es que coincida con el ejemplar registrado”, explicó.

Asimismo, aclaró que el DNI digital de la aplicación Mi Argentina no tiene validez para emitir el voto:

“El DNI digital no sirve para votar. El documento debe ser físico. Pueden consultar en la web del RENAPER cuál es su último ejemplar emitido y verificar la fecha de emisión”.

También detalló que las novedades registrales se tomaron hasta abril, cuando se cerró el padrón provisorio:

“Si alguien hizo un cambio de domicilio en mayo, esa actualización no figurará en el padrón del domingo”.

Solo documentos, sin trámites el domingo

En otro tramo de su entrevista con “La Decana de la Patagonia”, Boggio pidió a los vecinos y vecinas tener en cuenta que el domingo no se realizarán nuevos trámites de DNI ni pasaportes.

“El domingo estaremos exclusivamente abocados a la entrega de documentos en resguardo y a evacuar dudas sobre el último ejemplar emitido”, precisó.

La subsecretaria de Gobierno y Asuntos Registrales, Soledad Boggio.

Los trámites habituales se retomarán el martes, ya que el lunes será feriado.

“Les pedimos que no se acerquen el domingo a tramitar pasaportes o nuevos DNI. Queremos que la atención sea ágil para quienes necesitan retirar su documento y poder votar”, remarcó.

Valores de los trámites

La funcionaria también informó los valores actuales de los documentos:

DNI común: $7.500

DNI express (5 a 7 días hábiles): $18.000

Pasaporte común: $75.000

Pasaporte express: $150.000

“Son tasas establecidas por el Registro Nacional de las Personas a nivel nacional, no por la provincia”, aclaró Boggio.

Un llamado a la responsabilidad ciudadana

Finalmente, la subsecretaria destacó la importancia de que los santacruceños concurran a votar con la documentación correspondiente.

“Queremos que todos puedan cumplir con su obligación cívica. Si todavía no retiraron su DNI, este es el momento. Incluso el domingo estaremos esperándolos para que nadie se quede sin votar”, concluyó.

