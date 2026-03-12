La Cámara de Diputados de Santa Cruz resolvió este jueves devolver al Poder Ejecutivo el proyecto de Ley de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa, luego de una moción presentada por el presidente del bloque Por Santa Cruz, Santiago Aberastain, durante la primera sesión ordinaria del período legislativo 2026.

La decisión se tomó tras un cuarto intermedio en el que participaron legisladores de distintos bloques y representantes sindicales que se encontraban en las inmediaciones del edificio legislativo manifestando en contra de la reforma previsional y el congelamiento de los salarios. La moción se sometió a votación en el recinto y obtuvo 20 votos afirmativos, por lo que el proyecto volvió al Ejecutivo para continuar su análisis.

Por unanimidad resolvieron devolver el proyecto de Emergencia Económica en Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La sesión fue presidida por la diputada Rocío García, vicepresidenta segunda de la Cámara, quien condujo el debate ante la ausencia del vicegobernador.

Tras el cuarto intermedio, Aberastain explicó en el recinto el acuerdo alcanzado entre los bloques legislativos y los representantes sindicales presentes.

“Es de público conocimiento el contexto en el que hoy nos toca sesionar. Ha habido muchos disturbios y tuvimos reuniones entre todos los bloques y también con los representantes sindicales de quienes se están manifestando afuera”, señaló.

El legislador indicó que el objetivo del acuerdo fue priorizar el desarrollo de la sesión y la seguridad de quienes se encontraban dentro y fuera del edificio. “Lo que decidimos entre todos es que prime el orden, la paz y cuidar a cada uno de los trabajadores, los que están manifestándose afuera como también los que estamos aquí adentro”, expresó.

En ese marco, propuso que el proyecto de ley regresara al Poder Ejecutivo y que se abra una instancia de diálogo. “Vamos a mocionar para que el proyecto vuelva al Poder Ejecutivo para continuar el análisis, abrir una mesa de diálogo intersindical y con todos los sectores que se muestren interesados en participar”, afirmó.

Luego del planteo, la presidencia sometió la moción a votación y el cuerpo legislativo aprobó la propuesta por unanimidad.

Viviana Carabajal en la sesión

Minutos antes de la votación, la vocal por los pasivos de la Caja de Previsión Social, Viviana Carabajal, tomó la palabra en el recinto tras una moción presentada por legisladores para que pudiera expresar su posición. Carabajal solicitó a los legisladores que analicen el contenido del proyecto de ley vinculado a la emergencia económica y el sistema previsional.

“Tenemos el 80% de los jubilados bajo la línea de la pobreza y tienen en sus manos un proyecto que habla de un congelamiento salarial que de acá fin de año, con posibilidades de 12 meses más”, indicó , remarcando que muchos de ellos deben deben afrontar gastos en medicamentos por el recorte en el Vademecum de la Caja de Servicios Sociales.

En ese sentido, pidió que el análisis del proyecto tenga en cuenta la situación de los beneficiarios del sistema previsional. “Voy a pedir que se dé el tratamiento siempre mirando el lado del pueblo”, sostuvo.

Carabajal también se refirió al proyecto que se encontraba en discusión y solicitó que se evalúe su impacto sobre el sistema previsional provincial.

El Gobierno negó reforma previsional y ratificó paritarias

Tal como informó La Opinión Austral, el miércoles en la previa a la sesión, el Gobierno de Santa Cruz salió a desmentir versiones sobre una reforma previsional y a ratificar que convocará a paritarias con los gremios estatales.

Las declaraciones fueron realizadas por el jefe de Gabinete de Santa Cruz, Pedro Luxen, quien señaló que la medida apunta a ordenar la situación financiera de la provincia, priorizando el funcionamiento de áreas sensibles del Estado. En esta línea, el funcionario buscó llevar tranquilidad frente a las versiones que se instalaron en los últimos días: “No hay una reforma previsional en estudio y vamos a convocar a paritarias”, afirmó.

Qué establece el proyecto de Ley de Emergencia Económica

El proyecto enviado a la Legislatura con la firma del diputados Javier Jara a cargo del Ejecutivo, plantea declarar la emergencia económica, financiera y administrativa del sector público provincial hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de prorrogarla por hasta 12 meses.

Manifestación contra la Emergencia Económica en Santa Cruz frente a la Legislatura. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La iniciativa propone una serie de medidas orientadas a reorganizar el funcionamiento del Estado provincial y el uso de los recursos públicos.

Entre los principales puntos del proyecto se encuentran la facultad del Poder Ejecutivo para restructurar el gasto público y revisar estructuras administrativas, la suspensión del ingreso de personal, con excepciones en áreas específicas como salud, la obligación de que los acuerdos salariales cuenten con disponibilidad presupuestaria certificada y la elaboración de planes de priorización del gasto en áreas como salud, educación y seguridad, entre otras medidas.

Manifestación contra la Emergencia Económica en Santa Cruz frente a la Legislatura. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El proyecto también crea una comisión de seguimiento integrada por representantes de los bloques legislativos y del Poder Ejecutivo para monitorear la aplicación de las medidas.

Régimen de pasividad anticipada voluntaria

La iniciativa incluye además la creación de un Régimen de Pasividad Anticipada Voluntaria para agentes de la administración pública provincial.

El sistema establece una transición hacia la jubilación ordinaria para trabajadores que se encuentren a menos de cinco años de cumplir los requisitos previsionales.

Manifestación contra la Emergencia Económica en Santa Cruz frente a la Legislatura. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En ese período, el agente mantiene su condición de empleado público pero queda eximido de prestar servicios efectivos y percibe un porcentaje de su remuneración, que varía entre el 55% y el 75% según los años que resten para acceder a la jubilación.

El proyecto establece que este régimen no constituye un beneficio previsional ni una jubilación anticipada.

Manifestación sindical frente a la Legislatura

Mientras se desarrollaba la sesión legislativa, trabajadores judiciales, empleados de la administración pública provincial y municipal y representantes sindicales se concentraron frente al edificio de la Legislatura en Río Gallegos.

Manifestación contra la Emergencia Económica en Santa Cruz frente a la Legislatura. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La movilización incluyó banderas y consignas vinculadas al tratamiento del proyecto de emergencia económica. Durante la manifestación hubo rotura de vidrios y los participantes arrojaron huevos sobre a fachada del edificio.

Durante la noche previa, distintos sectores realizaron una vigilia en las inmediaciones del edificio legislativo, con el objetivo de expresar su posición antes del debate parlamentario. El Frente Sindical de Santa Cruz difundió un comunicado en el que expresó su rechazo a la iniciativa presentada por el Ejecutivo.

Manifestación contra la Emergencia Económica en Santa Cruz frente a la Legislatura. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Rocío García presidió la sesión

La sesión fue presidida por la diputada María Rocío García, integrante del bloque Unión por la Patria y vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

García condujo el debate debido a la activación de la línea sucesoria institucional. El gobernador Claudio Vidal se encuentra en Estados Unidos participando del evento “Argentina Week” en Nueva York, mientras que el vicegobernador Fabián Leguizamón no se encuentra en funciones por estudios de salud.

Rocío García al frente de la Cámara de Diputados. Es la vicepresidenta 2° del Poder Legislativo. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En ese escenario, el vicepresidente primero de la Cámara, Javier Santiago Jara, quedó a cargo del Poder Ejecutivo provincial, por lo que la conducción de la sesión recayó en la vicepresidencia segunda del cuerpo.