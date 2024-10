Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado provincial Daniel Peralta salió a aclarar cuál es su posición respecto de las diferencias internas en el bloque de Unión por la Patria, luego que trascendiera que -junto al diputado Carlos Alegría– no estarían demasiado conformes con algunas medidas que se toman.

“Obvio que no es la idea armar otro bloque y generar ningún tipo de discordia con los colegas, yo tengo mucho respeto por ellos, pero sí es cierto que hay una etapa de discusión dentro del peronismo que hay que inaugurar, hay que profundizar y hay que determinar, entre otras cosas, las causales que llevaron a la derrota porque ese análisis no se ha hecho“, indicó entrevistado por la periodista Karina Taberne.

Más adelante, el exgobernador de la provincia afirmó: “La situación del país es muy crítica y la de Santa Cruz, también” y agregó: “Lo que menos tenemos que hacer nosotros, los que tenemos alguna responsabilidad política, es generarle a la gente más ruido político, de aquello que no sirva para ayudar a las necesidades insatisfechas que cada vez son más, especialmente los cuadros de las tarifas, los salarios que nunca van a alcanzar a la inflación, y tenemos una clase media empobrecida“.

En ese sentido, Peralta dijo que se tienen por delante “tres o cuatro temas por delante muy delicados, uno YCRT, que ya se adoptó un camino que yo aspiro que le vaya bien al interventor (Pablo Gordillo), porque lo otro es la Ley Bases, el desguace y la privatización“, subrayó. Y hasta aclaró que no compartió que sea el mal menor la privatización parcial, ya que -según dijo- la salida es la empresa carboelétrica.

“Yo puedo tener diferencias con el gobernador, lo que no puedo negar es que el gobernador está jugando una partida muy fuerte porque si sale mal, no sólo el prestigio, sino la fuente de trabajo de 2 mil personas está en discusión” y señaló: “Lo mismo pasa con los otros dos temas, la salida de YPF y represas”. Sobre esto último, deseó que en el viaje de Javier Milei a China se destrabe la situación.

“La salida de YPF es un tema altamente complejo, porque no solo afecta que va a demorar mucho restablecerse los niveles de producción que tuvimos a finales del 2015 porque después vino un declive que no paró” y agregó: “Si hay actores nuevos, deberán ser presentados, deberán tener bajo sus brazos inversiones, y por sobre todo planes de trabajo”.

Entre otras cosas, aseguró que “la minería también necesita un norte más sólido porque de golpe se quiso cambiar un régimen (laboral) distinto de 7×7, y eso hizo mucho ruido” y manifestó: “Santa Cruz necesita, no sólo quien gobierna, tranquilidad, paz social, y si hay cosas que hay que evitar, que se eviten; no hay que tratar de ver de qué manera profundizamos grietas; no es el momento”.

“El peronismo debe tener una mirada hacia dentro, autocrítica, cada uno lo habrá hecho a su manera y su tiempo, pero necesitamos buscar coincidencias sobre cómo ser una oposición que la sociedad mire como una alternativa, y por otro lado, tratar de unir muchos actores y sectores que hoy están divididos, y no es el momento del país y mucho menos de Santa Cruz”. Y, entre otras cosas, afirmó: “Si el gobernador hoy tiene facultades para gobernar la provincia es porque la gente lo votó, no es un tema menor“, porque “ese respeto a la voluntad popular hay que tenerlo y no que despreciarlo ni ningunearlo“.