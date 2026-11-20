El conflicto salarial de los trabajadores municipales de Río Turbio atraviesa una nueva semana de tensión. En medio de las medidas de fuerza que se desarrollan en el ingreso a la localidad, sobre la Ruta Complementaria 20, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), Hugo Ochova, denunció que estuvo a punto de ser atropellado por un automóvil y que el vehículo lo arrastró sobre el capó durante varios metros.

El episodio, según relató el dirigente en diálogo con Por La Tangente, ocurrió la semana pasada, mientras permanecía en el sector donde los municipales realizan las protestas. De acuerdo con su testimonio, había niñas cruzando cuando un automóvil avanzó hacia su posición.

“Me pasó llevar un vehículo por delante. Me arrastró con el capó del vehículo”, sostuvo Ochova al describir lo sucedido. Y agregó: “Si no me agarra a mí, agarraba unas nenas que estaban cruzando y esas situaciones no están buenas”.

El sindicalista aseguró que pudo evitar consecuencias mayores al reaccionar ante la maniobra del conductor. El hecho se suma a otro episodio denunciado durante la jornada del jueves, cuando una camioneta habría avanzado hacia trabajadoras municipales que participaban de la medida de fuerza.

Según indicó, el vehículo era conducido por un comerciante de la zona y la situación requirió la intervención del comisario. “Un comerciante local se quiso pasar a llevar a las compañeras por delante con su vehículo”, manifestó.

Un dirigente del SOEM denunció que un auto lo arrastró sobre el capó durante la protesta.

En ese contexto, también describió las dificultades que atraviesan quienes permanecen sobre la ruta y el creciente malestar de los vecinos que necesitan circular entre Río Turbio y 28 de Noviembre.

“Entendemos el enojo, pero también tienen que tener más paciencia, no hay otra cosa para hacer. Ya hemos hecho todo”, expresó.

Casi cuatro meses de conflicto y sin una propuesta salarial

Ochova confirmó que el gremio transita su cuarta semana de medidas de fuerza en el ingreso a Río Turbio. El reclamo comenzó el 4 de agosto y atravesó distintas modalidades de protesta, además de una instancia de conciliación obligatoria.

El dirigente señaló que mantiene comunicaciones tanto con el Ejecutivo municipal, encabezado por el intendente Darío Menna, como con funcionarios del Gobierno provincial. Sin embargo, aseguró que todavía no recibieron una propuesta concreta para avanzar en una recomposición salarial. “Seguimos a la espera de que aparezca alguna propuesta para los compañeros”, explicó.

Consultado sobre las conversaciones con las autoridades, indicó que los contactos giran alrededor de las negociaciones para conseguir asistencia financiera para el municipio, pero que no conoce detalles de una posible solución.

Respecto de la postura del Ejecutivo local, recordó que, al finalizar la conciliación obligatoria, desde el municipio les comunicaron que volverían a convocarlos cuando tuvieran una propuesta para presentar.

Pese a la falta de avances, Ochova consideró que podría haber una salida en el corto plazo, aunque aclaró que el sindicato está dispuesto a profundizar el reclamo si no aparecen respuestas.

“Estamos pronto de poder solucionarlo, por lo que puedo hablar de un lado y del otro. Pero bueno, seguimos a la espera y nosotros estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias”, afirmó. Y remarcó: “No es un capricho y es realmente un reclamo genuino por una recomposición salarial”.

El pedido de asistencia financiera que llegó a la Cámara de Diputados

La situación de los municipales de Río Turbio también llegó a la Legislatura de Santa Cruz. Durante la última sesión ordinaria, el intendente Darío Menna se presentó ante los diputados para solicitar acompañamiento frente a las dificultades financieras que atraviesa el municipio y la imposibilidad de dar respuesta al reclamo salarial.

En su exposición, el jefe comunal planteó que la localidad lleva meses de discusión salarial y que, pese a las reuniones mantenidas con funcionarios provinciales y la documentación presentada sobre las cuentas municipales, no consiguieron concretar una asistencia económica.

La iniciativa impulsada por la diputada Karina Nieto planteó un adelanto de dos masas salariales de coparticipación para los municipios de la Cuenca Carbonífera, con un pedido de $2.700 millones para Río Turbio y $2.100 millones para 28 de Noviembre. La propuesta contempla la devolución de esos fondos en un plazo de 12 meses.

Menna sostuvo ante los legisladores que el objetivo era contar con una herramienta para destrabar los conflictos salariales y cuestionó que otros municipios hubieran recibido aportes extraordinarios mientras la Cuenca seguía sin una respuesta.

“El Gobierno de Santa Cruz tiene que ser federal y acompañar a todos los municipios que necesitan. Pedimos lo mismo desde la Cuenca Carbonífera”, expresó.

Por su parte, el ministro de Economía provincial, Ezequiel Verbes, defendió la estrategia de financiamiento del Gobierno y cuestionó la posibilidad de tomar deuda para afrontar gastos corrientes.

“Tomar deuda para pagar sueldos sabemos perfectamente que lo que va a generar es un ahogo”, sostuvo durante su intervención.

El funcionario insistió en que la alternativa del Ejecutivo es avanzar con la Ley de Inversiones Estratégicas, que habilitaría financiamiento destinado a obras públicas y proyectos productivos, con el objetivo de reducir gastos y generar recursos.

La discusión entre oficialismo y oposición no permitió alcanzar un acuerdo durante la sesión. Así, tanto el pedido de asistencia para los municipios como el avance de las herramientas de financiamiento provincial quedaron sin resolución.

La falta de una definición mantiene a Río Turbio y 28 de Noviembre frente a sus dificultades financieras, mientras los trabajadores municipales continúan con sus reclamos.

Ochova responsabilizó a los representantes políticos por la falta de respuestas

En la entrevista, el secretario general del SOEM cuestionó especialmente la ausencia de diputados y concejales en el lugar donde se desarrolla la protesta. Consideró que los representantes de la Cuenca deberían acercarse para conocer de primera mano las condiciones en las que trabajan los municipales y las dificultades que atraviesan los vecinos.

“Hoy estamos en la ruta nosotros, perdón por la palabra, cagándonos de frío, peleándonos con los vecinos, los vecinos prendidos fuego porque tienen razón en estar enojados y los políticos, los diputados y el resto, pareciera de que no les interesa un carajo nada”, manifestó.

También reclamó la presencia de los legisladores: “Me gustaría que vayan los diputados, se paren ahí y vean lo que están ahí parados al lado de la ruta. Me gustaría que vayan, se sienten, ellos y todos los políticos se queden ahí en la esquina y le expliquen a la comunidad por qué están los municipales ahí”.

Ochova sostuvo que los trabajadores necesitan que sus representantes intervengan para encontrar una salida al conflicto y cuestionó que, después de casi cuatro meses, no hayan recibido respuestas concretas.

En ese sentido, insistió en que la responsabilidad de resolver la situación corresponde a las autoridades municipales y a los representantes políticos de la localidad.

Cómo continuará la protesta en la Ruta Complementaria 20

El dirigente adelantó que la continuidad de las medidas de fuerza se definiría en una asamblea de trabajadores prevista para este viernes 20 de noviembre. La decisión determinará la modalidad del reclamo para los próximos días, luego de una semana en la que los cortes se realizaron con horarios sorpresivos.

Además, advirtió que el sindicato no descarta endurecer las medidas si no aparece una solución salarial. “Y si tenemos que recrudecer lo vamos a hacer. No tenemos problema en hacerlo”, aseguró.

Por último, volvió a pedir comprensión a los vecinos que deben transitar entre ambas localidades y reconoció el impacto que generan los cortes sobre la comunidad.

“Déjame pedirle a la comunidad de vuelta, no me voy a cansar de pedirle disculpas a la comunidad y pedirle que, por favor, nos tenga paciencia. Somos vecinos acá, somos criados acá. Y no estamos por capricho”, expresó.

El secretario general describió también las dificultades económicas que atraviesan algunos trabajadores: “Sinceramente lo estamos pasando mal, nos estamos cagando de hambre, ya hay compañeras que no tienen para comer y eso no está bueno”.

Mientras continúa sin resolverse la negociación salarial, los episodios denunciados sobre la ruta suman preocupación a un conflicto que mantiene en tensión a los trabajadores municipales, las autoridades y los vecinos de la Cuenca Carbonífera.