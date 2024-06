El Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo del Dr. Claudio Vázquez, resolvió suspender el aumento de las tarifas de gas en la ciudad para la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). La medida se enmarca en un amparo presentado por la institución educativa contra el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Energía.

El día martes 4 de junio, la Facultad Regional de la UTN inició un proceso de amparo contra la Secretaría de Energía de la Nación y contra el ENARGAS, pidiendo se retrotraigan las tarifas hasta antes del incremento Solicitando además, la nulidad de las resoluciones que autorizan y aprueban los aumentos. Este miércoles el Juzgado a cargo de Claudio Vázquez, hizo lugar adhiriendo a la totalidad de la medida solicitada por la UTN.

“Los amparos aceptados en días anteriores contemplaban solo a usuarios residenciales, por eso la Facultad Regional, y en uso de la autonomía que le es propia, presentó el recurso”, explicaron desde la UTN.

La Universidad argumentó la desproporción excesiva en el porcentaje de aumento, la falta de información para poder proyectar estos incrementos, la poca información provista en la modificación de la norma que los autorizó, el aumento del cargo fijo en mas de 1500 % que además de bimestral se transformó en mensual.

La decisión se basó en que las boletas de gas que le llegaron a la UTN de Santa Cruz son “prima facie violatorias de los principios de razonabilidad, previsibilidad y gradualidad en materia tarifaria” y en que las condiciones climáticas y la época del año, sumado al mayor consumo de gas en invierno, hacen que la suspensión del aumento sea necesaria para evitar un perjuicio grave a la institución y a sus usuarios.

La medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Río Gallegos es similar a la ya dispuesta por el Juzgado Federal de Caleta Olivia en un amparo colectivo. El Dr. Vázquez decidió declarar su incompetencia para continuar entendiendo en la causa y remitirla al Juzgado de Caleta Olivia para que se integre al proceso colectivo iniciado allí.

“Con relación al caso que me ocupa, destaco que al tratarse del reclamo de una Universidad representa al colectivo de profesores y alumnos que asisten a la misma, los que se verían seriamente afectados si de la aplicación de las medidas atacadas, deviene la imposibilidad de la institución de afrontar tales erogaciones, perturbando la continuidad de la educación pública universitaria, así como de quienes concurren a las instalaciones por otros motivos: funciona allí la Escuela Industrial de Procesos Energéticos, se desarrollan clases de coro, entre otras”, argumentó el juez Claudio Vázquez.

Además, el magistrado federal de Río Gallegos, señaló que “en la presente causa el derecho que se reclama es compartido por numerosos sujetos usuarios del servicio de gas y, amparados por la Constitución Nacional y la Ley de Defensa al Consumidor y, en el caso particular se verían afectados otros derechos de trascendencia Supra constitucional como el derecho a la educación y el derecho a contar con condiciones laborales dignas”.

Esta decisión es un importante antecedente para la UTN puesto que este año es la primera vez que la Justicia admite un amparo judicial a una Casa de Altos Estudios, quienes están afectadas también por un ajuste de presupuesto por parte del Gobierno nacional.

Sebastián Puig, decano de la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La suspensión del aumento de las tarifas de gas es una medida temporal que estará vigente hasta que se resuelva el amparo colectivo. Las partes involucradas en el proceso tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas ante el Juzgado Federal de Caleta Olivia, que será el encargado de dictar una sentencia definitiva.

Sebastián Puig, decano de la UTN Santa Cruz: “Somos la primera Universidad que obtiene este resultado, sentamos precedente”

El decano Sebastián Puig sostuvo que “nos queda transitar el invierno, y esta medida que suspende los aumentos por 6 meses nos alivia, el presupuesto universitario no está resuelto, no podemos pensar en pagar mas de un 1250 % de aumento del valor del gas y no saber cuanto más va a venir cuando aumentemos el consumo”.

Aclaró que “la universidad tiene que estar abierta, recordamos el fatídico RAMAL QUE PARA, RAMAL QUE CIERRA, y en este tiempo es imprescindible no dejar nada librado al mercado. La Educación Pública no se negocia, y por eso este amparo es un pequeño alivio ante la situación que vivimos los patagónicos en términos de tarifas, de consumo y de pérdida de poder adquisitivo en general”.

Precedente

Explicó el Decano que “somos la primer Universidad que obtiene este resultado en materia de amparo energético y creemos que será un precedente para otras universidades, al menos de la región”.

En la práctica esto significa que durante los meses mas crudos del año no podrán aumentar las tarifas y retrotraer los incrementos aplicados.

La región en la que nos encontramos, en la que sin gas se atenta contra una necesidad básica, en términos académicos y de investigación, con una medida que se encuentra en plena vigencia y que aun ha llegado el pico máximo de consumo.

