Conmemorando la fecha de la fundación de la Sociedad Argentina de Locutores (SAL), actualmente Sociedad Argentina de Locutores y Comunicadores (SALCo), cada 3 de julio se conmemora el Día del Locutor y de la Locutora.

La SAL se fundó el 3 de julio de 1943 cuando 21 locutores se reunieron en la redacción de la revista Antena para conformar una organización que tuvo como primer presidente a Pedro del Olmo y primer secretario a Roberto Galán.

Radio LU12 AM680 inició sus transmisiones el 23 de marzo de 1938. Son muchas las voces que han pasado por “La Decana de la Patagonia”, entre ellas Margarita Soto, Mary Burgos, José Báez, Laura Gorocito, Ángel Vargas, Virginia Cobián y Nancy Páez. Cada una de ellas, con una marca inigualable.

“De chiquito jugaba a ser locutor y relataba los partidos de fútbol”. CARLOS SALDIVIA

“Ser locutor es una vocación que tenía de chico y por suerte la vida y Dios me dio la posibilidad de concretarla en un momento de mi vida”, expresó Carlos Saldivia, actual locutor de LU12 AM680.

“De chiquito jugaba a ser locutor y relataba los partidos de fútbol cuando tenía 9 o 10 años, en el techo de mi casa en el barrio del Carmen en la década del ’70. Había una canchita atrás de mi casa y yo relataba los partidos con un cucharón que sacaba de la cocina de mi mamá. No sé por qué lo hacía, me salía así naturalmente”, recordó.

Saldivia, quien ha tenido la oportunidad de dialogar con vecinos, políticos y diversas personalidades, al momento de pensar en visitas inolvidables, comentó: “Hay mucha gente famosa que pasó por este estudio, por ejemplo, Carlitos Balá a quien siempre lo vi de chiquito y nunca imaginé que lo iba a conocer, y que lo iba a conocer haciendo una entrevista, Alberto Castillo, me gusta el tango y nunca imaginé en mi vida que podía hablar con él, o Facundo Cabral“.

En cuanto a experiencias, destacó: “Colaborar en festivales comunitarios o folclóricos, tuve la suerte también de animar algunos festivales con fines solidarios y me parece que esas cosas movilizan para que uno lo haga sin ningún tipo de interés, solamente por colaborar. Si uno pone lo que uno es como locutor, como profesional, para dar una mano, me parece que es perfecto, cierra el círculo entre las ganas que tiene uno de comunicar y en generar el bien”.

El carnet de F1

Por su parte, Gustavo Argañaraz manifestó que la locución es sinónimo de capacitación. “En Argentina hay escuelas de locución que te dan carnet nacional y creo que es bueno que esto se sepa porque muchas veces hay gente que practica la profesión sin la formación necesaria y es bueno cuidarla porque es una profesión muy linda“, marcó.

Ismael Rossi es una figura que influyó mucho durante su formación en la escuela de locución. “Él siempre recomendaba estudiar y capacitarse. Recuerdo que nos decía: ‘Están por sacar un carnet de Formúla1’ y que había que defender. No fue un tipo que se ha reconocido a nivel nacional, pero dentro del ámbito de la locución en Argentina era una persona muy reconocida. En un medio como Cadena 3, que es federal y se lo escucha mucho, muchos de los que hoy están en ese medio han sido alumnos de este profesor, él trabajó en Canal 9 en la época de Romay. No fue sólo un excelente profesional, sino además fue un excelente ser humano”.

Rossi enseñaba que el periodismo y la locución son primas hermanas. “Tienen mucho que ver, pero cada una tiene un campo distinto”, señaló.

“La locución no sólo es cuando uno está frente al micrófono. A mí me ha servido, por ejemplo, para salir a hacer coberturas cuando llegás a un lugar que no conoces, y también al estar parado frente a alguna persona que tenés que entrevistar. No es solamente colocar bien la voz y esas técnicas de locución, sino desarrollar un trabajo para el que, muchas veces, la escuela de periodismo no te da esas herramientas que te ayudan a siempre estar atento, para salir ‘elegante’ de alguna situación y poder resolver al aire“, concluyó.