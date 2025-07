Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de dar a conocer que luego de cinco años dejará de ser director de Cáritas de la Diócesis de Río Gallegos, este miércoles, Juan “Chili” Obando visitó los estudios de Radio LU12 AM680.

“Soy riogalleguense, pero también me siento me siento muy fueguino porque fue un desafío circular y estar en todos los lugares. El desafío fue estar cerca y escucharlos, me voy con esa alegría, pero con el corazón medio apretado porque vi muchas familias, vi muchas situaciones que ojalá mejoren”, manifestó Obando recordando que la diócesis abarca a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

“No hubo internas ni nada. El cambio de obispo tuvo que ver, empecé con Jorge García Cuerva, que hoy es el arzobispo de Buenos Aires, obispo y además mi amigo, fue como un compromiso de amigos: ‘Che, metámonos en esto'”, recordó sobre el fin de García Cuerva como obispo de Santa Cruz en 2023 y la designación de Ignacio Medina en su lugar.

Ante su renuncia, reflexionó que “también es un aprendizaje aprender a correrse los lugares y no perpetuarte”.

Obando señaló que “no se hacían mal las cosas, pero me parecía que Cáritas no tenía que ser simplemente ayuda, sino estar más cerca de la gente, escucharla, cuerpo a cuerpo”.

“El desafío fue que Cáritas sea un lugar más de encuentro, de estar más cerca de la gente, que sean espacios abiertos, ya demasiado rota está la gente que tiene que ir a pedir para que además haya que pedirle: ‘Che, ¿tenés tu documento?, ¿tenés este sacramento?, ¿tenés lo otro?’, ya está, me parece que hay que hacer las cosas más simples”, expuso.

“Después de ver todo lo que uno vio, no volvés a dormir igual, hay rostros”. JUAN OBANDO

En este sentido, sostuvo que “no me interesaba si sos católico o no, lo importante es bancarnos entre nosotros y después vemos lo otro. Si te acompañé y te hice bien, ahí está Dios, más que en la palabra, a veces somos mucho de hablar y lo importante es llevarlo con el testimonio de vida”.

Ahora, el nombre del nuevo director de Cáritas deberá definirlo el obispo Medina.

“El deseo de uno es que que siga trabajando bien, pudimos hacer mucho, lamentablemente pudimos hacer mucho porque es la necesidad. Cuando me preguntaban: ‘Che, ¿cuántas viandas, cuántos platos?’ Y la verdad es que perdí la cuenta”, reconoció.

“Recuerdo fácil 500, 600 familias a las que fui a ver yo, hay un montón de voluntarios y es una alegría, pero frente a la desgracia que no nos tiene que poner contento. ‘Che, ayudamos a 10.000 familias’. Y uno no tiene que ponerse contento porque son 10.000 familias que necesitan que uno vaya a una mano”, completó.

“Se ve porque hoy por hoy tener trabajo no dice nada, nos llegan mucha muchas familias después del 20 de cada mes. Hoy por hoy, tener un laburo no es garantía de que puedas llegar a fin de mes“, marcó.

“Después de ver todo lo que uno vio, no volvés a dormir igual, hay rostros”, expresó.

“Hemos tenido muertes en situación de calle acá, he visto muchas”. JUAN OBANDO

Consultado sobre qué mensaje dejaría con miras a las próximas elecciones legislativas, Obando subrayó a todos los partidos: “Que nos pongamos de acuerdo al menos en tres puntos claves: que los pibes tengan clases, que tengan una salud decente y que tratemos de pensar políticas públicas para no correr detrás de la rueda”.

“Pensemos albergue, pensemos políticas de resguardo con respecto al consumo, que acá hay mucho y consumo importante. No esperemos que llegue la muerte para que activemos, perdón que sea tan crudo, pero puede llegar a pasar porque hemos tenido muertes en situación de calle acá, hemos tenido muchas, he visto muchas y tampoco es tanta la respuesta que se da. Nosotros tampoco damos tanta respuesta, es lo que podemos dar”, cerró.

