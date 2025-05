Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la Casa de Retiros El Cenáculo, en Pilar, desde el lunes 5 y hasta este viernes 9 se desarrolló la 126ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina.

“Todos los obispos de la República Argentina tenemos dos reuniones, generalmente a fines de abril – principios de mayo y en el mes de noviembre. En el medio de estas reuniones que tenemos habitualmente, justo el día de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, surge esta linda noticia de la elección del querido papa León XIV”, comentó el obispo auxiliar de la Diócesis de Río Gallegos, Fabián González Balsa, en diálogo con Radio LU12 AM680.

“Estábamos terminando el almuerzo, algunos estaban con los celulares, atentos por si había fumata blanca. Terminamos de comer y fuimos al al salón de reuniones, donde estaba la pantalla grande, a esperar la linda noticia”, acotó.

Sobre cómo recibió la novedad, afirmó: “Con una profunda alegría. Es un hecho importante, no solamente para la Iglesia Católica, sino para el mundo porque es jefe del Estado Vaticano y también por el lugar que ocupa el Santo Padre para unir pueblos, resolver conflictos, construir puentes, ayudar a tener la paz“.

González Balsa dio a conocer que tuvo la posibilidad de conocer al entonces cardenal Robert Prevost.

“Cuando tuve que ir a Roma a hacer un curso de obispos, él nos dio una charla y al verlo en vivo y en directo, lo que más me llamó la atención fue su sencillez, su simplicidad y también su capacidad“, destacó.

“Monseñor Robert Prevost, ahora León XIV, es una persona muy capaz, muy sencilla y muy cercana“, subrayó.

Si bien lo conocía con un trato mínimo, sostuvo que “esa fue la impresión que se confirmó ahora y también desde la arquidiócesis donde él estuvo, se han encargado de viralizar un montón de fotos donde está en una actitud muy simple, cantando con jóvenes o recorriendo en mula lugares bastante inhóspitos del norte de Perú”.

González Balsa recordó que “en el primer discurso, más allá de hablar en italiano, quiso saludar especialmente a su querida iglesia del Perú en un perfecto castellano, así que genera mucha alegría”.

El papado que se viene

“Estamos en el año jubilar, en el año de la esperanza, no es no es casualidad que el querido papa Francisco haya fallecido el lunes de la semana pascual, la pascueta, le llamamos nosotros, y no es casualidad que en este año santo haya salido León XIV“, manifestó González Balsa.

Con respecto a los desafíos que puede llegar enfrentar el pontífice, sostuvo: “Lo dijo en el primer discurso y algo repitió también cuando agradecía al papa Francisco, me parece que es ayudar a construir la paz en el mundo, es algo muy delicado, la unidad de los pueblos. También la unidad como iglesia, la misión, seguir viviendo la sinodalidad, esto de caminar juntos y compartir, capaz que la gente no lo percibe tanto, pero se va gestando, lleva mucho tiempo, una iglesia más fraterna, no tan piramidal“.

Asimismo, consideró que León XIV “no sólo va a continuar el legado del querido papa Francisco, sino que va a profundizar los cambios que se iniciaron con Francisco y tal vez fueron muy incipientes”.

“Nuestro querido Francisco tuvo que iniciar grandes reformas que en algunos debe haber traído dolor o cuestionamientos, este papa tendrá que construir nuevos puentes y crear una unidad más fuerte, es un hermoso desafío, por eso estoy muy contento”, cerró el obispo.